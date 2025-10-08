Splashtop #BLM声明

正義與包容聯合
Mark Lee，謹代表 Splashtop 團隊
我們能做什麼？
隨著全世界數以百萬計的人表達他們對喬治·弗洛德（George Floyd）被無謂殺害以及不斷提醒人們始終存在的系統性種族主義所引發的深深的痛苦、恐懼、傷害和憤怒，這個問題變得更加緊迫。
這個問題對我來說也是個人的。 我在臺灣出生和長大，13歲時隨家人搬到美國。 作為一名有色人種移民，我在成長過程中經歷了種族主義。 正如馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr.）雄辯地指出的那樣：“任何地方的不公正都是對任何地方正義的威脅。
Splashtop也是個人的.作為一家全球性公司，在近 200 個國家 /地區以 12 種不同的語言為客戶提供支援，多元化是我們的 DNA。
Splashtop 創始團隊已經在一起很長時間了。 我們在大學里都認識，我們的行為方式就是我們的方式。 我們相信，通過我們每天的行動和決策，自上而下地建立我們的企業文化，鼓勵每位員工共同努力，共同創造一個健康的工作環境。
上周，我們的一位客戶與我們聯繫，以檢查我們的價值觀，看看我們在“黑人的命也是命”運動中的立場。 作為他們對包容性的新承諾的一部分，他們希望確保與他們合作的所有公司都具有包容性。
我們從未宣傳過我們的價值觀，因為它們是我們文化的內在組成部分，滲透到我們所做的一切中。 但來自客戶的詢問讓我意識到公開陳述我們的價值觀很重要。 所以我��在這裡做這個。
在 Splashtop，我們強大的公司價值觀包括以下基本原則：
誠信
透明度
信任
公平
包容性
開放式溝通
感恩
我們意識到僅僅停留在宣布我們的價值觀是不夠的。 這是一個深刻而深刻的話題，還有很多東西需要學習。 我們致力於花時間進行認真的反思、傾聽和討論，以激勵正確的行動。
現在是變革的時候了，我們所有人都可以發揮作用，推動變革走向更美好的世界。 隨著我們的前進，Splashtop 管理層和員工將繼續探索如何將誠實、信任和公平應用於多樣性、平等和包容性問題。
看到人們不僅在工作中，而且在家裡採取措施採取行動，這是很有價值的。 就我個人而言，我花時間和我的三個孩子談論文化、種族、歷史以及對每個人生活經歷的相關影響，這樣我就可以讓他們成為有良知的世界公民。
我無法確切地告訴你我們公司的探索將如何形成具體的舉措或實踐。 但我可以保證，我們充分致力於採取行動，無論是在短期內還是在長期內持續下去。
我期待分享更多關於這些行動將採取的形式。 每一步都很重要。 我們將一起有所作為。
Mark Lee，Splashtop 首席執行官兼首席佈道者