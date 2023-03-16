Strobel 通過切換來節省 80％ LogMeIn Central

Strobel 因汰換掉 LogMeIn Central 而節省了 80% 的成本
頂級遠端支援功能，價格遠低於LogMeIn Central
摘要
Strobel Energy Group一直在使用LogMeIn Central支援其用戶和IT基礎架構，其中包括遍布全球的數十台服務器和電腦。厭倦了LogMeIn的急劇漲價，Strobel Energy Group改用了Splashtop遠端支援，它以更好的價格提供了他們所需的所有工具和功能。
來自 Strobel 能源集團
Splashtop 以較為合理的價格提供我們所需的功能。
Jon Quincy, IT Manager
挑戰：找到價位合理並能取代 LogMeIn Central 的最佳產品
Strobel Energy Group 的業務 24 小時全年無休，為了維持營運順暢，必須確保 IT 基礎設施隨時處於最佳狀態。有了遠端支援解決方案，他們就能遠端存取公司使用的所有伺服器和裝置，並加以維護與支援。
過去，Strobel Energy Group 一直是透過 LogMeIn Central 提供遠端支援。不過，LogMeIn 年費調漲逐漸對集團造成了困擾。Strobel Energy Group 的 IT 經理 Jon Quincy 談及漲價情況越來越離譜：「LogMeIn 不斷提高價格，我們並不想落入每年為續訂而續訂的窠臼。」
於是 Quincy 決定另尋解決方案，希望它具有一流的遠端支援功能，讓他和團隊可以迅速地遠端連接各項必要工具以提供卓越支援，同時也不必擔心價格問題。
Quincy 表示：「我們不斷努力，希望以最優惠的價格，選用最適當的產品來滿足各項需求。我們的目標是支援我們的使用者，透過輕鬆連接來完成任務。」
解決方案：使用 Splashtop Remote Support 來解決問題
Quincy 不久便聽聞另一家公司也曾遇到同樣的 LogMeIn Central 問題，並靠著 Splashtop SRS Premium (理想的 LogMeIn Central 替代產品) 完美解決。
「我們一直在努力找尋令人興奮的全新產品，」Quincy 說。「我們的一個供應商使用 Splashtop 遠端存取我們旗下的一款系統，深入了解後，我們發現他們因為價格放棄了 LogMeIn，轉而選擇 Splashtop。
「與之相比 LogMeIn Central，提 Splashtop Remote Support 供與 IT 管理員最常用的相同主要功能。 但是，Splashtop 的成本要低得多，並且沒有年度價格上漲（請參閱我們的 LogMeIn Central 定價比較）。 這引起了昆西的興趣，他決定嘗試一下。
「我們加入了軟體免費試用方案，成果令人驚豔。」Quincy 說道：「另外，我們與 [Splashtop 銷售團隊] 合作起來相當愉快，他們還貼心地在免費試用期間為我們彈性提供擴充功能。」
Splashtop 的表現完全符合 Strobel Energy Group 的高標準。因此從 LogMeIn Central 轉換到 Splashtop Remote Support 的決定對 Quincy 來說很容易。
「Splashtop 不僅提供我們所需的功能，價格也較符合我們的預算。」
成果：Strobel 省下超過 80% 的遠端支援成本
Quincy 輕鬆部署了 Splashtop SRS Premium。不僅能提供 Strobel Energy Group IT 基礎架構所需的高水準支援，並且立即留意到省下了龐大經費。Quincy 表示：「與 LogMeIn 的續約價格眼看就要超過 6,000 美元，但我們購買 Splashtop 的價格才 1,000 美元出頭。按這個價格計算，我們的託管電腦數量得以從 LogMeIn 的 100 台躍升至 Splashtop 的 250 台。」
除了訪問使用 LogMeIn 時限制的計算機數量的兩倍以上，昆西還削 Strobel Energy Group減了 80％ 以上的遠端支持成本。 Splashtop 是最終的 LogMeIn 替代方案，與 LogMe In 定價相比，它將幫助您節省數千美元。
託管電腦的數量增加100 到 250
節省 80%遠端支援成本
細節
關於 Strobel Energy Group
Strobel Energy Group 是一家工程、採購和建築 (EPC) 公司，專精於能源領域的中游產業。他們為能源產業提供營運與設施服務，將能源商品運輸到市場所在地。所參與的專案包括北達科他州、路易斯安那州、德州之原油列車裝載設施的規劃、建設和完工，其他曾參與的專案亦遍及美國各地。
Strobel Energy Group 利用遠端桌面管理軟體來維護其伺服器基礎設施，包括一台 VMware 主機、多台虛擬伺服器，以及約 70 名使用者。他們的使用者群體中，60% 部署於公司內部，另外 40% 則是分布在美國、墨西哥、加拿大和印度的工地現場。