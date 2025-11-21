全方位代管的私有 PKI。無需執行、修補或維護 CA。
Foxpass Cloud PKI 提供安全的雲端託管憑證授權中心，專為現代身分、端點與網路安全而打造。無需硬體、無需伺服器，也無需手動管理 CA。
透過強大的憑證式驗證，消除密碼弱點
在整個裝置群中自動簽發、續發及撤銷憑證
使用 Entra CBA，為 Microsoft 365、Salesforce 與其他 SaaS 應用程式啟用可抵禦網路釣魚的存取
透過內建 SCEP 端點與領先的 MDM 整合，例如 Intune、Jamf、Iru（前稱 Kandji）、Addigy 等
透過 Foxpass Cloud RADIUS，將憑證信任延伸至 Wi-Fi 和 VPN
透過裝置綁定認證與身分驅動的原則強制執行，強化零信任安全性
主要功能
簡單、自動化的憑證生命週期管理
透過以下方式減少手動管理作業並避免中斷：
透過 MDM 的 SCEP 設定檔自動更新憑證
輕鬆撤銷憑證，適用於員工離職或裝置遭到入侵時
目錄驅動撤銷：當使用者在您的 IdP 中被停用時，憑證會自動失效
適用於 SOC 2、HIPAA 和內部 合規 的稽核軌跡
用於條件式存取與零信任強制執行的裝置身分綁定
支援用於 Wi-Fi（EAP-TLS）、VPN、Microsoft Entra CBA 和 SCEP MDM 部署所需的 ClientAuth EKU（1.3.6.1.5.5.7.3.2）與憑證延伸。
Foxpass 可集中掌握所有已簽發憑證的可視性，涵蓋受管理與未受管理裝置
與目錄整合的 PKI
Foxpass Cloud PKI 可將憑證簽發與生命週期直接綁定至身分識別提供者，包括 Microsoft Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin。當目錄中的使用者或裝置被停用時，其憑證會自動失效，立即封堵安全漏洞。
用於無縫 MDM 整合的 SCEP 端點
透過現有的 MDM 部署憑證，零摩擦。
支援的平台包括：
Microsoft Intune
Jamf Pro／Jamf School
Iru（前稱 Kandji）
ADDIGY
Mosyle
工作空間 ONE
任何支援 SCEP 的 MDM
SCEP 會自動處理安全註冊、金鑰產生與更新，非常適合大型裝置群或持續變動的裝置。
BYOD 憑證�註冊
使用 Foxpass BYOD certificate installer 為未受管理的個人裝置簽發憑證，無需進行 MDM 裝置註冊即可啟用安全存取。
這非常適合學院、大學、承包商、混合式環境，或需要在個人筆電和手機上使用憑證式驗證的組織。
具備防網路釣魚能力的 SaaS 存取：可與 Microsoft Entra CBA 無縫搭配運作
Foxpass Cloud PKI 直接整合 Microsoft Entra 的 Certificate-Based Authentication (CBA)，可保護下列項目的存取安全：
Microsoft 365
銷售團隊
曉
工作日
任何支援 CBA、SAML 或 OAuth2 的應用程式
運作方式
Foxpass Cloud PKI 簽發使用者或裝置憑證
憑證受 Entra CBA 信任
使用者使用裝置綁定憑證驗證登入 SaaS 應用程式 4. Conditional Access 會評估信任狀態（簽發者、裝置、到期日、合規性）
這可免除密碼、防止網路釣魚，並確保只有公司管理的裝置才能滿足條件式存取要求。
與 Foxpass Cloud RADIUS 專為此用途打造的整合
Cloud PKI 可獨立運作——但搭配 Foxpass Cloud RADIUS 時，就能獲得完整的無密碼網路存取堆疊：
用於免密碼 Wi-Fi & VPN 存取的 EAP-TLS 憑證驗證
自動憑證對使用者對應
從簽發到續期的端對端生命週期自動化
這為網路、裝置和 SaaS 資源提供統一且高安全性的做法。
內建零信任憑證架構
Foxpass Cloud PKI 可透過以下方式強化貴組織的零信任安全態勢：
使用憑證信任進行持續驗證
綁定裝置的認證，不易遭到網路釣魚或竊取
根據角色、身分和裝置憑證提供最小權限存取
在授予存取權限前先強制執行裝置合規原則
憑證成為以身分為基礎的存取核心，涵蓋網路、端點與雲端應用程式。
為什麼選擇 Foxpass？
Foxpass 提供企業級憑證管理，無需承受企業級的複雜性。
隨附於 Foxpass Advanced RADIUS 中，或可獨立部署
> 99.9% 時間正常運作，且提供全球備援
深受 500 多家工程、IT 與教育機構信賴
可與多種身分提供者整合（Entra ID、Okta、Google Workspace、OneLogin）
由 Splashtop 世界級的安全性與基礎架構提供支援
Foxpass Cloud PKI 可在身分、MDM、裝置與網路生態系統間跨平台使用。