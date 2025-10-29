IBC 2022 亮點：遠端技術如何幫助生活和後期製作提高速度和效率

Splashtop 是阿姆斯特丹 IBC 的參展商。 繼續閱讀以了解頂尖思想領袖對內容、娛樂和技術交集的重要見解。
在阿姆斯特丹舉行的國際廣播大會（IBC）在 4 天的面對面網絡和靈感之後，剛剛關閉了大門。 Splashtop 是參加活動的 1250 家參展商之一，以展示創新技術並推出其新產品。
在活動期間，Splashtop 團隊有機會歡迎訪問阿姆斯特丹 RAI 11 廳的 10.000 名訪客中的許多訪問者，並與一些討論媒體和娛樂未來的思想領袖交談，討論最大的挑戰並探索最新的趨勢和技術。
代表Warner Bros, 發現, SKY, 谷歌, 索尼影業娛樂, 派拉蒙, 迪士尼和 AWS 是出現在舞台上的揚聲器之一, 與許多其他頂級品牌一起, 分享了他們的最新思維和看法是什麼塑造媒體的未來.
專家們討論了對行業產生重大影響的主要驅動因素，例如供應鏈中斷，網絡威脅的增加，新技術的快節奏採用以及專業人才和組件的稀缺性。 IABM（廣播和媒體供應商的國際貿易協會）首席執行官 Peter White 強調了觀看習慣和觀眾財務壓力的變化如何推動了 AVOD 商業模式的轉變，因此甚至在內容製作方面進行更大的投資。
內容和 UX 正在鋪平前進的道路
在今年舉辦的許多會議中，大多數思想領袖都專注於增強用戶體驗以激活和留住觀眾的重要性。「內容的持續多設備消費導致了對優化混合體驗的需求」 Dana Filip-Crandal 在她對大膽轉型舉措的干預期間表示。
她繼續說道：「觀眾不僅希望獲得正確類型的內容，而且還期望可以在所有媒體上無縫傳遞內容。」
如果當地內容的重要性持續增加，預計國際原創作品的支出將大幅增加，廣播公司和實況主正面臨著為其 UX 增值的挑戰，引入健身和遊戲（SKY），擴展數字化（KPN）以及投資於軟件驅動平台等新功能。
鋼琴軟件分析高級副總裁 Marie Fenner 還強調了投資於內容和數據以開發和推動收入的重要性。「每年，大型彩帶在內容製作上花費在 2 到 20 億美元之間，但是他們發現自己平均處理 40％ 的「睡眠者」，最終將提高他們的流失率。」
實際上，適應快速變化的消費者行為是內容生產鏈面臨的最大挑戰之一，廣播公司和製作公司需要優化其工作流程並以更少的方式進行更多工作。 另一方面，由於 Covid 隔離導致的組件短缺以及採用混合工作方法，內容製作變得越來越複雜。
這些驅動因素加上整合式生產 (IP) 的持續進展，增加了對客製化硬體和高度最佳化軟體解決方案的需求，尤其是在遠端生產工具方面。
遠程生產助長速度和效率
過去幾年對精簡工作人員和低成本內容創作的需求不斷增長，導致遠端和虛擬生產系統的興起。 像佳能和 Sony 這樣的公司都專注於提升虛擬和遠端製作能力，以支援較小的工作人員，甚至是獨立的營運商。
實現遠程控制生產過程已成為至關重要的不僅是提高後期製作的效率，而且在現場製作過程中也是至關重要的。 雲端系統使團隊能夠遠端工作和合作，因此可減少現場需要的員工數量，並具有更大的靈活性，同時處理多個作品。
遠端解決方案為合作與可擴充性鋪平道路
由於新技術的不斷引��入以及高技能人才的稀缺，高度專業化的視頻和音訊技術人員之間的合作成為媒體和娛樂行業的另一大挑戰。雲端和本地的遠端解決方案提供了一種可擴展的人才和資源方法，使專業人士無論身處何地都能無縫合作。
「安全且高效能的遠端存取解決方案讓創意專業人士能從任何裝置和平台存取他們最強大的工作站，無論身處何地。」 亞歷山大·德拉耶爾 (Alexander Draaijer) - Splashtop EMEA 執行董事 如是說。 「當今的媒體與娛樂(M&E)行業要求公司以令人難以置信的高速度生產，同時遵守最高的安全標準並確保最佳效能。在 Splashtop，我們開發了安全的遠端存取解決方案，為生產專業人士提供了額外的功能，使他們能夠遠端創作及製作，並利用 4K 60 fps 串流技術的力量。」
結合活動自由度與頂級性能
Splashtop 的安全遠端解決方案使生產技術人員可以通過從任何地方遠端連接任何設備來訪問和利用資源密集型軟體應用程式，進行視頻編輯，遊戲開發，口型同步和圖形渲染。 由於 USB 重新導向，創意專業人員可以在遠端操作時利用第三方裝置，例如 Wacom 平板電腦。 除此之外，麥克風直通，本地和遠程聲音輸出以及團隊和自由職業者的計劃訪問等功能允許無縫合作，同時提供最高質量。
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