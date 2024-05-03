5 大 IT 難題以及透過 Splashtop Enterprise 克服它們

我們詢問 IT 專業人士 – 是什麼讓您徹夜難眠？
在當今快速發展的科技環境中，IT 專業人員不斷應對挑戰。 儘管有大量可用的工具，但他們經常發現自己很難有效地解決各種問題。
本文探討了 IT 部門每天面臨的五大挑戰，以及 Splashtop 的遠端存取、支援和管理平台如何協助克服這些挑戰。
令人頭痛的問題#1—網路安全問題
網路安全仍然是 IT 部門最關心的問題，惡意軟體、勒索軟體、網路釣魚攻擊和資料外洩等威脅變得越來越複雜和普遍。 保護敏感資料和基礎設施需要時刻保持警惕、採取強有力的安全措施以及全面的員工意識培訓。
透過單一管理平台全面了解您的環境，並對使用者存取進行精細控制、多因素驗證、集中式認證管理、定期軟體更新以及威脅檢測和回應機制，這有助於讓 IT 更輕鬆地確保安全他們的設備、數據和使用者。
頭痛#2 - 資料管理和隱私合規性
管理大量數據，同時確保遵守 GDPR、HIPAA 和 CCPA 等隱私法規，對 IT 團隊來說是一項重大挑戰。 實施有效的資料管理策略，包括資料加密、存取控制、資料備份和災難復原計劃，對於保護敏感資訊和遵守監管要求至關重要。
使用Splashtop 等符合 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 和 CCPA 並支援 HIPAA、PCI 和 FERPA �需求的平台可大幅降低風險暴露並協助組織遵守其行業法規。 此外，存取集中日誌、全面報告以及為稽核人員輕鬆匯出必要資訊的能力可以顯著自動化合規流程。
頭痛 #3 - 靈活的工作和協作
向遠端工作的轉變為 IT 部門帶來了新的挑戰，包括確保安全端點存取、支援遠端協作工具以及保持分散式團隊之間的生產力和通訊。 提供可靠的遠端存取解決方案、實施安全的通訊和協作平台以及支援遠端工作策略對於促進靈活的工作環境至關重要。
Splashtop Enterprise可實現面對面和遠端工作站的無縫使用，無需複雜的實體和虛擬基礎架構。 組織可以優化昂貴的硬體和軟體許可證的投資報酬率，同時為員工提供工作彈性。 該平台的高效能功能即使在遠端工作時也能確保生產力，無論是存取文件還是執行影片編輯等資源密集型任務。
此外，實施混合式工作場所會引發安全性問題，例如確保連接到公司網路的員工設備已更新且安全。 Splashtop 為 IT 專業人員提供了有效解決這些問題所需的工具，包括身分驗證措施和安全資料存取。
頭痛 #4 - IT 人才短缺和技能差距
熟練 IT 專業人員的短缺和技術進步的快速發展給組織在招募和留住擁有必要專業知識的頂尖人才方面帶來了重大挑戰。 投資員工培訓和發展計劃、利用工具使 IT 能夠以更少的資源完成更多工作，以及採用自動化可以幫助縮小 IT 人才差距並有效解決技能短缺問題。
Splashtop 讓小型 IT 團隊能夠管理、支援和保護分佈在多個位置的大型環境。 透過連接器、 AR（擴增實境） 、 Service Desk工作流程等工具，技術人員可以減少差旅、更快地解決問題、主動發現問題並充分利用可用的技術專業知識。
頭痛 #5 - 管理多個工具
有效履行 IT 職責通常需要使用多種工具，從而導致與工具管理相關的挑戰。 這些挑戰包括訂閱費等營運成本、部署、維護和保護工具的管理費用、工具切換帶來的效率成本，以及暴露面增加和環境可見度降低的安全風險。
Splashtop Enterprise整合了遠端工作、端點監控和管理以及Service Desk支援等主要 IT 功能，最大限度地減少了工具切換的需要。 此外，該平台與各種作業系統和裝置類型的兼容性確保了從桌上型電腦到 POS（銷售點）終端再到堅固耐用的IoT設備等不同 IT 環境的無縫功能。
開始使用 Splashtop Enterprise
總而言之，透過使用Splashtop Enterprise平台解決這五個 IT 難題，組織可以簡化營運、增強安全性、有效支援遠距工作、縮小人才差距並優化 IT 資源利用率。 憑藉其全面的功能集和行業領先的合規標準，Splashtop 使 IT 專業人員能夠克服當今數位時代的挑戰並推動業務成功。
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