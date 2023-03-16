Splashtop遠端支援現在可以按月計費

Splashtop 遠端支援 – 對於希望能夠從任何地方遠端控制和監管電腦的 MSP 來說，理想的解決方案，除了按年計費外，還供按月訂購選項。

Splashtop Remote Support 按您要遠端存取、支援和管理的無人看管電腦 (端點) 數量計費。 25 台電腦的每月計費方案從 $47.90 /月開始。 25 台電腦的年度計劃從 $40 /月開始，如果您選擇年度選項，則可節省 15％ 的費用。

兩種Splashtop遠端支援計費選項都為MSP提供了具有遠端訪問，監視和管理功能的快速，可靠和安全的遠端支援解決方案的最佳價值。 Splashtop遠端支援包括無限的技術人員，並發會話和要遠端控制的設備。了解有關Splashtop遠端支援的更多信息，並立即開始免費試用！

開始使用

為什麼我們要為Splashtop遠端支援提供按月計費？

MSP商業模式建立在客戶的經常性收入之上。 許多 MSPs 每月向客戶收取服務費用。

這意味著MSP的收入或情況可能會逐月變化。 客戶可能會突然離開，導致收入損失，使 MSP 難以繼續支付他們需要的所有工具。 或者，MSP 可能突然必須管理更多端點，這意味著他們希望確保其遠端支援軟體可以輕鬆擴展。

Splashtop遠端支援的每月選項為MSP提供快速，輕鬆解決這些挑戰所需的靈活性。

為什麼 Splashtop 遠端支援是 MSPs的最佳解決方案？

Splashtop遠端支援是專門為MSP用例構建的，具有來自我們的MSP諮詢委員會的反饋和輸入。 Splashtop是MSP的最佳解決方案，因為：

Splashtop 優惠 快速可靠

技術人員可以從任何裝置遠端訪問端點，從而使他們能夠靈活地在家中或在路上工作，甚至可以在個人裝置上工作

技術人員可以有效利用會話中的功能，包括拖放文件傳輸，聊天，遠端重啟等

MSP 還將能夠 具有有用的功能，包括可配置的警報、更新管理、遠端命令、一對多操作、系統清單、事件日誌等等

安全是 Splashtop的首要任務

MSP 可為客戶提供遠端存取其自己的電腦進行遠端工作的功能，為 MSP 另闢收入來源

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