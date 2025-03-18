特權存取管理 (PAM) 挑戰：主要安全風險及解決方法

網路犯罪分子不會強行闖入——他們是登入進來的。這就是為什麼保護特權帳戶是當今組織面臨的最大挑戰之一。然而，實施特權存取管理 (PAM) 並不總是那麼簡單——許多組織面臨可見性差距、整合問題和使用者的抵制等挑戰。
在這篇文章中，我們將探討企業面臨的最大特權存取管理 (PAM) 挑戰、它們帶來的安全風險，以及克服這些挑戰的實用解決方案。我們還將探討 Splashtop Secure Workspace 如何通過無縫的遠端存取、即時監控和多層驗證來增強特權存取安全性。
讓我們開始吧。
特權存取管理 (PAM)：網路安全的關鍵組成部分
想想你公司中有多少人可以存取關鍵系統——IT 管理員、安全團隊、資料庫管理員。現在想像一下，如果其中一個帳戶落入不法之徒手中會發生什麼。這正是為什麼特權存取管理是現代網路安全的基本部分。
特權帳戶擁有提升的權限，允許使用者修改重要的業務系統、存取敏感資料和管理安全設定。這些帳戶是網路犯罪分子的主要目標，因為它們提供了對基礎設施、應用程式和機密資訊的不受限制的存取。如果被入侵，可能會導致毀滅性資料洩露、勒索軟體攻擊或整個系統被接管。
為什麼特權存取管理 (PAM) 對於資料安全和合規性至關重要
隨著網路威脅的演變，組織必須保護特權帳戶免受未經授權的存取、內部威脅和認證盜竊——這是當今三大網路安全風險。�沒有強大的特權存取管理 (PAM) 策略，公司將面臨：
未經授權的存取 – 保護不力的特權帳戶可能被駭客利用，導致安全漏洞。
內部威脅 – 擁有過多存取權限的員工或承包商可能會造成損害，無論是故意還是意外。
認證 Theft – 被盜的管理員認證經常在暗網上出售，讓攻擊者直接進入組織最有價值的系統。
法規違規 – 許多行業，如醫療、金融和政府，必須遵守嚴格的法規，如 GDPR、HIPAA 和 NIST。未能保護特權帳戶可能導致罰款、法律後果和聲譽損害。
特權存取管理 (PAM) 如何防止網路威脅並確保合規
一個實施良好的特權存取管理 (PAM) 解決方案幫助組織：
限制權限 – 強制執行最低權限存取，讓使用者只獲得所需的權限——不多不少。
監控特權連線 – 提供實時追蹤並記錄所有特權存取，在導致洩露之前標記異常活動。
強制執行多因素驗證 (MFA) – 確保即使認證被盜，攻擊者也無法存取關鍵系統。
Automate 認證 management – 旋轉和保管密碼以防止重複使用或未經授權的共享。
保持合規 – 建立審計記錄，幫助企業輕鬆達到法規標準。
為什麼特權存取管理 (PAM) 不再是可選項
隨著企業繼續採用混合和遠端工作模式，特權存取管理不再是奢侈品，而是必需品。未能保護特權帳戶的公司面臨數據丟失、財務損失、法律處罰和運營中斷的風險。
6 Critical 特權存取管理 (PAM) Challenges & Effective Solutions to Mitigate Them
實施特權存取管理 (PAM) 對於網路安全至關重要，但它也面臨挑戰。許多組織在可見性、存取控制執行、合規性和整合方面掙扎——如果不妥善解決，這些問題可能會留下安全漏洞。以下是六大特權存取管理挑戰及其實用解決方案。
1. 缺乏對特權帳戶的可見性和發現
The Challenge: 許多組織沒有清晰的特權帳戶詳細目錄。陰影 IT、共享憑證和未監控的管理員帳戶創造了安全盲點，使攻擊者容易利用未被注意到的漏洞。
The Solution:
進行全面審核 以發現所有特權帳戶，包括休眠和共享憑證。
Deploy automated 特權存取管理 (PAM) solutions with AI-driven discovery and real-time monitoring to continuously track, manage, and classify privileged accounts.
