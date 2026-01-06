Remote Support 可供 IT 專業人員遠端支援裝置。即時修補程式管理功能以附加元件的形式提供。提供 On-Prem 選項。

Autonomous Endpoint Management IT 專業人員可透過即時修補程式、自動化技術、完整的可見度和控制能力，遠端監控、管理和保護裝置。

Enterprise 適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。提供 On-Prem 選項。