Splashtop本周遠端存取評論– 2019年7月29日

閱讀我們在 2019 年 7 月 29 日本週最愛 Splashtop 客戶評論。了解為什麼這些客戶從 TeamViewer、GoToMyPC 和 LogMeIn 改用 Splashtop。
在Splashtop，我們會聽到業務專家，MSP，IT，幫助台以及其他人為何喜歡Splashtop的信息。這些評論凸顯了今天有超過2000萬人使用Splashtop一流的遠端桌面解決方案的一些原因。
以下是過去一周的一些熱門評論！
本週精選
Splashtop遠端支援審查
「我很高興能從 LogMeIn 切換過來，從來沒有回頭。 有史以來最好的商業決策。 Splashtop 確實使像我這樣的小型企業人員可以與在電腦支持和遠端管理解決方案上花費高額資金的大公司一樣處於同一競爭環境中。 謝謝你！ 你們有所作為。」
-開發人，創始人/服務首席人員，索爾 POS
Splashtop Remote Access評論
「Splashtop 是一個非常易於使用的系統。 我曾是 GoToMyPC 的以前的客戶，對過渡和易用性感到緊張。 做出這種改變是一個多麼偉大的決定！ 到目前為止，對一切都非常滿意。 價格是驚人的，我希望在更新的時候，就像我在其他公司中經歷過的那樣，溢價沒有跳躍。 只要他們不改變這一點，只要我的業務代表，他們就會有一個客戶！」
-麗莎 M Rizzo, 自僱牙科管理顧問
「真的令人印象深刻，您的支��持，該產品易於使用和部署。 感謝您的快速響應和頂級產品。 我會評分 #1 和我已經有了 TeamViewer 和日誌我專業版。」
-弗蘭克·沃林斯基-工程副總裁, WEDU-電視
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Splashtop Remote Access ：適用於想要遠端存取其電腦的商業專業人士和小型團隊。 深入了解|免費試用
Splashtop Remote Support ：適用於希望以有人值守且無人值守的方式遠端存取其使用者電腦的 IT、服務台和MSPs ，以提供遠端支援。 深入了解|免費試用