無人值守遠端訪問 Android 設備

Splashtop 提供多款可主動存取 Android 裝置的解決方案
用於無人值守的遠端存取Android手機和平板電腦
Splashtop Enterprise
Splashtop On-Prem
用於無人值守的遠端存取堅固耐用的IoT Android裝置
Splashtop堅固耐用和IoT遠端支援
主動存取 Android 手機和平板電腦
將 Splashtop 部署到您的託管 Android 裝置，隨時進行遠端存取並提供維護和支援。Splashtop 提供執行 Android 8.0 和更新版本的所有裝置主動遠端存取和完整的遠端控制支援功能。
將 Splashtop Streamer 部署到您的 Android 裝置後，您只需按一下即可從任一電腦啟動遠端存取連線。
無人值守的遠端存取，支持堅固耐用的物聯網Android裝置
如果需要遠端存取、支援和管理 IoT 裝置，Splashtop Rugged & IoT Remote Support 就是您的最佳解決方案。就此揮別無法連接 IoT 和強固型裝置的狀況。
您可以從 Windows 或 Mac 電腦來支援和遠端存取您的強固型 Android 裝置。強固型 Android 裝置包括但不限於智慧型手機、平板電腦、銷售點裝置、Kiosk 和機上盒。
下列裝置製造商提供為 Splashtop Rugged & IoT 專屬訂製的附加元件，支援遠端存取和遠端控制 Android 裝置
- Zebra
- Panasonic
- Honeywell
- SONIM
- Kyocera
- Intermec
- NextGen