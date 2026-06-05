How to Simplify Secure Access for Third-Parties and Temporary Users

Susan Li 在網絡安全和網絡方面擁有超過 20 年的產品和領導經驗。 作為 Splashtop 產品管理副總裁，她領導 Splashtop Secure Workspace 的產品戰略和路線圖。在加入 Splashtop 之前，她曾在多家企業產品和服務提供商擔任高級職位，包括 Anomali、ArcSight/Hewlett Packard Enterprise、Ciena 和 AT&T。Susan 對網路安全充滿熱情，並致力於強化中小型企業的網路安全。 她擁有加拿大達爾豪西大學工業工程理學碩士學位。 作為女性的倡導者，Susan 積極指導和倡導下一代女��性網絡安全領導者。