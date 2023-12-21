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IT 及服務台遠端支援遠端工作比較

Splashtop On-Prem 與 Splashtop Enterprise

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Splashtop On-Prem是效能最佳的本機解決方案，可對任何裝置進行安全遠端存取、遠端控制和遠端支援。透過負載平衡和高可用性伺服器叢集消除停機並優化效能。Splashtop On-Prem可以完全控制組織 IT 基礎架構內的資料儲存和軟體存取。它還允許更多的客製化和靈活的部署模型。

Splashtop Enterprise是組織導向的下一代一體化cloud遠端存取、支援和管理解決方案。它提供全球資料中心的高可用性、自動更新以及易於擴充性。

組織可以考慮安全性、自訂、控制、易於擴充性和成本效益等因素，以滿足其需求，在內部部署和雲端架構解決方案之間做出策略性選擇。

讓我們探討 Splashtop On-Prem 和 Splashtop Enterprise 之間的差異。

Splashtop On-Prem（技術人員授權）

Splashtop Enterprise（技術人員授權）

部署

內部部署

cloud 

無人值守遠端存取 Windows、Mac 和 Linux 計算機

高效能功能（H.265、60FPS、YUV444、高畫質音訊）

對 Android 裝置的存取權限，包括智慧型手機、平板電腦、堅固耐用的 Android 裝置、POS 裝置、資訊亭和機上盒

為個人或群組使用者安排存取電腦的時段

連線中的功能，例如遠端重新引導和重新連接，連線錄製，多顯示器支援，聊天，遠端列印，檔案傳輸（包括拖放）等等

參與對電腦和行動裝置的Splashtop On-Demand Support (SOS)

自訂品牌您的客戶下載的 SOS 應用程式

服務台：先進的按需支援體驗：技術人員分組、服務管道管理和邀請連結、透過SOS Call和網路表單小部件的支援請求等

即將推出

ITSM 與服務新服務、新鮮服務、新鮮台、禪台、斯皮斯維克服務服務台、吉拉等整合

僅限新鮮服務（其他即將推出）

在遠端連線期間向最終用戶進行連線語音呼叫

端點監控和管理功能，例如後台操作、作業系統更新、遠端命令、可設定警報

即將推出

APK 推送安裝、遠端重新啟動、詳細目錄報告和檔案發送的一對多操作

能夠添加Splashtop Augmented Reality

不支援

單一登入整合支援透過 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin 進行身份驗證

支援 SAML 和 OpenID

Splashtop Connector 、SIEM 日誌記錄整合與 IP 限制

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