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Foxpass
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A man in glasses types on a laptop. Beside him, a screen shows RADIUS settings with a list of clients. Icons for Wi-Fi and a lock indicate a focus on secure wireless network configuration.

透過雲端原生 RADIUS 驗證，確保 Wi‑Fi 與網路存取安全

利用 Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS，在幾分鐘內消除密碼漏洞並落實零信任網路存取。

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Laptop and phone accessing Wi-Fi network

還在為管理本機 RADIUS 伺服器、共用 Wi-Fi 密碼，以及具風險的 VPN 存取而煩惱嗎？

Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS 可消除這種複雜性。將身分與憑證型的網路存取自動化，確保只有通過驗證的使用者與已註冊裝置能連接——全程自動、安全，且可大規模部署。

  • 別再手動設定 Wi-Fi 存取權限

  • 在每個網路入口點全面落實最小權限存取

  • 立即撤銷已離職使用者或遭入侵裝置的存取權限。


Key Benefits

  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    無密碼、憑證式驗證

    使用 X.509 憑證和 EAP-TLS，啟用安全、順暢且無密碼的網路存取。Foxpass Cloud PKI 可作為您的雲端憑證授權單位，而您的 MDM 則負責憑證部署與更新。Foxpass Cloud RADIUS 會在每次連接嘗試時強制執行憑證驗證，從而消除共用或遭竊認證帶來的風險。

  • Secure remote access management icon

    身分驅動的存取控制

    使用 EAP‑TTLS，根據已驗證的使用者身分、群組成員資格或角色來控制存取。Foxpass 可與您的身分提供者和目錄服務整合，包括 Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin，在整個網路中強制執行動態存取原則。

  • Workflow / connected icon

    與 MDM 與目錄服務無縫整合

    透過 Foxpass SCEP Endpoint，使用 Jamf、Intune、Kandji、Addigy 等推送憑證，或使用我們的憑證安裝程式直接將憑證簽發給 BYOD 裝置。Foxpass Cloud PKI 提供用於簽署及管理所有已發行憑證的 CA，而您的雲端目錄同步則可讓使用者與群組存取權限保持最新狀態，無需手動設定。

  • Security lock icon

    零信任網路強制執行

    持續驗證每一個連接。結合身分、裝置信任與時間／地點控制，實現精細、由原則驅動的存取。

  • Custom branding icon

    稽核就緒的記錄與監控

    為每個網路事件保留詳細記錄。透過支援 SOC 2、HIPAA 和內部稽核的自動化稽核軌跡，讓合規管理更簡單。

  • Secure infrastructure icon

    雲端原生，經工程師實測

    無需硬體。無需本機伺服器。沒有製造商綁定。Foxpass 由工程師打造，專為工程師而生，可用率達 >99.9%正常運作時間與深入文件。

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    基於裝置狀態的存取控制

    根據裝置狀態控制網路存取，並可選擇隔離未受管理或不符合規範的裝置。

藍色背景上的圓形圖展示了 Wi-Fi/NAC、IdP、VPN 和 MDM/EMM 供應商之間的無縫整合，並包含 Meraki、Okta、Google Workspace、Microsoft、Cisco、Palo Alto 等標誌。


為什麼重視安全的團隊會選擇 Foxpass

  • 30 分鐘內完成部署
  • 超過 500 個工程與 IT 團隊的信賴之選
  • 透過全球備援與故障移轉，正常運作時間超過 99.9%
  • 符合 SOC 2 Type II 規範
  • 不必自行營運 CA — Cloud PKI 已內含，並由 Splashtop 全權代管
  • 比自行架設 RADIUS 更具成本效益
  • 由工程師打造。由工程師提供支援..
  • 提供免費上線導入設定協助，確保快速且安全的部署

深受業界領導者信賴

The image shows the Lyft logo with the word lyft in bold, rounded, lowercase pink letters on a white background.
The Fastly logo in red, with the letter a designed as a stopwatch, representing speed and efficiency.
Grammarly logo with a green circle containing a white G on the left and the word grammarly in bold, dark gray letters to the right.
MongoDB logo featuring a green leaf icon on the left and the word mongoDB in black serif font on the right.
The image shows the Discord logo, featuring a stylized blue game controller with two white dots for eyes next to the word Discord written in bold blue letters on a light background.
Instacart logo with a green stylized carrot and orange semicircle next to the word instacart in bold, dark green lowercase letters on a light background.
The image displays the word COMPASS in bold, black, uppercase letters. The O is stylized with a diagonal line inside it, resembling a compass needle. The background is white.
The image shows the Tubi logo with the word tubi in bold, yellow lowercase letters against a purple background.
Amazon One Medical logo featuring the Amazon text and arrow logo, followed by the words one medical in green lowercase letters on a white background.
The image shows the word Castilleja in gray text next to a red circular floral logo on a light background.
The image displays the word checkr in bold, lowercase letters with a modern sans-serif font, colored in teal blue, on a white background.
Red and white circular logo for the Alabama Community College System, featuring a building icon with ACCS below it and surrounded by laurel branches and the organizations name.
YELM Community Schools Logo
The logo for Sacred Heart Major Seminary features a red heraldic lion holding a ring inside a shield on the left, with the institutions name in black capital letters on the right.
Los Lunas School Logo

合規認證

ISO/IEC 27001:2022 • SOC 2 Type 2 • 符合 GDPR • 支援 HIPAA

深入了解 Foxpass 合規


Screenshot showing web interface with LDAP and RADIUS logs, and a pop-up window titled Temporary user access listing usernames, expiry dates, and buttons to add or revoke user access.

安全亮點

  • 以裝置姿態為基礎的存取控制
    可依據合規性與管理狀態允許、拒絕或隔離裝置。

  • 身分導向的存取控制
    根據已驗證的使用者身分與群組成員資格授予存取權限。

  • 憑證式驗證
    使用憑證式驗證，免除共用密碼。

  • 零信任一致性
    在授予存取權限之前，持續驗證每一個連接。


A person with dark hair and glasses works at a desk with dual monitors displaying code and system information in a dimly lit office environment.

以裝置狀態為基礎的網路存取控制

Foxpass 不只驗證認證資料，還會在連接時評估每台裝置的安全狀態。Foxpass 在 RADIUS 驗證期間運用來自 Microsoft Intune 和 Entra ID 的合規性訊號，確保只有受信任的裝置才能存取您的網路。

  • 根據裝置狀態允許、拒絕或限制存取

  • 自動隔離不合規或未知的裝置

  • 在不增加複雜度的情況下，將零信任原則延伸至 Wi‑Fi 和 VPN


準備好用現代化方式鎖定並保護您的網路了嗎？

開始免費 30 天試用，親自看看 Foxpass 如何在不受傳統 RADIUS 繁瑣困擾的情況下，提供安全的零信任網路存取。

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