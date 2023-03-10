Splashtop 新功能 2018 年 1 月至 2 月

以下是 2018 年 1 月至 2 月按產品線添加的一些新的 Splashtop 功能。

將密碼「粘貼」到 Windows 登錄螢幕中 - Windows 需要輸入密碼，因此以前遠端存取電腦時無法將密碼複製然後粘貼到 Windows 登錄螢幕中。 現在有一個名為“將剪貼板粘貼為擊鍵”的新功能表選項可以使其工作。 此新功能從版本 3.2.0.0 開始添加到 Splashtop 業務應用程式中。

Splashtop Windows商業應用程式，便攜式版本 - 下載不需要安裝的 Splashtop 業務應用程式版本 Windows 。 將其隨身攜帶在 USB 驅動器上，並在您不想安裝軟體的任何 Windows 電腦上運行它。 只需啟動它，登錄您的 飛濺頂 Business Access、飛濺頂遠端支援或飛濺頂 SOS 帳戶，然後開始遠端訪問您的電腦。 查看更多

將 SOS 的副本保存到客戶的桌面上 - 想要確保您使用 Splashtop SOS 支援的客戶下次可以輕鬆獲得説明嗎？ 將 SOS 應用程式的副本保存到他們的桌面上，以便他們可以快速再次找到它。 在 SOS 應用程式中尋找「將 SOS 新增到桌面」功能表項