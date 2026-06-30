Splashtop 正在分享一則更新，內容是關於涉及 Klue 的一項安全事件；Klue 是 Splashtop 用於競爭情報服務的第三方市場情報供應商。
此事件發生於 Klue 的環境中。重要的是，此事件並未影響 Splashtop 的產品、服務，或我們支援客戶的能力。
發生了什麼事？
未經授權的一方在 2026 年 6 月 11 日至 6 月 16 日期間左右取得了 Klue 整合環境的存取權，並獲得將 Klue 連接至其他商業平台的 OAuth 權杖。這些權杖被用來存取特定的 Salesforce 資料。
已採取哪些行動？
Splashtop 在得知此事件後，立即停用 Klue 與 Salesforce 的整合，並撤銷我們這一端的相關存取權限。
我們正持續調查，以確認任何受影響資料的確切範圍。
這對客戶意味著什麼？
在調查仍持續進行期間，我們相信影響主要僅限於 Salesforce 環境中的業務資料欄位。
請放心，我們正以最審慎且周全的態度處理此事件，並已投入調查所需的專業能力、時間與資源。
我們建議採取哪些措施？
目前客戶無需採取任何行動，除保持一般警覺外即可。
這類資訊可能會讓網路釣魚攻擊看起來更具說服力，因此若收到自稱來自 Splashtop 的非預�期電子郵件、來電或訊息，請務必提高警覺，尤其是任何要求提供敏感資訊的聯繫。
Splashtop 絕不會透過主動聯繫要求提供密碼，或要求安裝軟體。
如何聯絡 Splashtop
如有任何進一步發展，我們會立即提供最新資訊。如果有任何疑問，請聯絡我們的資料保護官／隱私團隊：privacy@splashtop.com，或我們的安全團隊：security@splashtop.com。
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