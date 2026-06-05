Splashtop 在中小企業技術節上

Splashtop 最近於 2019 年第一季首次贊助了加利福尼亞橘郡的 SMB TechFest。
SMB TechFest是一個季度性活動，MSP，IT專業人員，顧問，銷售和支援提供商的所有者將齊聚一堂，了解最新的技術和最佳實踐。
我們很高興有機會花一點時間介紹Splashtop，以及我們的遠端存取解決方案為MSP和IT專業人員帶來的好處。人群還很感興趣地聽到SMB TechFest的創始人Dave Seibert描述了該活動本身如何在他們的活動中使用Splashtop遠端存取發言者來遠端存取電腦進行示範。
我們也非常興奮 Splashtop 被活動與會者選為中小企業技術節最佳產品。
這是MSP和IT專業人員對Splashtop遠端存取解決方案感興趣的3個主要原因
1.每個MSP和IT服務提供商都需要一個遠端存取解決方案
在現今的商業環境中，IT 服務提供商無法在每個客戶地點都提供現場支援。他們可以使用遠端電腦存取解決方案更有效率地幫助最終使用者。有些人選擇包含遠端存取的 RMM 解決方案。其他人不需要完整的RMM解決方案，並尋找更具成本效益的遠端存取解決方案。Splashtop 無論��在哪種情況下都能很好地適應。我們的遠端存取技術為 Datto RMM 和 NinjaOne 等 RMM 解決方案提供遠端存取支持。而我們的遠端支援解決方案也可作為獨立產品提供，具有極高的價值。
2.有時您需要支持不在當前系統下管理的電腦和裝置
也許你有一個 RMM 解決方案，而且它對你來說運作得很好。但是有時候你需要遠端存取電腦或裝置，而這些裝置並不在那個系統的管理範圍內。在那樣的情況下，按需遠端支援解決方案是現有 RMM 或主動遠端支援解決方案的絕佳補充。
IT 服務提供商以多種方式使用 Splashtop SOS。 您可以使用它為未使用遠程代理或流媒體管理的計算機上的某人啟動按需快速支持會話。 您可以使用它首次遠端存取新電腦（使用者在場，並提供簡單的 9 位會話代碼），以安裝適用於無人值守的支援解決方案的 Streamer 或代理程式。 您還可以使用 SOS 實時遠程查看移動設備屏幕並遠程控制某些 Android 設備。 這使其成為僅支持遠端電腦訪問的其他系統的絕佳附加元件。
中小企業科技節活動的幾張照片
2019 年 SMB TechFest 上的 Splashtop 桌子
來自 Splashtop 的 Tim 與我們的繪圖獲勝者以及 SMB TechFest 創始人 Dave Seibert
了解更多並開始使用Splashtop遠端存取與遠端支援解決方案
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