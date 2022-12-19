無人值守遠端訪問 Android 設備

將 Splashtop 部署到您的託管 Android 設備，並隨時遠端訪問它們以提供維護和支援。 Splashtop 為在 Android 8.0 及更高版本上運行的所有設備提供無人值守的遠端訪問和全面的遠端控制支援。

將 Splashtop 流光部署到您的 Android 設備後，您只需按一下即可從任何電腦啟動遠端訪問工作階段。