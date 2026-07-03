Splashtop On-Prem 與 Splashtop Enterprise

Splashtop On-Prem 是效能最佳的內部部署解決方案，可對任何裝置進行安全的遠端存取、遠端控制和遠端支援。透過負載平衡和伺服器叢集，避免停機並實現最佳效能。Splashtop On-Prem 可以完全控制組織 IT 基礎架構內的資料儲存和軟體存取，也能實現更高的客製化程度和彈性的部署模式。
Splashtop Enterprise是組織導向的下一代一體化cloud遠端存取、支援和管理解決方案。它提供全球資料中心的高可用性、自動更新以及易於擴充性。
組織可以考慮安全性、自訂、控制、易於擴充性和成本效益等因素，以滿足其需求，在內部部署和雲端架構解決方案之間做出策略性選擇。
讓我們探討 Splashtop On-Prem 和 Splashtop Enterprise 之間的差異。
Splashtop On-Prem （技術人員授權）
Splashtop Enterprise （技術人員授權）
部署
內部部署
cloud
無人值守遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 計算機
高效能功能 (H.265、60FPS、YUV444、HD 音訊、USB 裝置重新導向)
主動存取 Android 裝置，包括智慧型手機、平板電腦、強固型 Android 裝置、POS 裝置、Kiosk 和機上盒
為個人或群組使用者安排存取電腦的時段
連線中的功能，例如遠端重新引導和重新連接，連線錄製，多顯示器支援，聊天，遠端列印，檔案傳輸（包括拖放）等等
參加針對電腦和行動裝置的Splashtop On-Demand Support (終端機支援)
自訂品牌您的客戶下載的 SOS 應用程式
服務台：先進的隨選支援體驗：技術人員分組、服務管道管理和邀請連結、透過終端支援呼叫和 Web 表單小部件的支援請求等
ITSM 與服務新服務、新鮮服務、新鮮台、禪台、斯皮斯維克服務服務台、吉拉等整合
Freshservice + 開放的 API 用於自訂整合
在遠端連線期間向最終用戶進行連線語音呼叫
透過原則執行、作業系統與第三方修補程式管理、主動警示、透過智慧動作進行自動修復、詳細目錄報告等功能，簡化並自動執行端點管理
包含 Windows OS 修補程式管理和詳細目錄報告。更多功能即將推出。
背景動作：不必啟動遠端連線，就能存取工作管理員、登錄編輯程式、裝置管理員、服務管理員等診斷工具。
單一登入（SSO）：透過支援的身分識別提供者驗證使用者，例如 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin。*
*僅限雲端
集中化連線錄製：自動錄製遠端連線，並安全地儲存到中央伺服器。
開放 API：自動化工作流程，並將 Splashtop 完美整合到現有的應用程式，實現更順通無阻的 IT 營運。
腳本和任務： 執行大規模操作，例如遠端命令、腳本檔、檔案傳輸、系統重啟及 Windows 更新以管理多個端點。
條件式存取：在允許使用者連接到遠端電腦之前，先確認裝置符合安全性要求。
即將推出
Splashtop Connector 、SIEM 日誌記錄整合與 IP 限制
免費試用
聯絡我們開��始免費試用
聯絡我們開始免費試用
無論是將 Splashtop 部署於地端或雲端，兩種方案都能為 IT 團隊提供完整的IT 服務台解決方案，以大規模提供快速且安全的支援。