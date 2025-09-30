Splashtop Secure Workspace 榮獲 2023 年今日安全獎

在數位存取安全性方面，Splashtop 始終走在前沿，倡導創新並確保為我們的用戶提供最大程度的保護。
我們對這些原則的奉獻再次在一個盛大的舞台上得到認可。 我們很高興地宣布，Splashtop Secure Workspace 榮獲 Security Today 2023 年度「融合與整合軟體解決方案」類別新產品獎。
這項榮譽不僅強調了我們對卓越的承諾，也凸顯了Splashtop Secure Workspace在應對當今數位時代的多方面挑戰方面的變革性影響。
關於獎項
Security Today 的年度最佳新產品獎不僅是一項榮譽，更證明了安全產業對卓越的不懈追求。 慶祝成立 15 年，該獎項旨在表彰安全設備製造商的傑出產品開發成就。
《今日安全》雜誌備受尊敬的出版商拉爾夫 ·C· 詹森（Ralph C· 詹森）恰當地捕捉了該獎項的精髓，表示：「在安全領域，創新至關重要。 在評估新的安全產品時，請記住，它們不僅應對當今的挑戰，還應該預測未來的威脅。」 這種觀點突顯了開發安全產品所需的主動和全面性方法，確保它們能夠滿足商業和工業環境當前和未來的需求。
獲獎者在 43 個產品獎項類別中選出，獲得今日安全性的認可是一項重大成就。 這是一個肯定的是，該產品不僅符合，而且超越了行業標準，提供了創��新和必不可少的解決方案來確保安全性。 我們非常榮幸能夠成為少數因對這一關鍵領域的貢獻而受到認可的人之一。
深入探討Splashtop Secure Workspace
在充滿機遇的同時，數字時代也為組織帶來了一系列獨特的挑戰。 從管理遠端工作人員到導覽複雜的多雲端移轉，IT 團隊通常都很精簡，因此需要複雜的網路存取，以及管理憑證和機密的複雜工作。
利用 Splashtop Secure Workspace 的融合架構克服分散的 IT 運營
這些挑戰的核心在於 IT 營運的零散式方法。 許多組織發現自己在處理無數互不相關的解決方案——身分管理工具、遠端存取系統、VPN、防火牆和秘密保險庫等等。
其中每一個都在其筒倉中運作，對更廣泛的訪問上下文提供有限的可見性。 這種脫節的方法妨礙了無縫的用戶體驗，並構成了重大的安全漏洞。 由於每個元件獨立運作，全面強制執行一致的安全性原則將成為一項艱鉅的任務，使組織面臨潛在的違規和法規遵循風險。
Splashtop Secure Workspace 解決了這些多方面的挑戰。Splashtop Secure Workspace 的核心提供單一融合架構，全面考慮提供存取所涉及的每個因素。無論使用者是否成功連接到資源或服務，這都是對其正確身分、權利、裝置合規性、網路功能和經過驗證的憑證的確認。
這種互連的架構確保從身分和裝置到網路和秘密的基礎層協調工作。這種凝聚力提供了對訪問請求的全面了解，確保用戶在整個工作過程中享受豐富，高質量的體驗，無論位置如何。
零信任與零知識原則
在零信任和��零知識原則的指導下，Splashtop Secure Workspace 更進一步。它使組織能夠執行強大的安全措施，確保無縫且安全地訪問所有應用程序，無論是內部部署，雲端還是 SaaS。
Splashtop Secure Workspace 的零知識秘密庫證明了我們對安全的承諾。該保險庫構成了 Splashtop 密碼管理器和特權存取管理前端的支柱，有助於管理和共享密碼、API 金鑰甚至一次性令牌等機密。此外，按需解密就在您的裝置上進行，確保最大限度地保護您的憑證。
簡化管理的統一原則
Splashtop Secure Workspace不止於此。它透過提供統一的原則系統簡化了 IT 管理員的工作。從身份驗證和授權到應用程式存取條件和 Web 過濾，可以在一個統一的位置設定和管理策略。這確保了整個組織的標準化存取管理實務。 此外，該解決方案控制裝置註冊，允許進行基於證書的徹底檢查來驗證裝置身份，解決了許多 IT 管理員長期存在的痛點。
從本質上講，Splashtop Secure Workspace 不僅僅是一個產品，它還是一個全面的解決方案，可解決現實世界的存取挑戰、簡化流程並確保每一步的安全性。無論是簡化員工入職和離職、確保跨不同cloud環境的無 VPN 訪問，還是利用 IT 自動化，Splashtop Secure Workspace 確實是訪問管理領域的遊戲規則改變者。
為什麼Splashtop Secure Workspace脫穎而出
在存取解決方案飽和的市場中，是什麼讓 Splashtop Secure Workspace 真正與眾不同？
全方位的安全性方法
Splashtop Secure Workspace 的整體方法是其基石。雖然許多解決方案專注於隔離的安全性方面，但我們的產品提供了全面的視圖，將各種元件整合到單一、具有凝聚力的系統中。 這種互連的架構消除了經常困擾 IT 作業的孤島，確保無縫的使用者體驗而不會影響安全性。
以使用者為中心
我們優先考慮使用者滿意度，確保員工無論身在何處，都能持續存取，並提供豐富、高品質的體驗。 這將重點放在用戶體驗上，再加上強大的安全措施，在可訪問性和保護之間取得了完美平衡。
強大的安全措施
在零信任和零知識原則的指導下，Splashtop Secure Workspace 提供了強大的安全框架。這確保用戶可以放心地從任何裝置存取任何應用程序，並知道他們的資料和憑證始終受到保護。
因應真實世界的
Splashtop Secure Workspace 的真正與眾不同之處在於它能夠正面應對現實世界的挑戰。從簡化員工上線和離職，到保護第三方存取，以及利用 IT 自動化，我們的解決方案解決了許多組織每天面臨的痛點。
深入了解Splashtop Secure Workspace
在充滿活力的數位安全世界中，保持領先地位不只是一個目標，而是必要的。 在 Splashtop，我們對創新、使用者體驗和強大的安全措施的堅定承諾始終推動我們突破界限並設定新的基準。《Security Today》對 Splashtop Secure Workspace 的認可不僅僅是一種榮譽，更是一種榮譽。這是我們團隊辛勤工作、奉獻精神和願景的證明。
對於那些對 Splashtop Secure Workspace 的功能感興趣並熱衷於探索其變革潛力的人，我們邀請您進行更深入的研究。探索我們屢獲殊榮的解決方案如何重新定義您的數位安全和存取管理方法。