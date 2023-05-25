Splashtop 安全工作區™

經濟實惠且易於使用，適合各種規模的企業
全方位的身分識別與機密
利用我們系統與頂級身份提供商的輕鬆整合，並通過我們創新的密碼、API 密鑰和秘密零知識管理享受無與倫比的安全性。
安全私人存取所有資源
體驗對工作、家庭或 cloud 資源的無 VPN、零信任訪問，同時享受我們的無客戶端選項帶來的便利，以實現安全的第三方和承包商訪問，並配有用於合規性和安心的連線記錄。所有這一切與我們強大的配置註冊和狀態執行相結合，確保了絕對的安全和控制。
控制對公共 SaaS 應用程式的存取
通過我們的系統體驗增強的安全性，該系統提供額外的檢查，例如對流行的 SaaS 應用程序進行地理定位，並在高風險登錄期間強制執行多因素驗證，從而增強您對任何威脅的防禦能力。
受保護且便利的網路存取
我們的系統自動阻止對惡意和可疑站點的網絡訪問，同時還通過限制對違反公司政策的站點的訪問來降低風險和責任，確保安全和合規的線上環境。
開始使用 Splashtop Secure Workspace™
主要功能
- 隨處可見的網路
- 全方位身分存取管理
- 安全配置註冊和安全態勢實施
- 方便且安全的第三方 ／ 特權存取
- 瀏覽器應用程式存取