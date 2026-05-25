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Splashtop exhibitor smiling at a conference booth with promotional materials

Splashtop 參加 2019 年 ChannelPro 中小企業論壇

Splashtop Team
閱讀時間：3 分鐘
更新
開始使用 Splashtop
最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
免費試用

Splashtop 是本周（2019 年 9 月）在加利福尼亞州聖約瑟舉行的 ChannelPro 中小企業論壇的贊助商。 我們與參加此次活動的MSPs （託管服務提供者）、IT 解決方案供應商、顧問和系統集成商以及Splashtop客戶會面，度過了愉快的時光。它也是今年所有活動中最方便的地點，距離我們的辦公室僅12英里。 今年早些時候，我們還贊助了亞特蘭大喬治亞州版本的活動。

在 Splashtop 展位

在 Splashtop 展位，我們展示了Splashtop Remote Support，這是理想的解決方案，適合那些希望減少回應時間，同時藉由遠端存取電腦來提供支援，以節省旅行時間與成本的人。

活動參與者最感興趣的一些專案是：

  • 為當前昂貴的遠端訪問解決方案尋找更具成本效益的替代方案

  • 將按需快速支援解決方案添加到他們當前的工具集，以便他們可以遠端存取 iOS 和 Android 裝置以及尚未在 RMM 下管理的電腦

以下是有關每種遠端支援解決方案的更多資訊，以及選擇每種解決方案的一些主要原因。

Splashtop Remote Support

  • 對 Windows 和 Mac 電腦的主動和臨機存取（在企業版中也包括 Android 裝置的主動存取）

  • 便宜的遠端存取解決方案，與 TeamViewer 相比可節省 50%，與 LogMeIn Central 相比最高可節省 80%。

Splashtop 榮獲獎項：最佳供應商視頻

在活動結束時，我們興奮和高興地贏得了最佳自拍視頻獎。 該活動的每位銀牌贊助商都有機會錄製一段短視頻，以快速介紹他們的公司和他們提供的產品。

Two men stand smiling in front of a wall with the Splashtop logo. One holds a clear award. There are plants and a small table with orchids in the background.


Italo和Trevor因其關於Splashtop的視頻而獲得「最佳自拍視頻」獎

Splashtop 接下來將參加哪些活動？

查看或 Splashtop 貿易展覽和活動日曆 ，了解我們的下一步。 今年，我們將贊助和參展20多項活動。

非常感謝

感謝所有在活動中光臨我們展位的當前 Splashtop 客戶/合作夥伴。 我們很高興聽到您如何在業務中使用 Splashtop，您喜歡它的哪些方面，以及您希望它在未來的發展方向。 感謝暢路專業舉辦了一場精彩的活動。 我們喜歡與Joel，Lisa和ChannelPro團隊的其他成員一起工作。

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