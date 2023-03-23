TeamViewer 停用免費方案中的遠端列印、螢幕防窺和其他功能

TeamViewer 已從其免費計劃中刪除了遠程打印，禁用遠程輸入以及更多功能。 與其購買 TeamViewer 的商業計劃，而是使用 Splashtop 獲得這些功能以及更多功能，並且每年可節省 50％ 或更多保證！

從此以後，TeamViewer免費計劃的用戶將不再需要一些急需的功能。在沒有通知的情況下，TeamViewer突然禁用了其產品免費版本中的多個功能。禁用的功能包括“禁用遠端輸入”，“遠端列印”，“黑屏”和“切換面”。根據用戶在註意到並開始抱怨之後在社區網站上發布的消息，TeamViewer說他們禁用了這些功能，因為它們“主要用於商業目的”並防止欺詐。您可以在下面看到社區的反應：

刪除的功能是最受歡迎的功能，您現在將使人們付費。 曾經向父母提供支持的每個人都知道如果您真的想成功，"禁用遠程輸入"的重要性。 你試圖用詐騙來證明它... — Andi (@staff_andy) 2019 年 1 月 30 日

這是 TeamViewer 免費版使用者最近數月來的抱怨，當遠端連接超過一段時間，便會出現由於「可疑的商業用途」而無法繼續連接的情形。我們已經聽聞幾位 TeamViewer 免費版「過去」使用者描述有關他們遭遇挫折的感想。許多人感到憤怒，認為 TeamViewer 試圖促使他們購買昂貴的商業授權。

更不用說，對於TeamViewer 免費版的使用者而言，缺少空白螢幕和自動安全更新等功能，既涉及隱私洩漏又缺乏安全性 。

如果您是TeamViewer的免費用戶，需要具有遠端列印和空白螢幕等功能的遠端桌面軟體，那麼我們在這裡告訴您，有一種比為TeamViewer的商業計劃付費更好的選擇。 您可以使用Splashtop獲得這些功能以及更多功能！

獲得這些功能以及更多功能，並使用 Splashtop 節省 50％ 或更多保證

為什麼 Splashtop Business Access 比 TeamViewer的商業方案更好？請看以下分析：

您將獲得TeamViewer Free中不再提供的功能，以及更多！ Splashtop Business Access包括遠端列印，空白螢幕，鎖定遠端螢幕（類似於TeamViewer的“禁用遠端輸入”功能）以及其他出色的功能，例如拖放文件傳輸。

與 TeamViewer 的商業計劃相比，您將節省 50％ 或更多的費用保證！ Splashtop Business Access 從 $5 /月（ $60 /年）開始。 TeamViewer 從 $42.41 /月（ $508.92 /年）* 開始。 不要為 TeamViewer 打破銀行，節省您的資金並使用 Splashtop 獲得所需的一切。

話雖如此，我們知道使用 TeamViewer 這麼長時間後，切換到新的遠端桌面解決方案可能會很困難，這就是為什麼我們讓您免費試用 Splashtop 業務訪問 7 數天的原因！ 無需信用卡或承諾。 只需註冊，您就可以在幾分鐘內使用完整版本的 Splashtop 業務訪問專業版。 點擊下面的按鈕開始免費試用。

免費試用

閱讀我們在Splashtop與TeamViewer之間的完整比較。或者，您可以閱讀有關帶有Splashtop的遠端列印和黑屏的更多信息。確保您開始免費試用，以便可以試用這些功能，並親自了解為什麼應該切換到Splashtop。

* 資料來源：針對單一使用者方案，2019 年 2 月，TeamViewer 美國網站每月 49 美元 (每年 58 美元) 定價。

想進一步了解價格差異嗎？請參閱我們的 Splashtop 與 TeamViewer 價格比較。