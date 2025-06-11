Fast Break Tech 從切換 LogMeIn Central 到快速

Fast Break Tech 捨棄 LogMeIn Central，投向 Splashtop 的懷抱
了解改用 Splashtop 是這家 MSP 最佳選擇的主要原因
摘要
Fast Break Tech 是位於加州薩克拉門託的 MSP，管理超過 3,000 個端點；該公司使用 SRS Premium 來遠端監控、管理和支援他們的客戶。
Fast Break Tech 之前使用 LogMeIn Central 高級版後切換到 Splashtop。 該團隊 Fast Break Tech 對交換機感到非常滿意，理由是更好的體驗，功能以及 Splashtop 的支持團隊因為他們喜歡我們解決方案的原因而響應速度更快（請參閱為什麼 Splashtop 是最佳 LogMeIn Central 替代方案）。
挑戰
如今，MSP面臨著嘗試以有限的資源來支持分散在不同位置的客戶設備的挑戰。為了滿足需求，MSP依靠遠端存取軟體來向其受管設備提供支持，而不必親自去拜訪客戶。
除了遠端存取，MSP經常還會尋找可幫助他們遠端監視和管理其端點的工具。這有助於MSP在問題出現之前主動解決問題，並使端點正常運行。
市面上可提供這類工具的產品不在少數，但是大多價格昂貴、功能不全，或者支援團隊效率不佳。這對想拓展業務的 MSP 來說壓力尤大，因為增加新客戶可能反而會帶來高價成本或降低工作效率。
Fast Break Tech 是一家 MSP，內部僅有 8 名技術人員，要管理 3,000 多個端點。為支援龐大客群，Fast Break Tech 使用了 LogMeIn Central Premier。
然而，Fast Break Tech 對該產品的使用體驗並不滿意，想找新的解決方案。Fast Break Tech 總裁 Steven Walker 討論到不得不捨棄 LogMeIn 的原因：「我們原先使用的 LogMeIn，這些年來速度越來越慢；有些我本來想引進的功能，因公司規模太大而絲毫不見成效；他們不積極處理我們的要求；除此之外，我們�也不想繼續使用 Kaspersky 了，當初採用也只是因為那是 LogMeIn 唯一能整合的防護產品。」
解決方案
最終，Fast Break Tech 與 LogMeIn 斷絕關係並轉而使用SRS Premium 。
SRS Premium 是專為MSPs和 IT 專業人士設計的遠端支援解決方案。 它包括無人值守遠端存取、檔案傳輸、聊天和遠端重新啟動等功能。 它還包括 RMM 產品中常見的其他監控和管理功能。
SRS Premium 中的監控和管理功能包括可設定警報、事件日誌、終端命令、系統詳細目錄、更新管理、排程操作等。 使用者還可以從 Splashtop 控制台內部將 Bitdefender Antimalware 部署到其管理的電腦並進行管理
成果
改用 Splashtop 後，Walker 立刻感受到了其立竿見影之效，甚至形容實施過程出乎意料地輕鬆。
Walker 表示：「Splashtop 團隊引導我們利用 InstallForge 自行建立含安全代碼的組建版本——這正是我們所需要的關鍵服務。此外，我們也能透過 LogMeIn One2Many 功能將 Splashtop 安裝於多數用戶端。」
Walker 開始使用 Splashtop 後，覺得 Splashtop 的使用體驗比 LogMeIn 更好、更快，並表示：「聽說我的團隊也表示他們比較喜歡 Splashtop。」
至於功能方面，沃克讚揚聊天（尤其是會話外聊天），並參加支持是 SRS Premium 的一些亮點。
聊天功能增進工作效率
Walker 談到：「聊天功能真是太棒了，我們無時無刻都在使用。有時我們還在進行通話，就需要開始協助下一個客戶。為確保工作持續不中斷，我們只要按下聊天按鈕即可開始對談。」
使用 Splashtop，您可以與客戶聊天，即使無需先遠端連接到電腦。
Walker 也談及 Splashtop 聊天功能的其他優點。
「我們如果致電卻被轉入語音信�箱，可以傳送聊天訊息：『嘿，現在方便我們遠端存取嗎？』只要對方一確認，我們就能立刻連線操作。」Walker 指出：「Splashtop 會在聊天時顯示我們的名字，這點我也很喜歡。相較之下，LogMeIn 就只會顯示『LogMeIn 遠端使用者』，客戶根本不曉得當下的接洽人員是誰。但是透過 Splashtop 聊天，他們就可以知道對方是哪一位技術人員。」
透過 SOS 隨時隨地提供支援
Walker 也對臨機支援 (SOS) 功能表示讚賞。這個功能讓您可以使用連線代碼，立刻連接任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 裝置提供支援，而且不必事前安裝，有利於像 Fast Break Tech 這樣的 MSP 支援非帳戶託管裝置。
「對我們來說，SOS 簡直是美夢成真。」Walker 形容：「現在，我即使出門在外，都能同時處理多項工作，並使用 SOS 提供支援。只要有 9 位數代碼，我就可以隨時為客戶提供協助或告知處理方法。」
細節
關於 Fast Break Tech
Fast Break Tech的使命是於1999年在加利福尼亞州的薩克拉曼多成立，其使命是快速，準確，高效地為其客戶提供優質的電腦服務。 Fast Break Tech向其客戶（住宅和商業）提供全面的IT服務。
如今，Fast Break Tech擁有8位技術人員，管理著3,000多個端點。他們的大多數客戶遍布加利福尼亞和內華達州。當Fast Break Tech向其客戶提供支援時，通常是在Fast Break Tech辦公室遠端完成的。
SRS 保費優惠
SRS Premium 專為尋求除遠端存取之外還提供電腦管理和控制功能的解決方案的MSPs和 IT 專業人士而設計。
您可以透過任何 Windows、Mac、iOS 和 Android 裝置支援 Windows 和 Mac 電腦。
高效能： SRS Premium 採用 Splashtop 個人使用解決方案中屢獲殊榮的遠端存取引擎。享受高清品質和聲音的快速連接。
主要功能： SRS Premium 具有MSPs和 IT 團隊所需的主要功能，包括檔案傳輸、聊天、遠端喚醒、遠端重新啟動、網路連線、使用者和電腦管理、分組等。
價格低廉：與其他解決方案相比，Splashtop 可以為您省下超過 80% 成本。此外，過往的記錄也顯示，Splashtop 不像其他遠端存取供應商那樣會調漲價格。
為什麼選擇 Splashtop
以下就是為什麼 MSP 都愛 Splashtop：
與LogMeIn 定價 相比，SRS Premium 可為 節省MSPs 80% 或更多。查看我們完整的 Splashtop 與LogMeIn Central 價格比較。
由於 Splashtop 價格低廉，MSP 可以輕鬆發展業務並擴大規模。
SRS Premium 包含監控和管理端點，以及輕鬆完成日常 IT 任務所需的頂級工具和功能。
Splashtop 擁有一支令其引以為傲的支援團隊，他們易於聯繫、行動迅速、應變能力佳，且提供支援不遺餘力。
由於這些原因，Splashtop 是最好的 LogMeIn 選擇！
客戶經驗分享
我們是合作夥伴關係，我們與 Splashtop 團隊的關係。
Steven Walker, President of Fast Break Tech