還在為管理本機 RADIUS 伺服器、共用 Wi-Fi 密碼，以及具風險的 VPN 存取而煩惱嗎？
Foxpass Cloud PKI 和 Cloud RADIUS 可消除這種複雜性。將身分與憑證型的網路存取自動化，確保只有通過驗證的使用者與已註冊裝置能連接——全程自動、安全，且可大規模部署。
別再手動設定 Wi-Fi 存取權限
在每個網路入口點全面落實最小權限存取
立即撤銷已離職使用者或遭入侵裝置的存取權限。
Key Benefits
無密碼、憑證式驗證
使用 X.509 憑證和 EAP-TLS，啟用安全、順暢且無密碼的網路存取。Foxpass Cloud PKI 可作為您的雲端憑證授權單位，而您的 MDM 則負責憑證部署與更新。Foxpass Cloud RADIUS 會在每次連接嘗試時強制執行憑證驗證，從而消除共用或遭竊認證帶來的風險。
身分驅動的存取控制
使用 EAP‑TTLS，根據已驗證的使用者身分、群組成員資格或角色來控制存取。Foxpass 可與您的身分提供者和目錄服務整合，包括 Entra ID、Google Workspace、Okta 和 OneLogin，在整個網路中強制執行動態存取原則。
與 MDM 與目錄服務無縫整合
透過 Foxpass SCEP Endpoint，使用 Jamf、Intune、Kandji、Addigy 等推送憑證，或使用我們的憑證安裝程式直接將憑證簽發給 BYOD 裝置。Foxpass Cloud PKI 提供用於簽署及管理所有已發行憑證的 CA，而您的雲端目錄同步則可讓使用者與群組存取權限保持最新狀態，無需手動設定。
零信任網路強制執行
持續驗證每一個連接。結合身分、裝置信任與時間／地點控制，實現精細、由原則驅動的存取。
稽核就緒的記錄與監控
為每個網路事件保留詳細記錄。透過支援 SOC 2、HIPAA 和內部稽核的自動化稽核軌跡，讓合規管理更簡單。
雲端原生，經工程師實測
無需硬體。無需本機伺服器。沒有製造商綁定。Foxpass 由工程師打造，專為工程師而生，可用率達 >99.9%正常運作時間與深入文件。
基於裝置狀態的存取控制
根據裝置狀態控制網路存取，並可選擇隔離未受管理或不符合規範的裝置。
為什麼重視安全的團隊會選擇 Foxpass
- 30 分鐘內完成部署
- 超過 500 個工程與 IT 團隊的信賴之選
- 透過全球備援與故障移轉，正常運作時間超過 99.9%
- 符合 SOC 2 Type II 規範
- 不必自行營運 CA — Cloud PKI 已內含，並由 Splashtop 全權代管
- 比自行架設 RADIUS 更具成本效益
- 由工程師打造。由工程師提供支援..
- 提供免費上線導入設定協助，確保快速且安全的部署
深受業界領導者信賴
安全亮點
以裝置姿態為基礎的存取控制
可依據合規性與管理狀態允許、拒絕或隔離裝置。
身分導向的存取控制
根據已驗證的使用者身分與群組成員資格授予存取權限。
憑證式驗證
使用憑證式驗證，免除共用密碼。
零信任一致性
在授予存取權限之前，持續驗證每一個連接。
以裝置狀態為基礎的網路存取控制
Foxpass 不只驗證認證資料，還會在連接時評估每台裝置的安全狀態。Foxpass 在 RADIUS 驗證期間運用來自 Microsoft Intune 和 Entra ID 的合規性訊號，確保只有受信任的裝置才能存取您的網路。
根據裝置狀態允許、拒絕或限制存取
自動隔離不合規或未知的裝置
在不增加複雜度的情況下，將零信任原則延伸至 Wi‑Fi 和 VPN