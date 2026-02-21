現代 IT 團隊管理更多的端點，支援更多的用戶，並應對比以往更多的安全風險。混合工作、BYOD 環境及分散式基礎設施讓維持設備的可見性、快速回應問題以及執行一致的控制更加困難。
許多組織仍然依賴於分散的工具組，將端點管理、遠端支援、遠端存取和安全功能分別在不同的系統中處理，這些系統有著不同的工作流程、控制台和限制。
現代IT需要的不是更多的軟體，而是一種更統一的運營方式，將可見性、自動化、存取和支援整合在單一環境中。
Splashtop 的平台演進是基於這一現實，將自主端點管理、遠端支援和高效能遠端存取整合到一個雲端原生平台中，幫助 IT 團隊管理、支援和保護他們的環境，而不需在不連續的工具間切換。
為什麼現代 IT 需要統一平台
當端點管理、存取、支援和安全性分別存在於不同系統中時，IT 團隊會失去上下文。代理需要在控制台之間切換，以了解裝置健康狀況、驗證修補程式狀態、調查問題或回應使用者請求。即使是例行性工作也可能需要多種工具，這會放慢回應時間，並增加遺漏細節的可能性。
由於 IT 工具分散而產生的常見挑戰包括：
工具在端點管理、支援、存取和安全性中蔓延
上下文切換會減慢回應和故障排除
延遲修補和不一致的執行情況
有限的即時可見性於端點健康狀況和風險
無法隨著混合和遠程工作擴展的手�動工作流程
Splashtop 新紀元，建立在20年的信任基礎上
超過 20 年來，Splashtop 協助 IT 團隊和員工從任何地方有效地工作。那個基礎建於可靠的效能、簡單明瞭的工作流程，以及 IT 團隊在真實環境中所依賴的安全性。
隨著 IT 操作的演變，Splashtop 也在不斷進步。
最初的高效能遠端存取，已擴展至包含遠端支援，現在進一步發展成一個統一的雲端原生平台，通過 Splashtop AEM 提供自主管理端點管理，以及存取和支援功能。
這種演變反映了一種故意將 IT 運營簡化的轉變，通過統一團隊每天使用的工具，同時繼續優先考慮簡單性、可靠性和長期價值。
Splashtop 如何整合 IT 作業
1. 以自主端點管理為運營核心
在這個平台的核心是自主端點管理。Splashtop AEM 提供持續的可見性和以原則為導向的控制，遍及分散環境，是現代 IT 工作流程的操作基礎。
Splashtop AEM 並非作為獨立工具運行，而是直接整合到存取與支援工作流程中，使得操作能夠在完整脈絡下進行。IT 團隊定義管理修補、修復和設定強制執行的原則，這些原則在所有端點上持續執行。
使用 Splashtop AEM，IT 團隊可以：
使用基於 CVE 的洞察維持對操作系統和第三方軟體漏洞的持續可見性
在不必等待排程檢查的情況下，部署即時修補至 Windows 和 macOS 上
依據已定義的規則執行政策驅動的修復，而非人工干預。
自動化修補程式和設定強制執行，同時保留完整控制權
2. 遠端支援和存取與共享端點內容
支援和存取流程在以即時端點資料為基礎時效果最��佳。Splashtop 將遠端支援直接嵌入到端點操作中，讓 IT 團隊在連線前和過程中即可獲取裝置健康狀況、修補狀態和設定的即時背景資訊。
原生的遠端存取運行在相同的輕量級代理上，提供安全的高效能連接，適用於 IT 驗證和員工生產力。因為管理、支援和存取在相同的環境下運作，團隊可以在不切換工具的情況下進行故障排除、修復和驗證修正。
此統一的方法使IT團隊能夠：
使用即時終端健康數據更快地診斷問題
在不打擾使用者的情況下，在背景中套用腳本和修復措施
啟動安全的臨機支援連線，當需要親身協助時
驗證設定變更和修正並遠端進行
提供跨裝置和作業系統的安全且高效能存取
3. 隨著您擴展的整合安全性和治理
當安全性與日常 IT 運作保持一致時，效果最佳。Splashtop 將端點安全視為平台的整合擴展，使團隊可以在不引入獨立系統的情況下擴展防護和檢測能力。
可用的選項包括：
防毒軟體，提供對已知威脅的基礎保護
端點偵測與回應 (EDR) 與管理式偵測與回應 (MDR) 提供行為可視性與調查，並提供實時監控和回應支援
對於具有更高階治理需求的組織，Splashtop Enterprise 添加了單一登入整合、高級存取控制和更深入的管理管理，擴展了平台，但不改變IT團隊如何管理端點或支援使用者。
統一的遠端存取、支援和端點管理，隨時隨地
現代 IT 運營依賴於清晰和協調，而不是不斷增長的工具集合。Splashtop 將遠端存取、遠端支援、自主端點管理和整合安全性結合在��一個平台中，專為 IT 團隊實際工作的方式設計。
透過這些功能的共同背景，組織可以獲得：
更少的工具和控制台需要管理
共用的操作上下文支持更快的響應
從單一視圖中更清晰地看到各端點
簡化操作，無額外複雜性的擴展
基於20年的可靠效能，並為現代 IT 運營而設計，Splashtop 提供了一條更簡單、更高效的端點管理和支援的實用之路。
深入了解Splashtop AEM。