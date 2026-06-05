VPN 和 RDP 在勒索軟體攻擊中的作用

取悅和保護我們的客戶：馬克的想法
2021年3月19日，電腦巨頭宏cer報告稱，勒索軟體需求突破了創紀錄的5000萬美元。儘管贖金數額驚人，但如今公司遭受勒索軟體攻擊的事實已成為普遍新聞。
大型和小型公司都是勒索軟體的受害者，在這種勒索軟體中，網路犯罪分子使用惡意軟體阻止公司存取其數據，電腦或網路，除非他們支付巨額勒索費用。
身為遠端存取和遠端支援解決方案供應商的執行長，我特別了解虛擬私人網路 (VPN)、遠端桌面協定 (RDP) 和勒索軟體這三者在眾多報告書中的常見關聯。勒索軟體集團最常利用的漏洞就是 VPN 的程式錯誤，但 RDP 仍居主導地位：正如這篇 ZDNet 文章所述，Coveware、Emsisoft 和 Recorded Future 的報告都「明確點出 RDP 是 2020 年最普遍的入侵媒介，也是大多數勒索軟體事件發生的源頭」。
在 COVID-19 大流行期間，對勒索軟體的擔憂有所增加，許多員工在家工作。 全球會計師 事務所畢馬威（KPMG）報告稱 ，有證據表明“遠端工作大大增加了勒索軟體攻擊成功的風險......由於對家庭 IT 的控制較弱，以及使用者點擊 COVID-19 主題勒索軟體的可能性更高，從而在焦慮程度下引誘電子郵件。
2020年6月，美國國土安全部發布了警告，稱針對依賴RDP和VPN進行遠端存取的企業的勒索軟體有所增加。
幸運的是，對於 Splashtop 客戶來說，Splashtop 在設計時考慮了零信任安全框架，這是最新的行業標準方法，意味著不信任任何東西並驗證一切。 我們相信零信任可以説明阻止勒索軟體攻擊的浪潮。
Splashtop 如何説明防止勒索軟體
儘管網路威脅每天都在演變，但以下是Splashtop產品幫助減少勒索軟件的一些方法：
自動執行安全性更新和修補程式 — 現今的 VPN 和 RDP 都需要手動修補，而且由於 VPN 全年無休執行，因此 IT 專業人員不太可能保持更新。 MSPs 所有需要的只是黑客不注意利用漏洞的時刻。 Splashtop 會自動更新我們所有端點和 cloud 基礎架構。
支持設備身份驗證 — 與大多數很少配置為支持設備身份驗證的 VPN 不同，Splashtop 會自動配置為對試圖建立遠端存取會話的任何新設備進行身份驗證。 IT 團隊還可以防止遠端存取用戶添加新設備。
強制執行多因素身份驗證（MFA）和單點登錄（SSO）— 身份驗證是零信任框架的核心部分，Splashtop 支持 MFA 以及 SSO。 我們的 Splashtop Enterprise 產品提供 SSO/SAML（安全斷言標記語言）與活動目錄（AD），活動目錄聯合服務（ADFS），Okta 和其他目錄服務集�成。 透過目錄服務，IT/ 也MSPs 可以強制執行密碼原則，例如密碼強度和密碼輪換。
提供連線錄製和連線記錄檔 — Splashtop 提供廣泛的連線記錄檔和錄製功能。如您所願，Splashtop Enterprise 也可以與 安全資訊和事件管理 (SIEM) 整合，以進行集中式記錄。
提供端點安全性 — Splashtop 與 Bitdefender 和 Webroot 合作，為希望獲得額外保護層的客戶提供增強的端點安全功能。
自大流行開始以來，許多企業開始使用VPN和RDP進行遠端工作，使企業面臨不斷擴大的網路威脅。近年來，Gartner和許多安全專家建議企業遠離網路級VPN存取，而轉向包含零信任框架的應用程式級，基於身份的遠端存取解決方案。
Splashtop的雲優先，雲原生安全遠端存取解決方案旨在支持後COVID隨處可見的時代。
Splashtop持續監視最新的網路威脅，我們致力於投資數百萬美元以確保我們的客戶受到良好保護。最近，我們成立了安全諮詢委員會，並發布了安全公告，以幫助IT專業人員和MSP掌握最新的漏洞。
了解有關Splashtop遠端存取安全性實踐的更多信息。讓我們繼續研究使勒索軟體盡可能少見的方法。