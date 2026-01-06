在2025年，Splashtop 繼續擴展其平台，幫助 IT 團隊以更高的效率和控制力來管理日益複雜化。整年中，我們在自主端點管理 (AEM)、遠端支援和內部部署方面提供了增強功能，始終專注於幫助使用者減少運營開銷、整合工具並加強端點安全性。
Splashtop 的持續發展獲得了領先業界分析師的認可。在這一年中，Splashtop 被評選為 Gartner 和 Forrester 的代表製造商的代表製造商，反映出其在遠端存取、遠端支援和端點管理方面的重要角色。
修補程式管理
2025 年的重點是修補管理，並持續拓展至各種作業系統及軟體。
基於原則的管理：支援基於原則的修補現在涵蓋 Windows 和 MacOS，可讓 IT 團隊使用一致的規則來自動化掃描、更新和批准工作流程，從而提高可靠性和合規性。
擴充第三方和自訂軟體修補： 軟體修補覆蓋範圍擴大至100+ 應用程式，橫跨 Windows 和 macOS，有助於減少因未修補的第三方軟體而造成的安全缺口。對自訂軟體套件的支��援也使團隊能在相同的修補架構中管理非標準或內部開發的應用程式。
Windows 主要作業系統升級管理： Splashtop 增加了對管理主要 Windows 作業系統升級的支援，包括從 Windows 10 升級到 Windows 11，為 IT 團隊在大規模過渡上提供更多控制。
詳細目錄、漏洞與安全可見性
Splashtop 加強了 IT 團隊如何獲得對軟體和安全風險的可見性，並在問題出現時更快速地採取行動。
軟體 詳細目錄: 集中的軟體詳細目錄讓追蹤安裝在各個裝置上的軟體更加容易，識別過時或未授權的應用程式，並支援稽核，同時降低安全風險並改善合規性。
AI 驅動的漏洞洞察： 專用漏洞頁面顯示整個環境中的作業系統層級 CVE，根據 CISA 公佈的已知被利用漏洞目錄中，突出顯示其嚴重性、受影響的裝置以及被積極利用的問題。AI 驅動的摘要幫助團隊快速評估風險，使漏洞資訊在全球環境中更易於理解。
CrowdStrike EDR 整合: Splashtop 推出了與 CrowdStrike 的 EDR 整合，統一端點能見度，讓客戶可以直接通過 Splashtop 購買、部署和管理 CrowdStrike，從而簡化安全運營並減少工具蔓延。
自動化、儀錶板和管理控制
Splashtop 持續改善 IT 團隊如何自動化任務並大規模管理環境。
端點設定管理（預覽）： 新的設定管理功能可以自動化管理 Windows 和 macOS 的主要安全與網絡設定。IT 團隊可以管理控制項，例如密碼、螢幕鎖定、Wi-Fi、防火牆、磁碟加密等，以加強治理並減少設定漂移。
腳本��和任務的改進： 腳本和任務已增強，以便能夠可靠地於線上和離線裝置執行，確保排程工作的穩定完成，無需人工跟進。
儀錶板和帳戶控制：增強的儀錶板小工具提供即時的補丁、安全狀況和部署一致性能見度，而帳戶到期控制有助於減少來自不活躍存取的風險。
遠端支援、移動性和使用者體驗
在2025全年，Splashtop持續改善遠端支援體驗，惠及IT團隊和最終使用者。
遠端命令增強： 遠端命令已全面現代化，提供更加互動的終端體驗，使診斷和管理任務更快、更直觀。
Service Desk 和 SOS 改進： 增強了 Service Desk 工作流程，包括連線中的通訊、排程的改進和 SOS 的自訂化，幫助團隊更高效地解決問題，同時提供更專業和品牌化的體驗。
行動和裝置支援: 新的功能使 iOS 和 Android 環境提高了對行動用戶的支援，同時賦予 IT 團隊更大的控制權來管理裝置行為和推行時間。
改良的檔案傳輸體驗： 在臨機支援連線中的檔案傳輸進行了重新設計，更好地配合即時支援工作流程，提升了清晰度和易用性。
內部部署增強功能
對於在內部部署環境中運行 Splashtop 的組織，持續的投資專注於可靠性、合規性和運營控制。
系統健康監控：主動監控能夠提供對閘道器效能和系統健康的可見性，幫助團隊及早識別問題，減少停機時間。
效能及高可用性: 分區（區域）中繼支援提升分散團隊的連線效能，而 PostgreSQL 複製則強化在叢集部署中的高可用性和韌性。
審計、合規性和服務台功能：聊天、遠端命令和 SSH 支援的連線錄製滿足審計和合規性需求。Service Desk 增強功能，包括 SOS 自訂和通話流程，提高了反應速度同時保持可追溯性。持續的系統工具改進使得深入診斷更不影響使用者的使用。
教育、醫療保健、製造業、媒體、零售和政府各行各業的組織都依賴這些增強功能，以更好地保護端點、精簡運營並支持大規模用戶。
2025 年總結及展望
2025 對 Splashtop 來說是一個穩定且有意義進步的一年。透過擴展自動化、加強安全性可見度，以及持續投資於企業與內部方案，我們幫助 IT 團隊以更大的信心和效率管理複雜性。
展望2026年，我們的路線圖將以此基礎為依據，深入自動化，擴展端點管理能力，並在安全性、可擴展性和操作見解方面進一步改進，以支援不斷發展的IT需求。
準備好體驗這些功能了嗎？
深入了解Splashtop AEM和遠端支援解決方案，或開始免費試用，體驗 Splashtop 如何幫助 IT 團隊簡化操作並增強安全性。