實施連線監控以獲得特權帳戶活動的實時洞察。
2. 認證 Theft and Privilege Escalation Attacks
挑戰： 網路犯罪分子經常使用網路釣魚、暴力破解攻擊或認證 stuffing 來竊取管理員密碼。一旦進入，他們會提升特權以獲得對關鍵系統的不受限制的訪問。
The Solution:
強制執行 多因素驗證 (MFA)以防止未經授權的登入。
實施 即時 (JIT) 存取以提供臨時特權存取，而不是永久管理員權限。
使用自動密碼輪換 來防止攻擊者重複使用被竊取的憑證。
3. 存取控制效率低下或執行不力
挑戰： 許多��組織未能執行最小特權原則，導致過多的存取權限。過多的特權帳戶增加了攻擊面，並使敏感系統暴露於內部威脅和外部攻擊之下。
The Solution:
採用最低權限原則，確保使用者僅能存取他們所需的資源。
使用 角色為基礎的存取控制 (RBAC) 來根據工作角色標準化權限。
定期審查和調整權限以防止權限蔓延。
4. 合規和審計挑戰
挑戰： 符合 GDPR、HIPAA、PCI-DSS 和 NIST 等合規要求需要詳細的存取日誌、定期審核和嚴格的安全政策。沒有集中化的特權存取管理 (PAM) 策略，組織難以追蹤特權存取並證明合規性。
The Solution:
啟用自動日誌記錄和報告 以確保特權連線的審核準備。
強制執行基於政策的存取控制以符合法規要求。
安排定期的安全審計以識別和解決存取漏洞。
5. 與現有 IT 基礎設施的整合挑戰
挑戰： 許多組織使用混合的內部部署、雲端和混合環境，使特權存取管理 (PAM) 整合變得複雜。舊系統、不兼容的軟體和孤立的 IT 操作可能在特權存取安全中創造漏洞。
The Solution:
選擇具有廣泛整合能力的特權存取管理 (PAM) 解決方案，支持內部部署和雲端環境。
Use API-based integrations to 連接 特權存取管理 (PAM) tools with existing IAM (Identity and Access Management) systems.
實施單一登入 (SSO) 以簡化跨平台的存取管理。
6. 用戶抵制和操作複雜性
The Challenge: 員工和 IT 團隊經常因為感知的複雜性或工作流程中斷而抵制特權存取管理 (PAM) 解決方案。這可能導致像共享認證或禁用安全功能這樣的變通方法，削弱特權存取管理 (PAM) 的效能。
The Solution:
確保使用者友好的特權存取管理 (PAM) 實施，以減少對日常運作的干擾。
提供明確的培訓和指導 關於特權存取安全的最佳實踐。
自動化特權存取管理 (PAM) 工作流程，以減少摩擦並簡化員工的存取管理。
雖然特權存取管理挑戰可能會造成障礙，但正確的方法確保更強的安全性、合規性和運營效率。通過實施可視性工具、強制執行嚴格的存取控制、將特權存取管理 (PAM) 與現有 IT 系統整合以及推動用戶採用，組織可以建立一個強大的特權存取管理 (PAM) 策略來降低風險。
特權存取管理 (PAM) 如何通過多層安全保護遠端存取
遠端存取 是現代 IT 環境中的一個強大工具，為企業提供靈活性和效率。然而，確保安全遠端存取至關重要，因為攻擊者經常針對特權帳戶。有了正確的安全措施——如特權存取管理、多因素驗證和連線監控——組織可以自信地啟用遠端工作，同時保護其關鍵系統。以下是特權存取管理 (PAM) 如何降低風險並增強安全性：
使用多重驗證 (MFA) 阻止未授權存取
弱或被盜的憑證是網路攻擊的主要原因，因此實施更強的驗證措施至關重要。
要求特權連線使用多重驗證，為密碼之外增加一層安全保障。
防止憑證攻擊，包括網釣和暴力破解嘗試。
