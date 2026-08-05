首次參加全美零售業聯盟大展的心得

參加一場聚集了零售業 100 年的活動真是令人難以置信。 NRF：零售業的大型展會從 1 月 16 日至 18 日舉行，吸引了 10,000 多名與會者和 800 家參展公司。
今年的官方主題是「加速」，但我認為 Target 的首席執行官布萊恩·康奈爾（Brian Cornell）在他的開場致辭中簡潔地總結了零售狀況。 在 2022 年，零售商將需要「根據需要進行預測和調整」，康奈爾（Cornell）表示，建議與會者專注於「敏捷性，適應性和靈活性」。 儘管大流行又發生了一場激增，但在仍然發生的事件中，他的話肯定是真實的。
Splashtop 在 NRF 的展位。照片來源：卡羅琳·陳
在 NRF 上的 Splashtop
Splashtop 為零售業領域提供出色的解決方案，儘管外界對 omicron 變異株有所疑慮，對我們來說，親自到場參展並讓 Splashtop 在零售業社群中打響名號仍然很重要。我們看到有幾位講者和參展商選擇退出活動，這當然也影響了整體出席人數。
活動組織者決定「表演必須繼續」，Javits Center 的工作人員竭盡所能確保在最安全的環境中這樣做，但是展覽廳在表演的最後一天中午之前是一個鬼城。 需要進入疫苗接種證明，必須始終佩戴口罩，現場提供 Covid 測試，並為��所有與會者提供免費的家庭 Covid 測試套件。
我們的目標：提高品牌知名度
我們為期三天的活動目標是提高零售社群的品牌知名度；無論是最終使用者，還有需要企業級安全遠端存取和支援解決方案的潛在客戶，以及從網路和合作夥伴的角度來看其他廠商。
我們的展位不是最大或最蓬鬆的展位，但我自豪地站在那裡，因為我們在 IBM，SAP，甲骨文和 Fortinet 等行業巨頭旁邊。 不幸的是，世博會人流量遠遠接近預期的 40,000 人。 Omicron，當然，阻止人們參加，但這也是一個寒冷的假期週末。 即便如此，我們的團隊也與可能的客戶和網絡連接進行了很好的對話。 甚至有人走到我們那裡，拿起手機上的 Splashtop 應用程序，說：「我在來到您的展位之前就在使用 Splashtop！」
Elvis Malacara 在 Splashtop 的 NRF 展位。照片來源：陳嘉琳
雖然事件是美好的無論, 缺乏人流量是顯而易見的這麼多製造商出席誰都需要面對時間. 銷售是一個簡單的遊戲。 這就像棒球，如果你得到 10 個報價出門並關閉其中三個，你就在名人堂。
熱門話題與趨勢
該活動涵蓋了零售業界一些最緊迫的問題，從供應鏈和可持續性，到在“大辭職潮”期間招聘和留住員工。元宇宙和 NFT 也有其時間，Best Buy 的 CEO 談到了通過探索元宇宙零售來保持客戶參與曲線的領先地位。
我們很高興看到從無摩擦，�部分自動化商店到電子商務和 CRM 解決方案以及 POS 技術發展在 Expo 地板上展示的所有內容。 Splashtop 清楚地滿足了許多供應商一直在努力解決自己的需求：通過減少停機時間來增強客戶體驗。 我們的遠端技術支援可讓 IT 團隊避免潛在的技術問題和停機時間，而無需到達現場。 這是增強客戶體驗的成本效益方法。
自兩年前大流行開始以來，零售世界發生了很大變化。 商店花費數十萬美元來更新他們的店內技術。 您可以在本文中閱讀我們對此的想法：當該技術不起作用時，需要快速修復它，否則商店將損失銷售。
世博會最著名攤位
我們大部分時間都花在世博會場上，這本身就是一種體驗。 值得注意的攤位包括 Salesforce 的招牌露營主題體驗，到漢秀科技的模擬雜貨店故事，其中包括電子貨架標籤。 我們最喜歡的一些攤位是：
Samsung – 展示了令人驚嘆的數位螢幕解決方案，包括 Samsung Galaxy XCover Pro 智慧型手機。XCover Pro 不僅是個人電話，更是一款堅固耐用的多功能裝置，專為第一線員工設計，可供零售業員工當作重要的 mPOS 系統使用。
Qualcomm – 展示如何運用他們的裝置打造順暢無阻的店內體驗。他們透過 AI、生物識別技術、智慧購物車，甚至沉浸式多媒體顯示器，提升客戶體驗。Qualcomm Technologies 確實帶來了新一代的購物體驗。
結論
儘管 Omicron 側面排列了一些人流，但我們仍然設法與潛在的合作夥伴和客戶建立了一些良好的聯繫。 如果我必須用一個字來總結整個經驗，那將是值得的。 即使在非一年，NRF 也確實是「零售業最大的活動」。 我們期待明年參與，並繼續在零售領域進行互動。
卡羅琳·陳，維克多·金，賈斯汀·溫莎和貓王馬拉卡拉在 NRF。照片來源：陳嘉琳