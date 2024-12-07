提升遠端桌面安全性的十大最佳實踐

遠端桌面軟體讓使用者能夠從家中、路上或任何有網路連接的地方存取他們的工作電腦。這種無與倫比的連接性和可訪問性對於遠端和混合員工來說是很棒的，但 IT 安全團隊通常對任何開放公司設備存取的東西持謹慎態度。
遠端桌面安全性 是最重要的，幸運的是，有許多最佳實踐和方法可以讓公司確保其裝置保持受保護狀態。
有鑑於此，讓我們來探討遠端桌面安全的最佳實踐，看看公司如何使用 Splashtop 從任何地方工作而不必擔心。
增強遠端桌面安全性的十大最佳實踐是：
選取一個值得信賴的遠端桌面解決方案
建立強大且獨特的密碼
實施多重驗證 (MFA)
確保您的軟體始終保持最新
根據角色限制使用者存取
配置網路防火牆
定期監控和審核遠端連線
遵循合規標準
實施自動連線閒置逾時
定期培訓員工安全最佳實踐
遠端桌面存取安全的關鍵策略
如果你準備好擁抱安全遠端桌面存取的力量和好處，有幾個步驟可以確保你的系統保持安全。這些是一些遠端桌面存取的最佳實踐：
1. 選取一個值得信賴的遠端桌面解決方案
市面上有多種遠端桌面解決方案，但並非所有方案都提供相同的功能��和優勢。你需要來自值得信賴的公司的遠端桌面軟體，該公司擁有經過驗證的安全記錄並符合您行業的標準。
首先，你需要了解公司對遠端存取和安全的需求，並尋找能滿足這些需求的解決方案。務必研究軟體的安全功能，閱讀用戶評論，並確保它提供您所需的工具。製造商的聲譽也很重要——如果一個製造商以優秀的客戶支援和可負擔、可預測的價格而聞名，那可能是一個不錯的選擇。
例如，Splashtop 在各行各業的客戶中一直有很高的評價。Splashtop 也致力於安全，這就是為什麼它提供多種先進的安全功能，並符合廣泛的行業和政府法規，包括 ISO/IEC 27001、SOC 2、GDPR 和 CCPA。
2. 創建強大且獨特的密碼
使用者的密碼是防止任何人劫持其帳戶的第一道防線。因此，擁有強大且獨特的密碼是必不可少的。
如果你在過去二十年中曾經為網站設置過密碼，那麼你可能已經熟悉密碼安全的最佳實踐。這包括：
使用大小寫字母、數字和符號的良好組合
長密碼（建議至少 8 個字元）
避免使用容易找到的個人信息（例如，使用寵物的名字作為密碼）
為每個帳戶使用不同的密碼，這樣即使一個密碼被洩露，也不會危及所有帳戶
一個獨特且無法猜測的密碼對於保護您的裝置和帳戶至關重要。（記住，引用 Rick Moranis 的不朽名言：“12345？那是個笨蛋在行李箱上用的密碼！”）
3. 實施多重驗證 (MFA)
如果密碼是第一道防線，那麼多因素驗證（MFA）就是第二道防線。MFA 通過在使用者輸入密碼後要求第二種驗證形式來增加一層安全性，通常是通過電子��郵件或短信發送的四位數代碼。
MFA 確保即使你的密碼被洩露，你的帳戶仍然受到保護。當有人嘗試使用您的密碼登入時，您還會收到通知，以便您可以立即更改密碼。
多重驗證是一個強大的工具，可以防止未經授權的存取帳戶和裝置。組織應該將其作為標準做法，要求在登入遠端桌面軟體時使用。
4. 確保你的軟體始終保持最新
黑客和其他不法分子總是在尋找可以用來破壞帳戶的軟體漏洞。幸運的是，安全團隊總是盡快發現並修補漏洞。
然而，使用者仍然需要安裝更新和安全補丁，跳過更新可能會使他們的系統容易受到攻擊。
安裝更新時，尤其是包含安全修補程式的更新，應盡快進行。這將有助於修復任何漏洞，並為您的系統提供最新的安全功能。啟用自動更新有助於保持系統最新，但如果您一直點擊“稍後提醒我”來推遲更新通知，則會使您的電腦處於風險中。
5. 根據角色限制使用者存取權限
某些工作和角色將需要訪問特定的工具和資訊。然而，這並不意味著這些應該在整個公司中都可用。
根據工作角色限制存取權限有助於確保能夠存取某些工具和檔案的員工是那些需要它們的人。這些限制有助於降低未經授權存取的風險，並確保即使一個帳戶被入侵，損害也能降到最低。
定期審查誰有權限存取什麼，並實施基於角色的存取控制是很重要的。這樣做將有助於即使在遠端存取時也能保持您的工作安全。
