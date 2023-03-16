Strobel 通過切換來節省 80％ LogMeIn Central

Strobel Energy Group 的業務 24 小時全年無休，為了維持營運順暢，必須確保 IT 基礎設施隨時處於最佳狀態。有了遠端支援解決方案，他們就能遠端存取公司使用的所有伺服器和裝置，並加以維護與支援。

過去，Strobel Energy Group 一直是透過 LogMeIn Central 提供遠端支援。不過，LogMeIn 年費調漲逐漸對集團造成了困擾。Strobel Energy Group 的 IT 經理 Jon Quincy 談及漲價情況越來越離譜：「LogMeIn 不斷提高價格，我們並不想落入每年為續訂而續訂的窠臼。」

於是 Quincy 決定另尋解決方案，希望它具有一流的遠端支援功能，讓他和團隊可以迅速地遠端連接各項必要工具以提供卓越支援，同時也不必擔心價格問題。

Quincy 表示：「我們不斷努力，希望以最優惠的價格，選用最適當的產品來滿足各項需求。我們的目標是支援我們的使用者，透過輕鬆連接來完成任務。」