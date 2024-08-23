Mac 版 TeamViewer：功能、定價與替代方案

遠端存取解決方案對於當今的 Mac 用戶至關重要，使他們能夠隨時隨地保持聯繫並提高工作效率。 雖然 TeamViewer 一直是遠端桌面軟體的常見選擇，但它並非沒有局限性，尤其是對於需要無縫、安全且經濟高效的體驗的 Mac 用戶而言。 隨著企業和個人越來越依賴外部訪問，找到真正滿足其需求的解決方案變得至關重要。
在本部落格中，我們將探討在 Mac 上使用 TeamViewer 的挑戰，比較其功能和價格，並介紹 Splashtop 作為提供增強效能、安全性和價值的卓越替代方案。
TeamViewer for Mac 遠端存取面臨的主要挑戰
成本問題： TeamViewer 的定價模式對 Mac 使用者來說可能是一個重大缺陷，特別是對於需要商業授權的企業和個人而言。 TeamViewer 的成本可能會迅速上升，尤其是在擴展到更大的團隊或需要高階功能時。 對於那些尋求具有成本效益的解決方案的人來說，這使其成為一個不太經濟的選擇。
安全漏洞： TeamViewer 因其安全實踐而面臨批評。 多起記錄在案的透過 TeamViewer 進行未經授權存取的案例引起了人們對其保護敏感資訊能力的擔憂。 例如，2021 年，一名網路犯罪分子使用 TeamViewer入侵了佛羅裡達州的一家水處�理廠，試圖毒害供水系統。
效能問題：有些使用者經常會報告在 Mac 上使用 TeamViewer 時出現延遲和回應時間緩慢的問題，尤其是在連接到 Windows 裝置時。 這些問題都會嚴重影響生產力。 這個問題已經在用戶論壇中被注意到，其中有人討論了維持穩定和響應迅速的連接的困難。 其他人報告了透過 TeamViewer 連接到 Mac 的問題。
客戶支援限制：雖然 TeamViewer 提供了一系列支援選項，但許多用戶報告了在及時獲得幫助方面遇到的延遲和挑戰。 對於依賴快速解決技術問題的企業來說，這可能尤其成問題，導致挫折感和延長停機時間。
Mac 版 TeamViewer 的成本
在評估遠端存取解決方案時，成本是一個關鍵因素，特別是對於預算有限的企業和個人而言。 TeamViewer 的定價結構對於需要全面遠端存取功能的 Mac 用戶來說可能特別繁重。
TeamViewer 採用訂閱制的模式，根據使用者數量和所需功能提供不同的定價等級。
對於單一用戶，TeamViewer 起價為NT$539 /月。
然而，對於需要多個用戶或更廣泛功能的企業來說，成本可能會迅速上升。 要獲得團隊使用該軟體的授權， TeamViewer起價為NT$2,290/月。
Mac 版 TeamViewer 的最佳替代品
在尋找 Mac 的最佳遠端存取解決方案時，Splashtop 成為TeamViewer 的最佳替代方案。 Splashtop 兼具經濟性、易用性和強大的安全功能，使其成為個人用戶和企業的理想選擇。
價格實惠：與 TeamViewer 複雜且昂貴的定價層不同，Splashtop 提供了一個簡單的定價模型，明顯更經濟實惠。 例如，Splashtop 的 Business Access 方案起價僅為NT$95 /月，與 TeamViewer 相比可節省大量費用。 該計劃包括遠端存取的所有基本功能，而價格卻不像 TeamViewer 那麼高（請參閱Splashtop 與 TeamViewer 價格比較）。
易於使用：Splashtop 的設計考慮到使用者友善性，使其易於設定並立即開始使用。 直覺的介面允許 Mac 用戶快速建立遠端連接，無需進行大量設定或故障排除。 對於那些需要可靠的遠端存取解決方案但又不想花費數小時瀏覽複雜設定的人來說，這種簡單性尤其有價值。
效能：Splashtop 始終如一地提供高效能遠端會話，具有最小的延遲和出色的視訊品質。 用戶可以無縫地傳輸視訊和音訊，使其成為需要即時互動的任務的首選。
安全性：安全性是Splashtop的首要任務，它採用端對端加密、裝置驗證、雙重驗證等穩健措施來保護使用者資料。 這些功能可確保遠端會話的安全，保護敏感資訊免於潛在外洩。 Splashtop 對安全性的承諾使其成為處理機密資料並需要強有力的保護以防止未經授權的存取的使用者的可靠選擇。
跨平台相容性： Splashtop還提供各種裝置和作業系統的廣泛相容性，包括MacOS 、 Windows 、iOS、 Android甚至 Linux。 這種多功能性允許使用者從幾乎任何裝置存取他們的 Mac，提供當今遠端工作環境中�通常需要的靈活性。
總而言之， Splashtop在幾個關鍵領域匹配並超越TeamViewer ，使其成為需要可靠、經濟高效且安全的端點存取解決方案的 Mac 用戶的最佳替代方案。
Splashtop 為 Mac 用戶增強的安全功能
安全性是任何使用遠端存取軟體的人最關心的問題，尤其是涉及敏感資料時。 Splashtop 非常重視安全性，提供了一套強大的功能，旨在保護 Mac 用戶免受潛在威脅。 無論您是從辦公室還是世界各地存取桌面，這些功能都可確保您的遠端會話安全。
端對端加密： Splashtop 使用業界標準 AES 256 位元加密來保護所有遠端會話。 此加密等級與金融機構和政府機構使用的加密等級相同，可確保您的資料在傳輸過程中免於攔截或未經授權的存取。
