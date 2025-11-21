跳至主內容
返回 Splashtop
Foxpass
登入免費試用
聯繫我們登入免費試用
A person using a smartphone and laptop to work.

適用於零信任、無密碼存取的現代化憑證管理

Foxpass Cloud PKI 提供完全代管的私有憑證授權中心（CA），可簡化跨裝置、應用程式和網路的憑證生命週期管理。

免費試用預約示範
Three light bulbs hanging against a blue sky with clouds

全方位代管的私有 PKI。無需執行、修補或維護 CA。

Foxpass Cloud PKI 提供安全的雲端託管憑證授權中心，專為現代身分、端點與網路安全而打造。無需硬體、無需伺服器，也無需手動管理 CA。

  • 透過強大的憑證式驗證，消除密碼弱點

  • 在整個裝置群中自動簽發、續發及撤銷憑證

  • 使用 Entra CBA，為 Microsoft 365、Salesforce 與其他 SaaS 應用程式啟用可抵禦網路釣魚的存取

  • 透過內建 SCEP 端點與領先的 MDM 整合，例如 Intune、Jamf、Iru（前稱 Kandji）、Addigy 等

  • 透過 Foxpass Cloud RADIUS，將憑證信任延伸至 Wi-Fi 和 VPN

  • 透過裝置綁定認證與身分驅動的原則強制執行，強化零信任安全性


主要功能

  • 簡單、自動化的憑證生命週期管理

    透過以下方式減少手動管理作業並避免中斷：

    • 透過 MDM 的 SCEP 設定檔自動更新憑證

    • 輕鬆撤銷憑證，適用於員工離職或裝置遭到入侵時

    • 目錄驅動撤銷：當使用者在您的 IdP 中被停用時，憑證會自動失效

    • 適用於 SOC 2、HIPAA 和內部 合規 的稽核軌跡

    • 用於條件式存取與零信任強制執行的裝置身分綁定

    • 支援用於 Wi-Fi（EAP-TLS）、VPN、Microsoft Entra CBA 和 SCEP MDM 部署所需的 ClientAuth EKU（1.3.6.1.5.5.7.3.2）與憑證延伸。

    Foxpass 可集中掌握所有已簽發憑證的可視性，涵蓋受管理與未受管理裝置

  • 與目錄整合的 PKI

    Foxpass Cloud PKI 可將憑證簽發與生命週期直接綁定至身分識別提供者，包括 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin。當目錄中的使用者或裝置被停用時，其憑證會自動失效，立即封堵安全漏洞。

  • 用於無縫 MDM 整合的 SCEP 端點

    透過現有的 MDM 部署憑證，零摩擦。

    支援的平台包括：

    • Microsoft Intune

    • Jamf Pro／Jamf School

    • Iru（前稱 Kandji）

    • ADDIGY

    • Mosyle

    • 工作空間 ONE

    • 任何支援 SCEP 的 MDM

    SCEP 會自動處理安全註冊、金鑰產生與更新，非常適合大型裝置群或持續變動的裝置。

  • BYOD 憑證註冊

    使用 Foxpass BYOD certificate installer 為未受管理的個人裝置簽發憑證，無需進行 MDM 裝置註冊即可啟用安全存取。

    這非常適合學院、大學、承包商、混合式環境，或需要在個人筆電和手機上使用憑證式驗證的組織。

具備防網路釣魚能力的 SaaS 存取：可與 Microsoft Entra CBA 無縫搭配運作

Foxpass Cloud PKI 直接整合 Microsoft Entra 的 Certificate-Based Authentication (CBA)，可保護下列項目的存取安全：

  • Microsoft 365

  • 銷售團隊

  • 工作日

  • 任何支援 CBA、SAML 或 OAuth2 的應用程式

運作方式

  1. Foxpass Cloud PKI 簽發使用者或裝置憑證

  2. 憑證受 Entra CBA 信任

  3. 使用者使用裝置綁定憑證驗證登入 SaaS 應用程式 4. Conditional Access 會評估信任狀態（簽發者、裝置、到期日、合規性）

這可免除密碼、防止網路釣魚，並確保只有公司管理的裝置才能滿足條件式存取要求。

與 Foxpass Cloud RADIUS 專為此用途打造的整合

Cloud PKI 可獨立運作——但搭配 Foxpass Cloud RADIUS 時，就能獲得完整的無密碼網路存取堆疊：

這為網路、裝置和 SaaS 資源提供統一且高安全性的做法。

內建零信任憑證架構

Foxpass Cloud PKI 可透過以下方式強化貴組織的零信任安全態勢：

  • 使用憑證信任進行持續驗證

  • 綁定裝置的認證，不易遭到網路釣魚或竊取

  • 根據角色、身分和裝置憑證提供最小權限存取

  • 在授予存取權限前先強制執行裝置合規原則

憑證成為以身分為基礎的存取核心，涵蓋網路、端點與雲端應用程式。

為什麼選擇 Foxpass？

Foxpass 提供企業級憑證管理，無需承受企業級的複雜性。

  • 隨附於 Foxpass Advanced RADIUS 中，或可獨立部署

  • > 99.9% 時間正常運作，且提供全球備援

  • 深受 500 多家工程、IT 與教育機構信賴

  • 可與多種身分提供者整合（Entra ID、Okta、Google Workspace、OneLogin）

  • 由 Splashtop 世界級的安全性與基礎架構提供支援

Foxpass Cloud PKI 可在身分、MDM、裝置與網路生態系統間跨平台使用。

準備好讓您的 PKI 現代化了嗎？

幾分鐘內即可開始簽發安全且受裝置信任的憑證。

免費試用預約示範
  • 標準規範
  • 隱私權政策
  • 使用條款
版權所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有權利。 所有 $ 價格均以美元標價，另有說明者除外。 顯示的價格均不含適用稅金。