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遠端說明 — 支援任何位置的任何裝置

Trevor Jackins
閱讀時間：2 分鐘
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計算機問題越來越複雜和昂貴。

解決時間對於 IT 團隊來說從未如此重要，這就是為什麼選擇正確的 遠端 IT 支援如 軟體 此重要的原因。 在此部落格中，我們概述了什麼是遠端協助，以及如何設定 IT 組織以支援任何 裝置位置的任何資訊。

遠端說明是 IT 團隊可以從其他位置存取裝置的程序，以解決潛在問題，例如遭到鎖定、清除惡意軟體或勒索軟體，以及安裝應用程式。 遠端說明也稱為遠端支援，通常與服務台或服務台相關聯。

需要遠端協助的裝置類型

直到本世紀之交，需要 IT 支持的大多數設備都是計算機。 不過，平板電腦和智慧型手機現在已成為員工從任何位置溝通、管理檔案和存取敏感商業資訊的重要工具。

遠端輔助技術必須涵蓋任何作業系統 (包括 Windows、iOS、macOS、Android 或 Chrome 作業系統) 的行動裝置、平板電腦和其他特定產業的裝置。

BYOD 增加了對遠端協助的需求

過去 10 年，許多組織已實施自攜裝置 (BYOD) 策略，為員工提供更大的彈性。 但是，這為 IT 團隊在支持員工設備方面帶來了挑戰。 員工需要裝置才能正常運作，而且 IT 人員必須能夠快速回應支援要求，不論裝置類型為何。

遠端說明軟體的優點

遠端協助軟體可讓 IT 團隊：

  • 在任何遠端裝置上快速存取和疑難排解問題

  • 建立以角色為基礎的存取控制和權限，以根據使用者或管理層級建立授權規則

  • 整合報告以識別常見問題

  • 監控大量遠端裝置中是否有可疑活動

  • 確保遵守相關法律法規

  • 與單一登入 (SSO) 供應商整合，簡化登入和密碼維護

檢閱您的遠端協助準備程

如果您的企業計劃擁有長期遠距或靈活的工作員工，那麼現在該審核您的支持策略了。 以下是一些要問自己的問題：

  • 我們準備好為任何設備提供服務，無論操作系統如何？

  • 我們可以多快根據機器的位置/時區解決問題？

  • 我們是否可以建立角色型權限，以存取非公司擁有的裝置上的敏感資訊？

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