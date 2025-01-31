網路層級驗證：安全連接指南

隨著遠端工作和 IT 管理的持續增長，確保遠端連接的安全已成為企業的首要任務。網路層級驗證是一項安全功能，透過要求使用者在建立連線前進行驗證來增強遠端存取，降低未經授權存取和網路威脅的風險。
在本指南中，我們將探討什麼是 NLA、為什麼它很重要，以及 Splashtop Secure Workspace 如何利用它來增強遠端存取安全性。無論您是 IT 專業人員還是僅僅想提升遠端桌面安全性，這篇文章都將提供您所需的見解。
什麼是網路層級驗證？
Network Level Authentication (NLA) 是一項針對 遠端桌面 Protocol (RDP) 連接的安全功能，要求使用者在建立 遠端桌面 連線之前進行驗證。與傳統的驗證方法不同，NLA 確保只有經過驗證的用戶才能啟動連線。這可以防止未經授權的使用者甚至到達登入提示，減少暴露於網路威脅，如暴力破解攻擊和拒絕服務 (DoS) 攻擊的風險。
通過實施 NLA，組織可以通過限制僅經過驗證的用戶訪問來增強其網路安全性，提高數據保護和系統資源效率。
為什麼網路層級驗證至關重要
實施 NLA 為希望增強遠端桌面存取安全性和效率的組織提供了多項優勢：
通過預連線驗證增強安全性 NLA 確保在啟動遠端桌面連線之前進行驗證，降低未經授權訪問��的風險。此過程通過在用戶連接到系統之前驗證用戶來加強安全性。
防止未經授權的存取
沒有 NLA，攻擊者可以嘗試暴力破解登入或利用系統漏洞來獲取存取權。啟用 NLA 後，必須在網路層級進行驗證，增加了一層額外的安全防護。
減少系統資源消耗 NLA 通過在建立連線之前驗證用戶憑證來減少資源耗盡攻擊的風險，防止未經授權的用戶消耗系統資源。
與現代驗證方法的相容性
NLA 支援現代驗證協議，包括多因素驗證 (MFA) 和智慧卡驗證，確保安全存取，同時符合行業安全標準。
減少暴力破解攻擊
由於驗證在遠端連線開始之前進行，它可以防止未經授權的用戶甚至到達登入畫面，從而降低針對用戶憑證的暴力破解攻擊的可能性。
啟用 NLA，組織可以顯著增強遠端存取的安全性，同時確保資源管理效率並防範網路威脅。
使用 Splashtop Secure Workspace 的網路層級驗證增強安全性
Splashtop Secure Workspace (SSW) 為組織提供安全、政策驅動的遠端存取私人應用程式，確保嚴格的存取控制和數據保護。作為其強大安全框架的一部分，SSW 允許管理員對基於 RDP 的應用程式強制執行 NLA，要求用戶在啟動遠端連線之前進行驗證，確保符合組織的安全政策。
NLA 在 Splashtop Secure Workspace 中的主要優勢
預連線驗證：用戶必須在建立 RDP 連線之前驗證其身份，防止未經授權的訪問嘗試。
基於政策的安�全控制：管理員可以強制執行 NLA 和其他安全政策，以符合合規框架。
精細用戶存取管理：IT 團隊可以定義誰可以存取特定的私人應用程式，根據用戶角色和權限限制連接。
超越 NLA：Splashtop Secure Workspace 的額外安全措施
雖然 NLA 加強了 RDP 的安全性，但 SSW 提供了一個完整的安全框架，其功能超越了傳統的驗證方法：
多因素驗證 (MFA)：在授予遠端存取之前確保強大的身份驗證。
端到端加密：使用 AES-256 加密和 TLS 安全協議來保護傳輸中的數據。
零信任 存取模型：僅限已驗證的使用者進行遠端存取，減少潛在的攻擊面。
通過將 NLA 與這些先進的安全控制整合，Splashtop Secure Workspace 為組織提供了一個強大且 安全遠端存取 的解決方案，用於管理私人應用程式和 RDP 環境。
為何 Splashtop Secure Workspace 是傳統 RDP 與 NLA 的安全替代方案
雖然 NLA 是 RDP 連接的重要安全功能，但傳統的 RDP 部署仍然暴露某些風險，例如開放的連接埠和基於認證的攻擊。使用 Splashtop Secure Workspace，組織可以受益於更強大的安全模型，該模型整合了：
進階驗證機制（NLA、MFA 和存取政策）
加密隧道保護遠端連線免受未經授權的攔截
集中存取控制以在多個應用程式中強制執行安全性原則
與標準 RDP 搭配 NLA 不同，Splashtop Secure Workspace 消除了直接 RDP 暴露的需求，降低了外部攻擊的�風險，同時確保無縫且安全的遠端存取。
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