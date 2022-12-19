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無人值守遠端訪問 Android 設備

即使沒有最終用戶，也可以從您的PC（Windows或Mac），iOS或Android裝置遠端存取和控制Android裝置。您可以從電腦遠端控制Android手機和平板電腦，以輕鬆完成IT和支持任務。

Splashtop 提供了幾種無人值守訪問 Android 設備的解決方案

用於無人值守的遠端存取Android手機和平板電腦

  • Splashtop Remote Support

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On-Prem

用於無人值守的遠端存取堅固耐用的IoT Android裝置

  • Splashtop堅固耐用和IoT遠端支援

無人值守訪問 Android 手機和平板電腦

將 Splashtop 部署到您的託管 Android 設備，並隨時遠端訪問它們以提供維護和支援。 Splashtop 為在 Android 8.0 及更高版本上運行的所有設備提供無人值守的遠端訪問和全面的遠端控制支援。

將 Splashtop 流光部署到您的 Android 設備後，您只需按一下即可從任何電腦啟動遠端訪問工作階段。

可用於

適合 IT 和 MSP

Remote Support

遠端訪問和支援以及端點監控和管理

深入了解免費試用

面向企業和高級使用者

Enterprise

遠端訪問和支援，以滿足您的高級業務和安全需求

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滿足特殊合規需求

On-Prem

自託管遠端訪問和支援，以滿足您的安全性和合規性要求

深入了解

無人值守的遠端存取，支持堅固耐用的物聯網Android裝置

如果您需要從任何地方遠端訪問，支援和管理物聯網設備，Splashtop Rugged & IoT Remote Support 是最佳解決方案。再也不會感到與 IoT 堅固耐用的設備斷開連接。

您可以從 Windows 或 Mac 計算機支援和遠端訪問堅固耐用的 Android 設備。 堅固耐用的 Android 設備包括但不限於智慧型手機、平板電腦、銷售點設備、資訊亭和機頂盒。

設備製造商支援遠端訪問和遠端控制 Android 設備，併為 Splashtop Rugged & IoT量身定製的附加元件：

  • Zebra
  • Panasonic
  • Honeywell
  • SONIM
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen

進一步瞭解強固型& IoT 裝置的遠端存取

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資源

關於臨時支援任意 Android 裝置的臨機存取，請參閱如何透過 Splashtop SOS 向 Android 提供按需支援 →

深入了解我們的 OEM 解決方案 →

Splashtop 遠端存取和 Ivanti 技術整合 →

主動 Android Streamer →

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