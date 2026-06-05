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Splashtop New Features

Splashtop 新功能 2018 年 1 月至 2 月

Splashtop Team
閱讀時間：2 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

以下是 2018 年 1 月至 2 月按產品線添加的一些新的 Splashtop 功能。

Splashtop Remote Access 和 Remote Support

  • 將密碼「粘貼」到 Windows 登錄螢幕中

    - Windows 需要輸入密碼，因此以前遠端存取電腦時無法將密碼複製然後粘貼到 Windows 登錄螢幕中。 現在有一個名為“將剪貼板粘貼為擊鍵”的新功能表選項可以使其工作。 此新功能從版本 3.2.0.0 開始添加到 Splashtop 業務應用程式中。

  • Splashtop Windows商業應用程式，便攜式版本

    - 下載免安裝的 Windows 版 Splashtop Business 應用程式，儲存在 USB 隨身碟後隨身攜帶，並且在您不想安裝軟體的 Windows 電腦上執行。如此一來，只要啟動此應用程式，登入您的 Splashtop Remote Access 或 Splashtop Remote Support 帳戶，即可遠端存取您的電腦。

    查看更多

  • 在客戶的桌面上儲存 Remote Support 複本

    - 想確保您當下透過 Splashtop Remote Support 支援的客戶下次可以輕鬆取得協助？請將 SOS 應用程式複本儲存到客戶的桌面上，方便客戶日後快速查找。在 SOS 應用程式中尋找「將 SOS 新增至桌面」選單項目

  • Splashtop Business 3.2.0.0 應用程式、3.2.0.0 流媒體和 my.splashtop.com Web 控制台中也有錯誤修復

Splashtop Personal

  • iPhone X 全屏支援 - 適用於 iPhone 的 Splashtop 個人版現在從版本 2.7.4.5 開始支援 iPhone X 全屏 - 獲取應用程式

  • “隨處訪問”訂閱的新月度選項。 請注意，年度訂閱是迄今為止最有價值的。

  • 適用於iPhone和iPad的個人應用程式的新版本2.7.4.5也都有最新的錯誤修復

Mirroring360

  • Mirroring360 Windows 應用程式版本 2.3.1.7 包括專業版性能改進、共用超時功能、YouTube 視頻播放改進、穩定性改進和錯誤修復 - Mirroring360 下載

即將推出

有關最新版本的更多資訊，請訪問 Splashtop 支援網站。

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