Splashtop 參加 2019 年 ChannelPro 中小企業論壇

Splashtop 是本周（2019 年 9 月）在加利福尼亞州聖約瑟舉行的 ChannelPro 中小企業論壇的贊助商。 我們與參加此次活動的MSPs （託管服務提供者）、IT 解決方案供應商、顧問和系統集成商以及Splashtop客戶會面，度過了愉快的時光。它也是今年所有活動中最方便的地點，距離我們的辦公室僅12英里。 今年早些時候，我們還贊助了亞特蘭大喬治亞州版本的活動。

在 Splashtop 展位

在Splashtop展位上，我們提供了Splashtop SOS （按需支援）和Splashtop Remote Support 。對於希望減少響應時間以及通過遠端存取電腦以提供支援的方式節省旅行時間和成本的人，這兩種解決方案都非常有吸引力。

活動參與者最感興趣的一些專案是：

為當前昂貴的遠端訪問解決方案尋找更具成本效益的替代方案

將按需快速支援解決方案添加到他們當前的工具集，以便他們可以遠端存取 iOS 和 Android 裝置以及尚未在 RMM 下管理的電腦

來自 Splashtop 銷售團隊的薇薇安在ChannelPro中小企業論壇的 Splashtop 展位上

以下是有關每種遠端支援解決方案的更多資訊，以及選擇每種解決方案的一些主要原因。

Splashtop SOS - Manual Update

為Windows、Mac、iOS 和 Android提供快速支援

您的最終用戶下載並運行一個應用程式，並為您提供一個 9 位數的代碼，您可以在 Splashtop 應用程式中輸入該代碼以實時遠端存取/控制他們的電腦或實時遠端查看他們的 iOS 或 Android 屏幕，並遠端控制某些 Android 裝置

如果您使用的是 RMM 並且想要存取不在您的 RMM 下管理的電腦或裝置，那麼這是一個很好的附加組件

每位同時連線的技術人員均取得授權

除了按需快速支援功能外，SOS+10 和 SOS Unlimited 還包括無人值守/隨時遠端存取電腦

與 TeamViewer 相比，節省至少 50%，與 LogMeIn Rescue 相比節省高達 80%

Splashtop Remote Support

無人值守隨時存取 Windows 和 Mac 電腦（高級版中也可無人值守 Android 存取）

廉價的遠端訪問解決方案，與 TeamViewer 相比可節省 50%，比 LogMeIn Central 節省多達 80%

按電腦數量許可，25 台電腦每月 $40

Splashtop 榮獲獎項：最佳供應商視頻

在活動結束時，我們興奮和高興地贏得了最佳自拍視頻獎。 該活動的每位銀牌贊助商都有機會錄製一段短視頻，以快速介紹他們的公司和他們提供的產品。

Italo和Trevor因其關於Splashtop的視頻而獲得「最佳自拍視頻」獎

Splashtop 接下來將參加哪些活動？

查看或 Splashtop 貿易展覽和活動日曆 ，了解我們的下一步。 今年，我們將贊助和參展20多項活動。

非常感謝

感謝所有在活動中光臨我們展位的當前 Splashtop 客戶/合作夥伴。 我們很高興聽到您如何在業務中使用 Splashtop，您喜歡它的哪些方面，以及您希望它在未來的發展方向。 感謝暢路專業舉辦了一場精彩的活動。 我們喜歡與Joel，Lisa和ChannelPro團隊的其他成員一起工作。

瞭解更多資訊並開始免費試用：Splashtop 遠端支援、 Splashtop SOS