你知道你公司的伺服器效能如何嗎？我們每天都依賴伺服器來工作和提高生產力，但作為業務基礎設施的重要組成部分，我們不能掉以輕心。因此，伺服器監控對於確保伺服器的穩定性、安全性和效能至關重要。
考慮到這一點，讓我們來看看伺服器監控和遠端伺服器監控工具，這些工具可以幫助您確保健康的業務環境。
伺服器監控是指持續監測伺服器的性能、健康狀況和可用性，以確保其正常運行並及時發現和解決潛在問題的過程。這通常包括監控CPU使用率、記憶體使用、磁碟空間、網路流量等指標。
伺服器監控是對企業伺服器的效能、可用性和安全性的監控和分析。檢測和修復潛在問題、最小化停機時間，確保您的團隊能夠高效工作而不受技術問題拖慢，這是很重要的。
伺服器監控是一個持續的過程，不斷檢查潛在問題的出現。這使 IT 團隊能夠快速解決問題並識別異常，以便及早解決任何問題。
通常，伺服器監控包括正常運行時間和停機時間、磁碟使用情況、網路統計、連接狀態以及像 CPU 使用率這樣的指標。
為什麼伺服器監控對於防止停機至關重要
沒有什麼比停機時間更能拖慢生產力了。當伺服器宕機時，公司內的工作會慢到幾乎停滯，直到問題解決。幸運的是，伺服器監控可以將停機時間降到最低。
監控網路伺服器允許 IT 團隊在問題出現時立即檢測到潛在問題，包括速度緩慢和連接問題。這使他們能夠主動解決問題，防止停機，而不是被動地修復已經造成的損害。
伺服器監控檢測到的任何問題都可以在造成任何損害之前迅速解決。因此，IT 系統保持穩定並達到最佳效能，正常運行時間提高，IT 團隊可以妥善管理其資源利用。
伺服器管理與監控基礎
如果你想改善伺服器管理和監控，有一些基本原則和關鍵概念需要考慮。這些涵蓋基本任務，如安全性和更新，這對於健康的伺服器環境至關重要。
首先，保持軟體更新是必不可少的。這確保了伺服器上的軟體擁有最新的改進、修補程式和更新，以提高效能並防範漏洞。
此外，您還需要監控伺服器的 CPU 使用率、記憶體、磁碟空間等。這將有助於識別任何開始衰退或效率低下的區域，以便您能夠在問題升級之前迅速解決。
安全性也是最重要的。良好的網路安全包括使用防火牆和防毒程式等工具，並對使用者進行密碼安全培訓和設置多重驗證。
談到用戶培訓，員工也應該熟悉報告和排除技術問題。雖然 IT 團隊擁有診斷和解決問題的培訓和知識，但擁有能夠準確描述他們遇到的問題的知情員工會有所幫助。
探索伺服器管理系統
伺服器 management systems 對於伺服器 monitoring 至關重要。他們自動化監控和管理，包括更新、補丁安裝以及追蹤指標和應用程式。這簡化了 IT 操作，減少了管理員必須管理的手動工作量，同時維持伺服器效能、安全性和正常運行時間。
伺服器 management systems 需要追蹤效能指標，監控伺服器內的應用程式，並觀察整體網路的健康和穩定性。這樣做將幫助 IT 團隊保持伺服器順利運行，而不必每秒都在觀察變化。
伺服器監控工具的基礎
有鑑於此，我們可以分解伺服器監控工具的核心功能和特性。
顧名思義，伺服器監控工具追蹤和管理伺服器，以確保它們完全運行。這包括伺服器正常運行時間和回應時間（使用者發起的動作被確認所需的時間）以及整體伺服器健康狀況、效能和資源使用情況。使用即時監控和追蹤在這裡是關鍵，因為它允許 IT 團隊立即回應潛在問題。
這裡的目的是定期監控和評估伺服器，以確保其保持活躍、快速運行並有效回應輸入。這種主動的方法有助於在問題變得嚴重之前識別出緩慢或異常情況，確保隨時保持最佳化和效率。
伺服器監控 vs 伺服器效能監控
您可能會想知道：伺服器監控和伺服器效能監控有什麼區別？雖然兩者非常相似，但必須考慮一些關鍵差異。
伺服器監控和伺服器效能監控都涉及伺服器健康，但它們監控的具體內容有所不同。
伺服器效能監控追蹤指標，如 CPU、記憶體使用量和網路活動。這深入分析數據，監控整體健康狀況並深入了解伺服器。
另一方面，伺服器監控包括更廣泛的標準，例如安全性和可用性。這專注於效能元素，例如頁面加載速度和正常運行時間，而不是背後的數據。
換句話說，伺服器監控會監視功能和服務以確保持續運行時間，而伺服器效能監控則衡量一切運行的效果並提供分析。當然，兩者對於良好的伺服器和網路健康都是必不可少的。
伺服器監控工具和系統的類型
並非所有伺服器監控工具都是一樣的，因此您可能需要根據業務需求和預算選擇不同類型的工具或系�統。
伺服器監控工具和系統的類型包括：
