知識 2019 – 我們從幫助台專業人員那裡聽到的內容

我們在Knowledge 2019上與幾位使用ServiceNow事件管理工具的説明台和服務台專業人員進行了交談。 以下是我們聽到的一些趨勢。
Splashtop 最近贊助並參加了ServiceNow的年度會議和博覽會Knowledge 2019。 來自小型到大型企業的20，000多名出席者（主要是ServiceNow使用者）聚集在一起參加為期一周的活動，以了解有關ServiceNow平臺及其增值的集成合作夥伴的更多資訊。
在 Splashtop，我們最近在 ServiceNow Store 上發佈了一個免費插件，使您能透過使用 Splashtop 遠端支援服務，在 ServiceNow 事件中遠端存取客戶的電腦提供支援。支援連線結束後，連線資訊會自動記錄到事件中以供未來參考。用戶端不需要預先安裝任何軟體即可連接，您只需要將部署連結發送給他們，當他們開啟連結時，您就能連接到他們的電腦。
（深入了解Splashtop Remote Support與 ServiceNow 的整合）
我們與幾位服務台/服務台專業人員討論了我們與ServiceNow的集成。與會者向我們介紹了ServiceNow平台和其他遠端支援工具的痛點，並且他們非常想知道Splashtop如何幫助解決這些問題。
話雖如此，以下是我們從知識 19 的幫助台專業人員那裡聽到的三件事：
在ServiceNow事件中使用遠端存取工具至關重要
除了使用ServiceNow事件管理平台之外，我們與之�交談的大多數幫助台專業人員都已經在使用遠端存取工具。儘管ServiceNow可以很好地用作票務解決方案，但用戶仍然需要使用遠端存取工具來為其客戶提供支持。
擁有按需遠端支援解決方案的優點包括更快的解決時間和降低的成本。技術人員可以立即從事件中存取電腦，以進行故障排除並通過遠端存取解決問題。這比必須前往用戶的電腦或嘗試通過電話進行故障排除與他們交談要快得多。由於技術人員無需花費太多時間來解決事件，因此這也降低了成本。
由於ServiceNow沒有內置的遠端訪問解決方案，因此服務台專業人士需要找到另一種軟體解決方案以與ServiceNow一起使用以提供遠端支援。正如我們提到的，其中許多已經擁有。但是，這些幫助台和服務台專業人員很多都不滿意，原因是：
服務台/服務台在他們的遠端支援軟體上花了太多錢
過去，購買與 ServiceNow 整合的遠端支援軟體對於服務台來說是一項昂貴的負擔。我們說“過去”，因為透過新的Splashtop Remote Support與 ServiceNow 的整合，客戶每年可以節省數百或數千美元的訂閱費用。
Splashtop Remote Support 起價為每位同時連接使用者NT$6,200/年。使用遠端支援授權，您可以支援無限數量的電腦和裝置。相比之下，TeamViewer 的商業計劃定價起價為每位使用者NT$17,880/年，GoToAssist起價為每位使用者US$900/年，LogMeIn Rescue起價為每位使用者US$1,299/年，而BeyondTrust (前身為 Bomgar)可能起價為US$1,795 或 US$1,995/年。
此外，透過 Splashtop 遠端支援，您還可以支援 iOS 和 Android 裝置。上述的許多其他產品，你都需要額外付費。
服務台沒有理由在他們的遠端支援工具上花費這麼多。Splashtop 遠端支援成本更低，運行速度更快，並配備頂級工具和功能（包括檔案傳輸、連線錄製、多螢幕支援等）。
許多最終用戶不使用 ServiceNow 門戶，而遠端支援整合為此提供了一個很好的解決方案
使用 ServiceNow 事件管理門戶，最終使用者可以登錄並向幫助台團隊提交支援請求。 但是，我們在知識2019上從許多訪問者那裡聽說，他們的客戶不使用入口網站。 當嘗試遠端訪問用戶端計算機時，這對技術人員來說是個問題。
但是，透過Splashtop Remote Support集成，您不需要使用者登入 ServiceNow 入口網站即可遠端存取他們的電腦！ 以下是它的工作方式：
設定好Splashtop Remote Support並從 ServiceNow 商店獲取免費插件後，您將能夠透過點擊「建立遠端支援下載連結」按鈕從 ServiceNow 中的事件內啟動遠端存取連結。 從那裡，您可以以最適合您的方式將部署連結發送給用戶。 您可以按一下「共用連結」以產生包含該連結的預先配置電子郵件，或按��一下「複製連結」將部署連結複製到您的剪貼簿並根據需要傳送。
無論採用哪種方式，用戶所要做的就是單擊鏈接下載終端支援代理，該代理會自動綁定到您的帳戶。 下載完成後，您將能夠透過點擊「連線」按鈕遠端存取他們的電腦。 當連接線關閉時，代理將從使用者的電腦中消失，就像它從未存在過一樣。
這個簡化的過程使您盡可能輕鬆地提供遠端支援。只需點擊幾下！
摘要
在 Knowledge 2019 上與服務台、幫助台和 IT 支援專業人員的會面非常愉快。 我們了解了許多他們的需求，我們相信Splashtop Remote Support提供了 ServiceNow 中最佳的遠端支援解決方案。
通過在下面開始免費試用來嘗試一下！然後確保從 ServiceNow Store 下載免費的Splashtop Remote Support整合插件。