TeamViewer 停用免費方案中的遠端列印、螢幕防窺和其他功能

TeamViewer 已從其免費方案中刪除了遠端列印、停用遠端輸入以及更多功能。 無需購買 TeamViewer 的商業計劃，而是透過 Splashtop 的商業計劃獲得這些功能及更多功能，並保證每年節省 50% 或更多！
從此以後，TeamViewer免費計劃的用戶將不再需要一些急需的功能。在沒有通知的情況下，TeamViewer突然禁用了其產品免費版本中的多個功能。禁用的功能包括“禁用遠端輸入”，“遠端列印”，“黑屏”和“切換面”。根據用戶在註意到並開始抱怨之後在社區網站上發布的消息，TeamViewer說他們禁用了這些功能，因為它們“主要用於商業目的”並防止欺詐。您可以在下面看到社區的反應：
所刪除的功能都是商用功能，可避免個人使用者在使用時發生問題。這也是為了防止潛在詐騙行為的重要做法。如需更多資訊請參閱： https://t.co/15w653iRV5 Julia 敬上
— TeamViewer 支援團隊 (@TeamViewer_help)，2019 年 1 月 30 日
刪除的功能是最受歡迎的功能，您現在將使人們付費。 曾經向父母提供支持的每個人都知道如果您真的想成功，"禁用遠程輸入"的重要性。 你試圖用詐騙來證明它...
— Andi (@staff_andy) 2019 年 1 月 30 日
這是在TeamViewer 免費用戶最近幾個月抱怨他們的遠端連線超時，然後因為“懷疑商業用途”而無法重新連接之後發生的。我們聽到幾位（現在是前）TeamViewer 免費用戶的挫折。許多人感到憤怒，因為他們覺得 TeamViewer 試圖推動他們購買昂貴的商業授權。
更不用說，對於TeamViewer 免費版的使用者而言，缺少空白螢幕和自動安全更新等功能，既涉及隱私洩漏又缺乏安全性 。
如果您是TeamViewer的免費用戶，需要具有遠端列印和空白螢幕等功能的遠端桌面軟體，那麼我們在這裡告訴您，有一種比為TeamViewer的商業計劃付費更好的選擇。 您可以使用Splashtop獲得這些功能以及更多功能！
獲得這些功能以及更多功能，並使用 Splashtop 節省 50％ 或更多保證
為什麼Splashtop Remote Access比 TeamViewer 的商業計畫更好？讓我們分解它：
您將獲得 TeamViewer Free 中不再提供的功能以及更多功能！Splashtop Remote Access包括終端打印、螢幕防窺、鎖定遠端螢幕（類似TeamViewer的失效遠端輸入功能）以及拖放檔案傳輸等其他強大功能。
與 TeamViewer 的商業計劃相比，您將節省 50％ 或更多的費用保證！
Splashtop Remote Access起價為NT$192 /月（ NT$2,300 /年）。 TeamViewer 起價為NT$1,490 /月（ NT$17,880 /年）*。不要為 TeamViewer 花費太多，節省您的錢並透過 Splashtop 獲得您需要的一切。
話雖如此，我們知道在使用 TeamViewer 這麼長時間後切換到新的遠端桌面解決方案可能會很困難，這就是為什麼我們讓您免費試用 Splashtop Remote Access 7天！不需要信用卡或承諾。只需註冊，您就可以在幾分鐘內啟動並執行 Splashtop Remote Access Pro 的完整版本。點擊下面的按鈕開始免費試用。
閱讀我們在Splashtop與TeamViewer之間的完整比較。或者，您可以閱讀有關帶有Splashtop的遠端列印和黑屏的更多資訊。確保您開始免費試用，以便可以試用這些功能，並親自了解為什麼應該切換到Splashtop。
* 資料來源：針對單一使用者方案，2019 年 2 月，TeamViewer 美國網站每月 49 美元 (每年 58 美元) 定價。
想進一步了解價格差異嗎？請參閱我們的 Splashtop 與 TeamViewer 價格比較。