Open-source 選項，其源代碼公開供任何人使用和修改，通常是具有核心伺服器監控功能的經濟選擇。
Commercially available options 由受信任的公司製作，通常具有廣泛的功能和能力。
基本網路監控工具，提供專注於網路元素如交換機、路由器和集線器的基本監控功能。
專門工具 用於追蹤記憶體使用率、CPU 使用率和頻寬等效能指標。
IT 基礎設施監控解決方案，不僅涵蓋伺服器，還包括整個 IT 基礎設施，包括儲存系統、資料庫等。
內部部署解決方案，軟體直接安裝在公司伺服器上，讓您對伺服器監控工具有更多的控制和擁有權。
基於雲的伺服器監控，使用託管服務來監控伺服器，從而降低基礎設施成本並提高靈活性。
混合系統，結合內部部署和雲端伺服器監控，以獲得兩全其美的效果。
哪個選項最適合您的組織將取決於您的具體需求。因此，了解哪些工具和功能對 IT 團隊最重要是很重要的，儘管某些關鍵功能（如實時監控、警報和報告）是必不可少的。
測量效能的關鍵伺服器監控指標
當你監控伺服器時，你會想要查看大量的指標和數據。雖然很難知道哪些是最重要的，但這些是你需要追蹤的關鍵指標：
CPU 使用率：伺服器積極處理任務的時間百分比。
記憶體使用率/RAM 狀態：您的伺服器有多少記憶體空間以及正在使用多少。
磁碟 I/O�：伺服器的輸入和輸出操作測量數據傳輸速度。
Network activity：您連接的網路在一天中的忙碌程度。
正常運行時間和停機時間：伺服器處於活動狀態的時間與停機和無法訪問的時間相比。
伺服器負載：等待處理的平均進程數。
頻寬: 伺服器在特定時間內能處理的資訊量。
追蹤這些系統對於評估伺服器健康狀況和在影響效能之前識別潛在問題至關重要。例如，如果伺服器達到其頻寬的極限，使用過多的記憶體，或輸入/輸出速度顯著下降，這些都是 IT 團隊需要調查和解決的問題的跡象。
伺服器故障如何發生以及監控不足的後果
有些人可能會想：如果他們不監控伺服器，最糟糕的情況會是什麼？
要回答這個修辭性問題，我們可以先看看伺服器故障可能發生的不同方式。這些包括：
硬體故障，由於設備老化或損壞、缺乏維護或人為錯誤引起。
軟體崩潰，這是指您公司使用的軟體遇到不斷的錯誤或無法正常運作。
網路問題，可能由頻寬限制、網路設定錯誤或安全漏洞引起。
其中任何一項都可能對組織造成重大損害，例如未計劃的過多停機時間，導致生產力下降，寶貴數據的丟失，以及讓駭客和其他不法分子進入您的網路的安全漏洞。這反過來可能導致重大聲譽損害，包括收入損失和客戶信任的喪失。
幸運的是，適當的伺服器監控可以檢測並防止這些損害。伺服器監控工具可以提前識別潛在問題，以便在任何崩潰發生之前解決。
有效伺服器監控的基本最佳實踐
現在我們已經確立了伺服器監控的重要性和失敗的後果，了解最佳實踐會有所幫助。伺服器監控的基本最佳實踐包括：
設置警報：伺服器監控的最大好處之一是能夠主動解決潛在問題。設置警報意味著當新的異常出現時，你的 IT 團隊將是第一個知道的，這樣他們可以在問題造成任何損害之前修復它。
定期檢查您的指標：您的指標是當任何事情開始出現問題時的第一個指示器。定期檢查它們可以幫助你發現需要改進或維護的地方，這樣你就可以保持伺服器的正常運行。
進行例行維護： 定期的伺服器維護對於維持運行非常有價值。這包括安裝任何軟體修補程式或更新，以保持整個系統的最新和安全。
自動化監控：伺服器監控不應該是手動過程。自動化工具使得全天候監控伺服器變得容易，並且結合自動警報，保持 IT 團隊的迅速和靈活。
使用 Splashtop AEM 輕鬆進行伺服器監控和遠端管理
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此外，如果出現任何問題，Splashtop 可啟用 遠端存取 和管理，因此 IT 代理和管理員可以從任何地方連接到伺服器端點。他們可以套用更新、重新啟動裝置，並診斷問題，無論他們身在何處，都能像裝置就在眼前一樣輕鬆。
此外，Splashtop AEM 使自動化任務如補丁管理、軟體更新和腳本執行變得簡單。這確保了頻繁且一致的端點管理，而不需要 IT 代理手動執行這些任務。
使用 Splashtop AEM，您可以：
從單一控制台管理所有端點
自動化例行任務
即時將更新和修補程式發送到多個端點
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