Fast Break Tech 從切換 LogMeIn Central 到快速

Fast Break Tech總部位於加州沙加緬度的 MSP，管理 3,000 多個端點；該公司用 Splashtop Remote Support 於遠端監控、管理和支援其客戶。

Fast Break Tech 之前使用 LogMeIn Central 高級版後切換到 Splashtop。 該團隊 Fast Break Tech 對交換機感到非常滿意，理由是更好的體驗，功能以及 Splashtop 的支持團隊因為他們喜歡我們解決方案的原因而響應速度更快（請參閱為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 替代方案）。

挑戰

如今，MSP面臨著嘗試以有限的資源來支持分散在不同位置的客戶設備的挑戰。為了滿足需求，MSP依靠遠端存取軟體來向其受管設備提供支持，而不必親自去拜訪客戶。

除了遠端存取，MSP經常還會尋找可幫助他們遠端監視和管理其端點的工具。這有助於MSP在問題出現之前主動解決問題，並使端點正常運行。

市面上可提供這類工具的產品不在少數，但是大多價格昂貴、功能不全，或者支援團隊效率不佳。這對想拓展業務的 MSP 來說壓力尤大，因為增加新客戶可能反而會帶來高價成本或降低工作效率。

Fast Break Tech 是一家 MSP，內部僅有 8 名技術人員，要管理 3,000 多個端點。為支援龐大客群，Fast Break Tech 使用了 LogMeIn Central Premier。

然而，Fast Break Tech 對該產品的使用體驗並不滿意，想找新的解決方案。Fast Break Tech 總裁 Steven Walker 討論到不得不捨棄 LogMeIn 的原因：「我們原先使用的 LogMeIn，這些年來速度越來越慢；有些我本來想引進的功能，因公司規模太大而絲毫不見成效；他們不積極處理我們的要求；除此之外，我們也不想繼續使用 Kaspersky 了，當初採用也只是因為那是 LogMeIn 唯一能整合的防護產品。」

解決方案

最終， Fast Break Tech 切斷與 LogMeIn 的關係並切換到 Splashtop Remote Support。

Splashtop Remote Support 是專為 MSPs 和 IT 專業人員設計的遠端支援解決方案。 它包括無人值守的遠端存取，文件傳輸，聊天和遠端重啟等功能。 它還包括 RMM 產品中常見的其他監視和管理功能。

在中找到的監視和管理功能 Splashtop Remote Support 包括可配置的警報，事件日誌，遠程命令，系統清查，更新管理，計劃操作等。 用戶還可以從 Splashtop 控制台內部署和管理 Bitdefender 反惡意軟件到其託管電腦

成果

改用 Splashtop 後，Walker 立刻感受到了其立竿見影之效，甚至形容實施過程出乎意料地輕鬆。

Walker 表示：「Splashtop 團隊引導我們利用 InstallForge 自行建立含安全代碼的組建版本——這正是我們所需要的關鍵服務。此外，我們也能透過 LogMeIn One2Many 功能將 Splashtop 安裝於多數用戶端。」

Walker 開始使用 Splashtop 後，覺得 Splashtop 的使用體驗比 LogMeIn 更好、更快，並表示：「聽說我的團隊也表示他們比較喜歡 Splashtop。」

功能方面，Walker 讚賞聊天功能 (特別是連線外聊天) 和臨機支援，這是 Splashtop Remote Support 的產品特色。

聊天功能增進工作效率

Walker 談到：「聊天功能真是太棒了，我們無時無刻都在使用。有時我們還在進行通話，就需要開始協助下一個客戶。為確保工作持續不中斷，我們只要按下聊天按鈕即可開始對談。」

透過 Splashtop Remote Support，即使沒有先遠端連接到電腦，您也可以與客戶聊天。

Walker 也談及 Splashtop 聊天功能的其他優點。

「我們如果致電卻被轉入語音信箱，可以傳送聊天訊息：『嘿，現在方便我們遠端存取嗎？』只要對方一確認，我們就能立刻連線操作。」Walker 指出：「Splashtop 會在聊天時顯示我們的名字，這點我也很喜歡。相較之下，LogMeIn 就只會顯示『LogMeIn 遠端使用者』，客戶根本不曉得當下的接洽人員是誰。但是透過 Splashtop 聊天，他們就可以知道對方是哪一位技術人員。」

透過 SOS 隨時隨地提供支援

Walker 也對臨機支援 (SOS) 功能表示讚賞。這個功能讓您可以使用連線代碼，立刻連接任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置提供支援，而且不必事前安裝，有利於像 Fast Break Tech 這樣的 MSP 支援非帳戶託管裝置。

「對我們來說，SOS 簡直是美夢成真。」Walker 形容：「現在，我即使出門在外，都能同時處理多項工作，並使用 SOS 提供支援。只要有 9 位數代碼，我就可以隨時為客戶提供協助或告知處理方法。」