確保即使憑證被盜用，也只有經過��驗證的用戶才能獲得存取。
為遠端使用者強制執行最低權限存取
過度配置的存取權增加了權限提升攻擊的風險，使網路犯罪分子能夠獲得過多的控制。
實施最低特權存取，限制使用者僅限於其任務所需的權限。
通過限制管理存取來防止特權提升攻擊。
支援即時存取，授予臨時權限而非永久權限。
實時監控和控制遠端連線
未監控的特權連線為攻擊者提供了不被發現的操作機會。組織需要對遠端存取活動有完整的可見性。
記錄和追蹤所有特權連線以確保問責。
偵測並標記異常行為，例如來自未知位置的存取。
為安全團隊提供潛在威脅的實時警報。
為什麼特權存取管理 (PAM) 對於安全遠端工作至關重要
隨著混合工作模式的擴展，組織必須採用更強的特權存取控制來保護敏感系統。特權存取管理 (PAM) 確保：
遠端員工和第三方供應商僅在需要時存取他們需要的系統。
特權帳戶被持續監控以防止未經授權的行動。
安全政策在所有遠端存取點上始終如一地應用以降低風險。
使用 Splashtop Secure Workspace 增強特權存取安全性
管理特權存取應該是無縫、安全且高效的，而不是生產力的障礙。 Splashtop Secure Workspace 提供了一個精簡的企業級特權存取管理 (PAM) 解決方案，旨在解決特權存取管理中的最大挑戰。Splashtop Secure Workspace 通過安全遠端存取、多層驗證、實時監控和精細控制來加強特權存取安全性——確保在不干擾業務運營的情況下提供保護。
How Splashtop Secure Workspace Enhances 特權存取管理 (PAM)
Multi-Layer Authentication for Maximum Security Splashtop 通過無縫的多因素驗證加強特權存取管理 (PAM) 的安全性，確保安全存取而不干擾用戶體驗。
即時連線監控和自動記錄
透過即時追蹤和連線錄製，IT 團隊可以完全掌握特權存取的可見性。異常會立即被標記，幫助企業保持審核準備狀態並符合 GDPR、HIPAA 和 NIST 等法規。
Granular Access Controls with Role-Based Policies
與傳統的特權存取管理 (PAM) 工具不同，Splashtop 簡化了基於角色的存取控制，確保用戶僅擁有他們所需的存取權限。這有助於防止權限蔓延和內部威脅。
與現有 IT 基礎設施的無縫整合 Splashtop 與現有的 IAM (身份和存取管理) 解決方案輕鬆整合，減少複雜性，同時確保在 cloud 和內部環境中安全、統一的存取管理。
裝置管理和安全狀態
Splashtop 賦予 IT 管理員強大的裝置管理能力，使他們能夠有效地管理和控制桌面裝置。這包括進行安全狀態檢查以確保裝置符合組織的安全標準。
即時和按需存取
Splashtop 提供動態的即時存取應用程式和數據，減少未經授權存取或內部風險的暴露。
安全網路存取 (SWG, DNS, RBI)
Splashtop 結合 DNS/URL 過濾、雲端控制、SSL 檢查、DLP、反惡意軟體和遠端瀏覽器隔離 (RBI) 來在所有網路活動中強制執行零信任，確保全面的威脅防禦。
免費試用 Splashtop
組織需要一種簡單有效的方法來管理特權存取安全，而不需要不必要的複雜性。Splashtop Secure Workspace 提供了一個強大且使用者友好的特權存取管理 (PAM) 解決方案，增強安全性，確保合規性，並優化 IT 工作流程。
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