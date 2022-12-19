無人值守遠端訪問 Android 設備
即使沒有最終用戶，也可以從您的PC（Windows或Mac），iOS或Android裝置遠端存取和控制Android裝置。您可以從電腦遠端控制Android手機和平板電腦，以輕鬆完成IT和支持任務。
Splashtop 提供了幾種無人值守訪問 Android 設備的解決方案
用於無人值守的遠端存取Android手機和平板電腦
Splashtop Remote Support
Splashtop Enterprise
Splashtop On-Prem
用於無人值守的遠端存取堅固耐用的IoT Android裝置
Splashtop堅固耐用和IoT遠端支援
無人值守訪問 Android 手機和平板電腦
將 Splashtop 部署到您的託管 Android 設備，並隨時遠端訪問它們以提供維護和支援。 Splashtop 為在 Android 8.0 及更高版本上運行的所有設備提供無人值守的遠端訪問和全面的遠端控制支援。
將 Splashtop 流光部署到您的 Android 設備後，您只需按一下即可從任何電腦啟動遠端訪問工作階段。
無人值守的遠端存取，支持堅固耐用的物聯網Android裝置
如果您需要從任何地方遠端訪問，支援和管理物聯網設備，Splashtop Rugged & IoT Remote Support 是最佳解決方案。再也不會感到與 IoT 堅固耐用的設備斷開連接。
您可以從 Windows 或 Mac 計算機支援和遠端訪問堅固耐用的 Android 設備。 堅固耐用的 Android 設備包括但不限於智慧型手機、平板電腦、銷售點設備、資訊亭和機頂盒。
設備製造商支援遠端訪問和遠端控制 Android 設備，併為 Splashtop Rugged & IoT量身定製的附加元件：
- Zebra
- Panasonic
- Honeywell
- SONIM
- Kyocera
- Intermec
- NextGen