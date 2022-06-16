Splashtop 宣佈其安全諮詢委員會成員
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備受推崇的安全專家説明 Splashtop 實現其安全性和合規性目標
加利福尼亞州聖約瑟，2020 年 12 月 17 日 — 遠端訪問和遠端支持解決方案的全球領導者 Splashtop Inc. 召集了網路安全和合規性方面的領先專家，為該公司組建了安全諮詢委員會。 這組顧問幫助指導 Splashtop 實現其嚴格的安全性和合規性目標。
“我們的業務性質-遠端存取和遠端支援-取決於客戶對我們保護其數據和隱私的能力的信任，因此自第一天起，我們就將安全性作為第一要務，”聯合創始人Mark Lee說以及Splashtop的首席執行官。 “ COVID-19大流行導致遠端工作和學習的激增僅加劇了網絡安全風險。隨著Splashtop的持續快速增長，我們希望正式與我們所依賴的一些外部安全專家建立聯繫，不僅可以幫助保護我們的產品和平台，還可以與我們的IT和託管服務提供商共享安全知識和專業知識（ MSP）客戶。”
Splashtop 安全諮詢委員會的成員在各種安全性和合規性問題上擁有廣泛的專業知識。 現有成員有：
Ronn Brashear，惠普企業 （HPE） 工程副總裁 — Brashear 是 Fortinet、Pertino、Cradlepoint 和 Oracle 等公司以及 HPE 的工程和產品開發副總裁，他提供有關將強大的安全實踐集成到 Splashtop 產品開發生命週期中的見解。他還定期審查 Splashtop 的整體產品架構和基礎設施。
David Hahn，CDK Global首席資訊安全官，汽車行業領先的SaaS提供者 - Hahn對銀行和金融服務技術（如富國銀行，矽谷銀行和Intuit）等銀行和金融服務技術（TurboTax和Quickbooks的製造商）的安全有深入的了解和經驗。Hahn還是赫斯特（Hearst）的首席資訊安全官，赫斯特是最大的私營媒體和數據公司之一，並擔任多家科技初創企業的董事會顧問。 他向Splashtop提供了他在銀行級安全性和合規性框架方面的廣泛知識。
Michael McAndrews，PacketWatch 網路安全服務副總裁 — McAndrews 是前 FBI 特工以及眾多公司的高級安全架構師、高級網路安全工程師和網路安全服務總監，是一名網路安全專家。 他為Splashtop安全諮詢委員會帶來了他在高級持續威脅 （APT）、國家支持的攻擊和其他複雜的網路安全挑戰等領域的經驗和專業知識。
Terry O'Daniel，Netflix 安全保障主管 — O'Daniel 擁有網路安全工程、IT 審計、技術風險管理和網路安全方面的背景，專注於風險評估和合規領域。
Rick Orloff，戰略安全顧問 — Orloff 長期擔任蘋果、eBay 和 Kaseya 以及加利福尼亞州等公司的首席安全官、首席資訊安全官、首席隱私官和戰略顧問，他為安全和合規問題提供了企業級的觀點。
Rob Ragan 首席安全研究員，Bishop Fox — Ragan 在 Bishop Fox 滲透測試方面的豐富經驗，加上他在各種安全解決方案和策略方面的專業知識，隨著 Splashtop 繼續部署其他功能和技術來增強其安全態勢，這一點非常寶貴。
Justin Somaini，Unity Technologies首席安全官 - Somaini在Verisign，Symantec，Yahoo！，Box，SAP和Charles Schwab等公司擁有豐富的執行和C級資訊安全經驗，並曾擔任Palo Alto Networks，Raytheon，Alcatraz AI，Orca Security，YL Ventures等公司的安全顧問。他多樣化的背景使他能夠協助 Splashtop 解決廣泛的安全��問題。
安全諮詢委員會成員就安全做法提供指導;推薦特定工具，例如用於高級端點安全的工具;並説明建立適當的風險評估和合規流程。
此外，Splashtop 還通過來自外部安全公司（如 AWS Professional Services、PacketWatch、Bishop Fox、Improsec A/S、CrowdStrike 和 A-LIGN）的諮詢和服務以及來自 Bugcrowd 的眾包輸入來補充其內部流程和工具，以對 Splashtop 系統和產品進行持續的審計和分析。
“安全是永遠不會做的事情；為了跟上不斷發展的威脅，這是不斷的努力。” “我們應該感謝我們現在和將來的客戶，盡其所能，使Splashtop的遠端存取和遠端支援產品盡可能地安全。”
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關於飛濺頂
Splashtop Inc. 總部位於矽谷，為學術機構、業務專業人士、MSP、IT 部門和服務台提供最佳價值和一流的遠端訪問和遠端支持解決方案。 Splashtop 是 VPN/RDP、VNC、RD Gateway 和其他遠端存取軟體的流行替代品。 全球有超過 3000 萬使用者享受 Splashtop 產品。