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Splashtop 2026 產品更新：上半年回顧

Tejas Madhu
閱讀時間：7 分鐘
更新
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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在 Splashtop 今年慶祝 20 週年之際，我們持續推進自創立以來始終不變的使命：協助團隊更輕鬆地存取、管理、支援及保護其環境。在 2026 年上半年，我們針對端點管理、端點安全性、遠端支援，以及 Foxpass Cloud Radius 和 PKI 推出多項更新，協助 IT 團隊獲得更全面的可視性、更快修復風險、強化存取控制，並將更多日常工作自動化。隨著 IT 環境日益分散，安全性的要求也持續提高，團隊需要能幫助他們快速行動、又不會增加複雜度的工具。

更快速的遠端存取連線

透過全新 AI 最佳化編解碼器，提升遠端連線品質與效能，讓遠端連線更順暢，同時降低頻寬使用量。

修補程式、端點可視性與修復功能增強

Splashtop 持續讓端點管理更具可執行性，協助 IT 團隊將可視性、修復、修補和遠端存取整合到單一工作流程中。

  • 裝置健康狀態摘要快速評估各端點在 OS 版本、磁碟加密、端點安全性、防火牆狀態等方面的健康狀態，更輕鬆找出缺口並排定處理優先順序（分階段推出）。

  • 弱點修補指引掌握修復弱點所需的 Windows KB 或 macOS 版本資訊，協助團隊找出正確的修補路徑並更快採取行動。

  • AI 修補程式摘要輕鬆了解修補程式的重要性、已知問題、潛在風險，以及實際部署訊號，讓團隊能以更少猜測做出更明智的推出決策。

  • 擴充第三方與自訂軟體修補：軟體修補涵蓋範圍已擴展至 Windows 和 macOS 上的 200+ 個應用程式，有助於降低因未修補第三方軟體而造成的安全缺口。支援自訂軟體套件，也讓團隊能在相同的修補框架內管理非標準或內部開發的應用程式

  • 指令碼與工作功能增強：可從 Splashtop Business app 執行指令碼與工作，包括 OS 更新與例行指令碼，節省端點管理時間。

UI 與電腦管理功能改進

隨著端點環境日益擴大，IT 團隊需要更簡單的方法來自動化執行動作、整理裝置，並推進日常工作流程。

  • 全新左側導覽列透過更新後的導覽設計，更輕鬆地瀏覽網路控制台，協助團隊更快速存取關鍵工作流程。

  • 自訂標籤：將電腦整理成彈性的子群組，以便在整體環境中實現更好的結構與控制。

透過 AV 和 EDR 擴展端點安全性

Splashtop 持續擴展端點安全性選項，協助客戶強化防護，並讓安全性工作流程更貼近日常 IT 營運。

  • CrowdStrikeSentinelOne 整合：將端點保護可視性帶入 Splashtop 控制台，協助團隊監控代理程式狀態、查看安全性偵測，並在管理與支援端點的同一處更快採取行動。

  • SentinelOne 線上購買：更順暢的線上購買體驗，讓符合資格的客戶能隨著需求成長，更輕鬆地新增 SentinelOne AV/EDR 防護。

Foxpass 強化安全存取與雲端 PKI

Foxpass 是 Splashtop 提供的安全 Wi-Fi 與網路存取解決方案。Foxpass 最近的強化更新，讓組織能以更多方式加強驗證、提升具備裝置感知能力的存取，並簡化憑證管理。

  • 以裝置狀態為基礎的存取控制：Foxpass RADIUS 加入裝置信任，協助組織根據使用者身分與裝置狀態共同做出存取決策。

  • 擴大 MDM 整合：擴大支援 Addigy 和 Iru Device Sync，再加上既有的整合，例如 Microsoft Intune、Jamf、Google Admin、Workspace ONE、Mosyle 及其他支援 SCEP 的解決方案，可協助團隊讓安全存取與裝置管理資料保持一致。

  • 擴展的雲端 PKI 選項支援 Foxpass Advanced RADIUS 工作流程與獨立 Enterprise PKI 模式，讓組織在憑證式驗證與更廣泛的憑證管理方面擁有更高彈性。

Splashtop On-Prem 的安全性、自動化與控制功能增強

Splashtop On-Prem 更新可協助團隊強化存取控制、自動化更多端點動作、以更佳的可見性管理修補程式，並簡化日常管理工作。

  • 條件式存取控制：在遠端連線前強制執行裝置健康狀態檢查，讓團隊能更有效控管允許連接的裝置。

  • macOS Scripts & Tasks 強化功能可在多個 Mac 端點上執行指令碼與任務，減少重複的手動作業，並支援大規模維護。

  • 作業系統修補程式管理：掃描、核准並部署 Windows 作業系統修補程式，在內部部署環境中提供更高的可視性與控制力。

  • 超級管理員角色透過增強的角色權限集中管理控制，以支援更完善的治理。

  • 授予與撤銷系統管理：更輕鬆地管理系統層級權限，並減少不必要的存取。

  • 改善的遠端命令可更可靠地執行命令，以進行疑難排解、診斷及管理工作，同時維持向下相容性。

  • 透過 SSH 進行檔案傳輸：直接從用戶端管理 SSH 機器上的檔案，簡化以 SSH 為基礎的系統工作流程。

  • 其他 On-Prem 更新：設定集中式連線錄製的儲存空間、使用改良後的網頁應用程式與 UI 體驗、自訂 Android 版 SOS、存取遠端列印記錄檔，並更輕鬆完成 Gateway 的首次設定。

展望未來

這些更新著重於協助 IT 團隊更快完成工作、降低風險，並更有信心地管理端點。從健康狀態洞察、修補程式管理，到 AI 驅動的摘要、端點安全性整合、Foxpass 安全存取增強功能，以及 On-Prem 改進，Splashtop 持續將更多可視性、自動化和控制整合到單一平台中。而且我們不會止步於此；下一個發行週期還會推出更多創新功能。

查看我們的公開產品藍圖，了解接下來即將推出的內容。

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了解 Splashtop 如何協助 IT 團隊節省時間、強化安全態勢，並簡化端點管理。深入了解

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