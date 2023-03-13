知識 2019 – 我們從幫助台專業人員那裡聽到的內容

我們在Knowledge 2019上與幾位使用ServiceNow事件管理工具的説明台和服務台專業人員進行了交談。 以下是我們聽到的一些趨勢。

Splashtop 最近贊助並參加了ServiceNow的年度會議和博覽會Knowledge 2019。 來自小型到大型企業的20，000多名出席者（主要是ServiceNow使用者）聚集在一起參加為期一周的活動，以了解有關ServiceNow平臺及其增值的集成合作夥伴的更多資訊。

在Splashtop，我們最近在ServiceNow商店中發布了一個免費插件 ，通過使用Splashtop SOS服務，您可以從ServiceNow事件中遠端存取客戶的電腦以提供支持。支持連線結束後，連線信息將自動登錄到事件中，以備將來參考。用戶無需預先安裝任何軟體即可進行連接，您只需向他們發送部署鏈接，一旦他們打開它，您就可以連接到他們的電腦。

（了解有關Splashtop SOS與ServiceNow集成的更多資訊）

我們與幾位服務台/服務台專業人員討論了我們與ServiceNow的集成。與會者向我們介紹了ServiceNow平台和其他遠端支援工具的痛點，並且他們非常想知道Splashtop如何幫助解決這些問題。

話雖如此，以下是我們從知識 19 的幫助台專業人員那裡聽到的三件事：

在ServiceNow事件中使用遠端存取工具至關重要

除了使用ServiceNow事件管理平台之外，我們與之交談的大多數幫助台專業人員都已經在使用遠端存取工具。儘管ServiceNow可以很好地用作票務解決方案，但用戶仍然需要使用遠端存取工具來為其客戶提供支持。

擁有按需遠端支援解決方案的優點包括更快的解決時間和降低的成本。技術人員可以立即從事件中存取電腦，以進行故障排除並通過遠端存取解決問題。這比必須前往用戶的電腦或嘗試通過電話進行故障排除與他們交談要快得多。由於技術人員無需花費太多時間來解決事件，因此這也降低了成本。

由於ServiceNow沒有內置的遠端訪問解決方案，因此服務台專業人士需要找到另一種軟體解決方案以與ServiceNow一起使用以提供遠端支援。正如我們提到的，其中許多已經擁有。但是，這些幫助台和服務台專業人員很多都不滿意，原因是：

服務台/服務台在他們的遠端支援軟體上花了太多錢

過去，通過ServiceNow集成購買遠端支援軟體一直是幫助台的沉重負擔。我們說“過去”是因為通過與ServiceNow的新Splashtop SOS集成，客戶每年可以節省數百或數千美元的訂閱費用。

Splashtop SOS 從每位並發技術人員 $199 /年 開始。 使用 SOS 許可證，您可以支持無限數量的計算機和設備。 為了進行比較， TeamViewer 的 商業計劃從每個用戶 $508.92 /年 開始， GoToAssist 從每個用戶每 年 $900 / 年開始，每個用戶每年 $1,299 開始，而不是 信任（以前 Bomgar） 可以LogMeIn Rescue從 $1,795 或 $1,995 /年開始。

此外，藉助 Splashtop SOS，您還可以支援 iOS 和 Android 設備。 對於上面列出的許多其他產品，您必須為此支付額外費用。

幫助台沒有理由為遠端支援工具花很多錢。 Splashtop SOS成本更低，運行速度更快，並配備了頂級工具和功能（包括文件傳輸，連線記錄，多顯示器支持等）。

許多最終使用者不使用ServiceNow門戶， SOS 集成為此提供了一個很好的解決方案。

使用 ServiceNow 事件管理門戶，最終使用者可以登錄並向幫助台團隊提交支援請求。 但是，我們在知識2019上從許多訪問者那裡聽說，他們的客戶不使用入口網站。 當嘗試遠端訪問用戶端計算機時，這對技術人員來說是個問題。

但是，通過Splashtop SOS集成，您不需要最終用戶登錄ServiceNow門戶就可以遠端存取其電腦！運作方式如下：

一旦使用Splashtop SOS進行設置並從ServiceNow存儲中獲得免費插件，您就可以通過單擊“創建SOS下載鏈接”按鈕從ServiceNow中的事件中發起遠端訪問連線。您可以從那里以最適合您的最佳方式將部署鏈接發送給最終用戶。您可以單擊“共享鏈接”以生成帶有該鏈接的預配置電子郵件，或單擊“複製鏈接”以將部署鏈接複製到剪貼板並按需要發送。

無論您採用哪種方式，最終使用者所要做的就是單擊連結以下載自動綁定到您的帳戶的 SOS 代理。 下載後，您可以通過按兩下「連接」 按鈕遠端存取他們的電腦。 當會話關閉時，代理將從最終用戶的計算機中消失，就好像它從未存在過一樣。

這個簡化的過程使您盡可能輕鬆地提供遠端支援。只需點擊幾下！

總結

在Knowledge 2019上，與服務台，服務台和IT支持專業人員的會議非常愉快。我們了解了他們的大量需求，我們相信Splashtop SOS提供了可在ServiceNow中使用的最佳遠端支援解決方案。

在下面開始免費試用，試一試！ 然後確保您從ServiceNow商店下載免費的Splashtop SOS集成外掛程式。

開始使用