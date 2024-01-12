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A worker on the phone in front of a desktop computer looking at a different mobile device in their hand while receiving remote support.
IT 及服務台遠端支援

遠端支援行動裝置的最佳方法

通過 Sarah Laoyan
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網路和電子通訊專用於特定時間Windows的日子已經很長了——連接是恆定的，並且出於商業和個人原因需要始終可用。這就是為什麼在當今行動裝置優先的世界中，需要更高效、更安全的支援解決方案的原因。

隨著企業繼續利用這個以行動為中心的世界，企業需要為移動設備提供快速高效的支持。 企業需要能夠在移動設備上出現問題時支持內部用戶和客戶，以確保他們的生產力和滿意。 這就是為什麼支援存取行動裝置的遠端支援解決方案勢在必行。

Splashtop 的行動裝置遠端支援解決方案

Splashtop 為 IT 團隊、服務台、 MSPs和企業公司提供行動裝置支援的遠端支援解決方案。Splashtop 的行動支援解決方案用途廣泛，支援 Android 和 iOS 平台上的各種設備，包括堅固耐用的設備。

Splashtop Remote Support主要功能：

  • 任何裝置平台支援：Splashtop 可以協助提供對各種裝置和作業系統（包括 iOS、Android 和 Windows）的遠端存取。

  • 快速效能： Splashtop 遠端存取使技術人員能夠像親自存取遠端裝置一樣，沒有任何延遲或延遲。

  • 安全第一的基礎架構： Splashtop 的遠端解決方案旨在讓 IT 人員隨時隨地存取行動設備，同時保護資料和裝置免受網路威脅。

  • 戶友好的界面：無需複雜的培訓或過度複雜的過程 — SplashTop 用戶友好的界面使 IT 技術人員易於使其易於使用和學習，並且讓最終用戶可以直觀地導航。

  • 快速的客戶支援：雖然我們不預計您需要任何客戶支援，但我們在世界各地都有一致且可靠的代理人，可在您需要時為您提供幫助。

  • 票務系統整合：自動將連線詳細資料記錄回支援票證系統，並直接從票證啟動遠端會話。

深入研究 Splashtop 的行動遠端支援

Splashtop 協助 IT 技術人員管理和支援各種設備，包括筆記型電腦、平板電腦和行動裝置。讓我們來看看 Splashtop 如何支援這些行動裝置。

Android 裝置的遠端控制

Splashtop為 Android 行動裝置提供遠端控制功能。這包括智慧型手機、平板電腦、POS 設備、堅固型設備和IoT 。

遠端控制裝置的能力允許技術人員直接與設備互動以幫助解決問題，而無需親自站在裝置前面。能夠遠端使用裝置允許技術人員使用他們關於裝置的知識，而不是引導使用者完成這些步驟。這有助於減少用戶體驗的停機時間，並可以快速使用者恢復工作。

適用於 iOS 的即時螢幕檢視

由於 iOS 平台的某些限制，目前無法遠端控制 iOS 裝置。為了解決這個問題， Splashtop 允許用戶遠端查看 iOS 裝置的螢幕，例如即時查看 iPhone 和 iPad。

這使得技術人員能夠向最終用戶提供臨機支持，並幫助他們即時診斷和解決問題。

Splashtop 的安全性與合規性

在 Splashtop，安全是我們產品的靈魂。Splashtop 仍然符合主要安全法規，並提供額外的安全功能，例如多因素身份驗證和 SSO 整合。

Splashtop 將符合目前業界標準的資料加密，並採用強大的資料傳輸協定來保護遠端支援會話期間的敏感資訊。Splashtop 的資料傳輸協定可保護靜態和傳輸中的資料。

使用 Splashtop 遠端管理行動裝置

如果您正在尋找一種管理行動裝置支援功能的方法，請考慮將 Splashtop 作為您的首選解決方案。

Splashtop 提供支援技術人員管理遠端行動裝置所需的主要功能，例如對 Android 裝置的有人值守和無人值守遠端存取、iOS 裝置的即時遠端螢幕檢視以及使用者友好的介面，以便新技術人員可以快速上手並開始使用快速地。

有興趣看看它將如何對您的團隊發揮作用？ 通過我們一週的免費試用版來測試它。

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Sarah Laoyan
Sarah Laoyan 是 Splashtop 的內容行銷專家。她是任何有助於改善遠端工作者的協作技術的倡導者。 不寫字時，你可以找到她在附近編織或鉤織著一杯舒適的飲料。
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