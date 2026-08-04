Splashtop遠端支援現在可以按月計費

端點管理很少是固定不變、一次性的需求。裝置數量會變動、團隊會成長，也會出現新的安全性優先事項，因此 IT 團隊通常需要一種實用的方法，在不被超出目前需求的更多軟體綁住的情況下，改善修補程式管理、監控與自動化。
Splashtop AEM 讓 IT 團隊能以靈活的方式管理端點，並提供月繳方案。這表示團隊可以先從目前需要管理的裝置開始，評估端點自動化如何融入工作流程，並在準備就緒時擴展規模。
對於端點管理需求較可預測的組織，也提供年繳方案，與月繳相比可節省 16%。這讓團隊可選擇彈性開始，或在準備好於整體環境中標準化 Splashtop AEM 時，改為年約方案。
為什麼彈性計費對端點管理很重要
端點管理需求並不總是可預測。團隊在擴編招募後、設立新辦公室、為客戶進行導入，或執行短期專案後，可能需要管理更多裝置。當新的修補程式要求、稽核要求或軟體漏洞帶來急迫性時，安全優先事項也可能迅速改變。
彈性計費讓 IT 團隊能更靈活掌控導入與擴充方式。團隊不必在方案尚未完全規劃完成前，就先承諾推動更大規模的端點管理部署，而是可以先從目前需要處理的端點開始，待需求更明確後再逐步擴展。
對於已確定會將 Splashtop AEM 納入長期端點管理策略的團隊，按年計費可提供較低的總成本。與按月計費相比，按年計費可節省 16%，因此更適合端點數量穩定且有明確推行計畫的組織。
Splashtop AEM 可協助 IT 團隊管理的項目
Splashtop AEM 可協助 IT 團隊提升端點可視性、自動化例行維護，並在裝置需要處理時更快回應。團隊不必依賴人工檢查或彼此脫節的工具，而是能直接從 Splashtop 控制台管理關鍵端點工作流程。
透過 Splashtop AEM，IT 團隊可以：
自動化作業系統與第三方修補程式管理
監控端點健康狀態與裝置狀態
查看硬體和軟體詳細目錄
透過 CVE 洞察識別漏洞
根據端點風險排定更新優先順序
為重要的系統問題設定警示
使用自動化修復來處理常見問題
在多個端點上執行指令碼和工作
套用以原則為基礎的控制，讓裝置管理更一致
這讓團隊能以更實用的方式提前因應端點問題、減少重複性工作，並在分散式環境中更妥善維護裝置。
何時適合採用月繳方案
當在承諾採用較長期方案前，需要端點管理的彈性時，月繳方案會是很適合的選擇。這讓團隊能先從較小規模開始，驗證工作流程，並隨著環境變化進行調整。
如果符合以下情況，按月計費或許是合理選擇：
先從一小群端點開始，再逐步擴展
管理的裝置數量經常變動
正在為新客戶、新部門或新據點進行導入
想先測試修補程式與自動化工作流程
目前就需要更好的端點可視性，同時也在規劃長期工具組
管理季節性、臨時性或專案型的端點需求
這讓需要快速行動�、同時又希望掌握如何在各裝置間擴充 Splashtop AEM 的團隊，能將月繳作為更實用的選擇。
開始使用 Splashtop AEM
端點管理需求可能會改變，而計費方式也應提供足夠彈性，協助因應這些變化。使用 Splashtop AEM，可在想要從小規模開始、測試工作流程或因應端點數量變動時，選擇月繳方案。
當團隊準備好進行較長期的部署時，年繳可比月繳節省 16%，有助於降低整體成本。
開始使用 Splashtop AEM 免費試用，並選擇符合端點管理需求的計費方式。