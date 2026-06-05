免費版安全&隱私問題

免費版本的 TeamViewer 缺少基本的安全性和隱私功能。 這就是您應該考慮使用 Splashtop 的原因，而不是支付商業許可證的費用。
TeamViewer 提供其產品的免費版本，僅供個人使用。 但是，此版本的 TeamViewer 缺少商業版本中的幾個功能。
實際上，免費版本中許多缺少的功能對用戶的安全性和隱私至關重要。 當前 TeamViewer 免費用戶或考慮使用它的用戶應注意這些問題以及它如何影響他們。
TeamViewer 免費版缺少的功能
TeamViewer 免費版不提供這些功能 (多年來，TeamViewer 已取消了越來越多的功能，目的是希望使用者購買商用方案)：
與所有版本的兼容性TeamViewer
黑屏可確保遠端工作時的安全隱私
客戶電話和在線支持
自動功能和安全性更新
缺少自動安全性更新對 TeamViewer 免費用戶帶來了重大的安全風險。 實際上，最近（2020 年）的 TeamViewer 承認了一個 安全漏洞 ，影響了 Windows 平台的所有 TeamViewer 8 到 15。
無論何時使用軟件應用程序，都必須能夠及時接收所有安全更新。
而且，如果您擔心隱私問題，則缺少黑屏功能可能會引起一些問題。此功能可讓您從根本上將您正在遠端存取的電腦的螢幕變黑，以使其他人無法在螢幕上看到您在做什麼。
通常，用戶需要使用專有或機密信息，因此擁有黑屏功能至關重要。否則，遠端電腦上或附近的任何人都可以看到您正在執行的所有操作。
最重要的是，如果遇到任何問題，如果您使用的是免費版本，則無法聯繫 TeamViewer 的電話或在線支持。
避免昂貴的 TeamViewer 商業方案： 以更好的價格獲得卓越的安全性
即使對於單個用戶來說，TeamViewer 商業計劃也可能非常昂貴。
另一方面， Splashtop Remote Access是一種高效的遠端存取解決方案，提供TeamViewer商業計劃中的相同主要功能（包括安全性更新、客戶支援和螢幕保護程式）。
請參閱我們關於為什麼 Splashtop 是 最佳 TeamViewer 替代品的完整比較。
此外，與 TeamViewer 相比，Splashtop 的成本遠低於 TeamViewer，可能為您節省 50％ 或更多的年度訂閱費用。 請參閱我們的 Splashtop vs TeamViewer 定價 比較。
免費試用 Splashtop Remote Access，無需信用卡或承諾。
Splashtop Remote Access 非常適合想要遠端存取電腦的個人、想要實現遠距工作和在家辦公的組織以及想要讓學生和教師遠端存取學校電腦的教育機構。
如果您正在尋找為他人提供遠端支援的解決方案，請查看Splashtop Remote Support 。