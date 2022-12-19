無人值守遠端訪問 Android 設備

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PC-based remote access and control of Android devices

無人值守的 Android 遠端存取和支援

即使沒有最終用戶，也可以從您的PC（Windows或Mac），iOS或Android裝置遠端存取和控制Android裝置。您可以從電腦遠端控制Android手機和平板電腦，以輕鬆完成IT和支持任務。

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Splashtop 提供多款可主動存取 Android 裝置的解決方案

用於無人值守的遠端存取Android手機和平板電腦

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On-Prem


用於無人值守的遠端存取堅固耐用的IoT Android裝置

  • Splashtop堅固耐用和IoT遠端支援


主動存取 Android 手機和平板電腦

將 Splashtop 部署到您的託管 Android 裝置，隨時進行遠端存取並提供維護和支援。Splashtop 提供執行 Android 8.0 和更新版本的所有裝置主動遠端存取和完整的遠端控制支援功能。

將 Splashtop Streamer 部署到您的 Android 裝置後，您只需按一下即可從任一電腦啟動遠端存取連線。

適用產品

適用於企業級遠端存取和遠端支援，具備 SSO 和進階管理功能。

Splashtop Enterprise

遠端存取和支援，滿足您的進階業務和安全需求

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滿足特殊合規需求

Splashtop On-Prem

自主託管的遠端存取和支援，可滿足您的安全和合規要求

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無人值守的遠端存取，支持堅固耐用的物聯網Android裝置

如果需要遠端存取、支援和管理 IoT 裝置，Splashtop Rugged & IoT Remote Support 就是您的最佳解決方案。就此揮別無法連接 IoT 和強固型裝置的狀況。

您可以從 Windows 或 Mac 電腦來支援和遠端存取您的強固型 Android 裝置。強固型 Android 裝置包括但不限於智慧型手機、平板電腦、銷售點裝置、Kiosk 和機上盒。

下列裝置製造商提供為 Splashtop Rugged & IoT 專屬訂製的附加元件，支援遠端存取和遠端控制 Android 裝置

  • Zebra
  • Panasonic
  • Honeywell
  • SONIM
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen
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深入了解對強固型與 IoT 裝置的遠端存取

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資源

如需臨機存取以臨時支援任意 Android 裝置，可由此了解如何透過 Splashtop 向 Android 提供按需支援 →

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Splashtop 遠端存取和 Ivanti 技術整合 →

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