6. 配置網路防火牆
防火牆是保護遠端桌面連接的基本安全工具，通過監控和過濾流量來保護。安裝、防火牆配置並定期更新可以幫助確保只有擁有權限的人才能存取您的裝置。
你可以配置防火牆以允許特定的 IP 地址和��伺服器通過，防止未經授權或未被識別的裝置連接到你的工作裝置。這有助於將存取限制在已知的使用者及其裝置。
7. 定期監控和審核遠端連線
您知道誰經常遠端存取您的裝置嗎？遠端連線的平均時長是多少？防止未經授權存取的最佳方法是保持警惕，這意味著監控和審計遠端連線。
定期進行審計和監控連線有助於檢測可疑活動，例如不尋常的登入嘗試或對您的設定的更改。監控軟體可以幫助你記錄誰遠端存取裝置，以及他們何時存取，並追蹤 IP 地址和時間戳以發現任何異常。
8. 遵循合規標準
安全標準的存在是有原因的：它們設定了組織必須達到的最低安全水平。不同的行業也有自己的安全標準，如 HIPAA 和 GDPR，這些領域使用的技術需要遵守。
確保符合所有相關的安全標準是至關重要的——這些標準的存在是有原因的，將幫助確保您採取必要的步驟來保護和保障數據。因此，當您在尋找遠端桌面存取解決方案時，請查看它們符合哪些安全標準。
例如，Splashtop 設計用於滿足廣泛的安全標準，包括 HIPAA、PCI 和 FERPA（除了其許多安全功能之外）。Splashtop 以安全為首要任務，確保符合行業和政府法規，因此你可以自信地進行遠端連接，確保你的資料保持安全。
9. 實施自動連線逾時
使用者不應該需要無限期地保持遠端連接，因為如果他們的設備發生任何事情，這樣做可能會造成安全風險。相反，自動連線逾時有助於確保使用者在不再活躍時登出。
Automatic 連線 timeouts can be set to 中斷連接 users after a certain amount of inactivity.這樣一來，如果有人暫時離開他們的裝置，就不太可能有陌生人看到或拿走他們的裝置並自行�獲得存取權。一旦使用者返回，他們可以再次登入並安全地恢復連接。
10. 定期培訓員工安全最佳實踐
對於您使用的所有安全功能和工具，有一個漏洞是任何技術都無法修復的：使用者錯誤。絕大多數的網路攻擊始於網路釣魚攻擊或其他形式的社交工程以竊取使用者的登入憑證，防禦這些攻擊的最佳方法是培訓員工注意這些攻擊。
務必為您的團隊提供定期的網絡安全培訓，以便他們知道如何識別和避免網絡釣魚電子郵件並保護他們的個人信息，包括測試電子郵件以查看是否有人上當。讓你的員工保持警覺和警惕有助於確保他們不會上當受騙，從而保護他們的憑證，確保他們的帳戶安全。
安全遠端桌面解決方案應具備哪些特點？
考慮到這一切，您如何找到一個提供強大功能並滿足您所有安全需求的遠端桌面存取解決方案？
第一步是了解在檢視選項時需要注意什麼。你會想要一個提供以下功能的平台：
多裝置相容性，讓你可以從任何裝置在任何地方工作
高級功能如遠端列印、USB 重新導向和檔案傳輸
安全功能如雙重驗證、自動螢幕鎖定和連線閒置逾時
可訪問的、有幫助的客戶支援
易於使用且使用者介面友好
適合任何規模企業的價格定位
幸運的是，你可以在 Splashtop 中找到所有這些功能及更多。Splashtop 的安全遠端桌面軟體允許你從任何地方存取你的工作裝置，無論你使用什麼裝置或作業系統，都不會妥協安全性。
此外，Splashtop 擁有廣泛的功能，旨在讓使用者能夠遠端連接、協作和處理他們的專案。這包括高品質的音訊和視訊，以及觸�控筆、USB 裝置、麥克風等的遠端連接。即便如此，Splashtop 對於任何規模的企業來說都是一個可負擔的選擇。
當然，Splashtop 擁有先進的安全功能，如強制裝置驗證、記錄、遠端連接通知等。Splashtop 不會處理、存取或存儲任何資訊——它只傳輸編碼的螢幕截圖流，從端到端編碼以確保其安全。
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如果你想開始使用一個安全可靠且使用者喜愛的遠端桌面解決方案，是時候試試 Splashtop 了。你可以免費試用 Splashtop，親自體驗其易用性、高品質的連接性和安全性。
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