Splashtop 在中小企業技術節上

Splashtop 最近於 2019 年第一季首次贊助了加利福尼亞橘郡的 SMB TechFest。

SMB TechFest是一個季度性活動，MSP，IT專業人員，顧問，銷售和支援提供商的所有者將齊聚一堂，了解最新的技術和最佳實踐。

我們很高興有機會花一點時間介紹Splashtop，以及我們的遠端存取解決方案為MSP和IT專業人員帶來的好處。人群還很感興趣地聽到SMB TechFest的創始人Dave Seibert描述了該活動本身如何在他們的活動中使用Splashtop遠端存取發言者來遠端存取電腦進行演示。

我們也非常興奮 Splashtop 被活動與會者選為中小企業技術節最佳產品。

這是MSP和IT專業人員對Splashtop遠端存取解決方案感興趣的3個主要原因

1.每個MSP和IT服務提供商都需要一個遠端存取解決方案

IT 服務提供者不能在每個客戶位置現場，這是當今業務的本質。 他們可以通過使用遠程計算機訪問解決方案更有效地幫助最終用戶。 有些人選擇包括遠端存取的 RMM 解決方案。 其他人不需要完整的 RMM 解決方案，而是尋找更具 成本效益的遠端存取解決方案。 Splashtop 在任何一種情況下都非常適合。 我們的遠端存取技術可為資料 RMM 和 NinjaOne 等 RMM 解決方案中的遠端存取提供支援。 我們的遠端支援解決方案也可作為超值的獨立產品提供。

2.有時您需要支持不在當前系統下管理的電腦和裝置

也許您有一個RMM解決方案，它對您很有用。但是有時您需要遠端存取當前不在該系統下管理的電腦或設備。在這種情況下，按需遠端支援解決方案是對現有RMM或無人值守遠端支援解決方案的重要補充。

IT 服務提供商以多種方式使用 Splashtop SOS。 您可以使用它為未使用遠程代理或流媒體管理的計算機上的某人啟動按需快速支持會話。 您可以使用它首次遠端存取新電腦（使用者在場，並提供簡單的 9 位會話代碼），以安裝適用於無人值守的支援解決方案的 Streamer 或代理程式。 您還可以使用 SOS 實時遠程查看移動設備屏幕並遠程控制某些 Android 設備。 這使其成為僅支持遠端電腦訪問的其他系統的絕佳附加元件。

中小企業科技節活動的幾張照片

來自 Splashtop 的 Tim 與我們的繪圖得主和中小企業科技節的創始人戴夫·塞伯特

了解更多並開始使用Splashtop遠端存取與遠端支援解決方案

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