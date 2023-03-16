Splashtop遠端支援現在可以按月計費

Splashtop 遠端支援 – 對於希望能夠從任何地方遠端控制和監管電腦的 MSP 來說，理想的解決方案，除了按年計費外，還供按月訂購選項。
Splashtop Remote Support 按您要遠端存取、支援和管理的無人看管電腦 (端點) 數量計費。 25 台電腦的每月計費方案從$47.90/月開始。 25 台電腦的年度計劃從$40/月開始，如果您選擇年度選項，則可節省 15％ 的費用。
兩種Splashtop遠端支援計費選項都為MSP提供了具有遠端訪問，監視和管理功能的快速，可靠和安全的遠端支援解決方案的最佳價值。 Splashtop遠端支援包括無限的技術人員，並發會話和要遠端控制的設備。了解有關Splashtop遠端支援的更多信息，並立即開始免費試用！
為什麼我們要為Splashtop遠端支援提供按月計費？
MSP商業模式建立在客戶的經常性收入之上。 許多 MSPs 每月向客戶收取服務費用。
這意味著MSP的收入或情況可能會逐月變化。 客戶可能會突然離開，導致收入損失，使 MSP 難以繼續支付他們需要的所有工具。 或者，MSP 可能突然必須管理更多端點，這意味著他們希望確保其遠端支援軟體可以輕鬆擴展。
Splashtop遠端支援的每月選項為MSP提供快速，輕鬆解決這些挑戰所需的靈活性。
為什麼 Splashtop 遠端支援是 MSPs的最佳解決方案？
Splashtop遠端支援是專門為MSP用例構建的，具有來自我們的MSP諮詢委員會的反饋和輸入。 Splashtop是MSP的最佳解決方案，因為：
Splashtop 優惠
快速可靠
技術人員可以從任何裝置遠端訪問端點，從而使他們能夠靈活地在家中或在路上工作，甚至可以在個人裝置上工作
技術人員可以有效利用會話中的功能，包括拖放文件傳輸，聊天，遠端重啟等
MSP 還將能夠
具有有用的功能，包括可配置的警報、更新管理、遠端命令、一對多操作、系統清單、事件日誌等等
MSP 可為客戶提供遠端存取其自己的電腦進行遠端工作的功能，為 MSP 另闢收入來源
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