裝置驗證：在啟動終端連線之前， Splashtop需要裝置驗證。 這意味著只有授權設備才能存取您的 Mac，從而增加了額外的安全層。 此功能對於防止未經授權的存取特別重要，因為它確保只有您批准的裝置才能連接到您的系統。
雙重驗證（Dual valid）： Splashtop支援雙重驗證，進一步增強安全性。 雙重驗證要求使用者使用第二種形式的身份驗證（通常是行動應用程式或簡訊）來驗證其身份，然後才能存取驗證終端連線。 即使有人取得了您的密碼，這也會顯著降低未經授權存取的風險。
入侵偵測： Splashtop 包含一個入侵偵測系統，可監控可疑活動和未經授權的存取嘗試。 如果偵測到任何異常行為，系統會向您發出警報，以便您立即採取措施保護您的帳戶。 這種主動的安全方法有助於防止潛在的違規行為造成損害。
符合業��界標準： Splashtop 的設計符合各種行業法規和標準，包括 GDPR、HIPAA 和 SOC 2。 遵守這些標準，Splashtop 可確保您的資料按照最高安全實務處理。
連線錄製和監控：對於出於合規性或安全性原因需要監控遠端會話的企業和組織， Splashtop提供連線錄製和監控功能。 這些工具可讓您檢查遠端會話，以確保所有活動都是合法的並且符合組織的安全策略。
定期安全性更新： Splashtop 致力於為其使用者維護一個安全的環境，這就是為什麼該平台定期發布安全性更新和修補程式的原因。
透過整合這些先進的安全功能，Splashtop 為 Mac 用戶提供了遠端工作所需的信心和安心，同時又不影響安全性。
升級您的 Mac 遠端存取：從 TeamViewer 切換到卓越的解決方案
如果您是一位一直在與TeamViewer的限製作鬥爭的 Mac 用戶，那麼改用Splashtop可以提供更可靠、更具成本效益且安全的端點存取體驗。 從遠端存取工具過渡到另一種遠端存取工具可能看起來令人畏懼，但只要有正確的指導，這個過程就可以順利而直接
為 Mac 設定 Splashtop 的步驟
Splashtop 的使用者友善介面和簡單的安裝過程使其易於上手。 方法如下：
註冊 Splashtop 帳戶
造訪Splashtop 網站並選擇最適合您需求的方案。 Splashtop提供多種計劃，包括Business Access 、終端支援和SOS按需支援。
透過提供您的電子郵件並建立密碼來完成註冊程序。
下載並安裝 Splashtop Streamer
註冊後，從 Splashtop 網站下載適用於 Mac 的 Splashtop Streamer應用程式。
打開下載的文件，然後按照螢幕上的說明在 Mac 上安裝應用程式。
在安裝過程中，系統會提示您授予必要的權限。 確保您允許這些權限以啟用遠端存取。
登錄並設定您的裝置
安裝完成後，打開 Splashtop Streamer 應用程式並使用您的 Splashtop 帳戶憑證登入。
為您的裝置命名以便於識別，尤其是當您打算遠端存取多台電腦時。
配置任何其他設置，例如啟用登入時自動啟動或設定安全代碼以提供額外保護。
下載 Splashtop Business 應用程式
若要遠端存取您的 Mac，您需要在用於連接的裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式。 從 Splashtop 網站下載該應用程式。
登入您的Splashtop帳戶，您將看到您的 Mac 被列為可用裝置。 只需點擊連接並開始您的末端連線。
探索其他功能： Splashtop 提供各種可增強遠端存取體驗的功能，例如多顯示器支援、檔案傳輸和遠端列印。 花一些時間探索這些功能並根據您的需求自訂您的設定。
透過執行這些步驟，您將完全設定 Splashtop 並準備使用，與 TeamViewer 相比，為您提供更可靠、更有效率的遠端存取解決方案。
改用 Splashtop 不僅可以增強您的遠端存取功能，還可以根據 Mac 用戶的需求提供更安全、更具成本效益的解決方案。 無論您是管理單一裝置還是一組計算機，Splashtop 都能提供您所需的工具，讓您無論身在何處都能保持高效和互聯。
早期啟動計劃
您的 TeamViewer 訂閱還有剩餘時間嗎？ 無需等待！ Splashtop 的早期啟動計畫旨在協助使用者從 TeamViewer 順利過渡，同時大幅節省遠端存取成��本。 當您註冊此方案時，您可以立即訂閱 Splashtop，並在您的訂閱中添加最多 3 個月的免費期限，以與目前 TeamViewer 訂閱的期限重疊。
選擇Splashtop進行無縫 Mac 終端訪問
在當今快節奏的數位環境中，無論您是在家工作、旅行還是遠端管理 IT 系統，可靠的遠端存取對於保持工作效率至關重要。 雖然 TeamViewer 過去可能是首選解決方案，但其限制（例如高成本、安全問題和效能問題）可能會阻礙您有效率且安全地工作。
Splashtop 脫穎而出，成為 Mac 用戶的最佳替代方案，提供更強大、更具成本效益且用戶友好的遠端存取體驗。 憑藉簡單明了的定價，您只需花費 TeamViewer 的一小部分即可獲得高級功能。
準備好進行切換了嗎？ 立即報名免費試用版，開始您的 Splashtop 之旅，親身體驗其中的差異。 享受無縫、安全且經濟高效的端點訪問，無論您身在何處，一切盡在掌握。