OS 修補對於確保您的作業系統、裝置和軟體擁有最新的更新和安全修補程式至關重要。不過，對於許多大型組織來說，這是一項繁瑣的任務，常常被忽視——有時會導致災難性的後果。
OS 修補對於網路安全和 IT 運營至關重要，因為它有助於快速識別和解決缺陷、漏洞和軟體效率低下的問題。因此，使用像 Splashtop AEM（自主端點管理）這樣的解決方案自動化 OS 修補可以幫助確保您的系統始終保持最新，而不會佔用 IT 團隊的時間和資源。
考慮到這一點，讓我們來探討什麼是 OS 修補、為什麼它很重要，以及像 Splashtop AEM 這樣的自動化工具如何幫助確保它的正確執行...
什麼是 OS 修補？
OS 修補的定義和目的
OS 修補是指對作業系統應用更新和安全修補程式，以解決和修復錯誤、安全漏洞和其他效能問題的過程。這是保持安全性和系統更新的關鍵，以便在駭客利用之前減輕技術問題並解決潛在的安全漏洞。
雖然更新本身很簡單，只需安裝和重新啟動，但在大範圍部署之前測試修補程式也很重要。由於安裝更新和重新啟動裝置可能需要寶貴的時間，OS 修補常常被忽視，但這樣做可能會帶來嚴重的後果。相反，正確安排更新有助於確保它們以最小的干擾推出。
OS 修補類型
有幾種不同用途的 OS 修補。它們都幫助提高安全性和效率，儘管方式不同。三種核心的 OS 修補類型是：
安全更新，增加額外的安全功能或修復漏洞。
錯誤修正，解決可能發生的常見問題和錯誤。
功能或效能增強旨在透過改善作業系統來提高生產力和效率。
無論修補程式的類型和目的如何，盡快安裝修補程式和更新有助於保持團隊的生產力和工作效率。改善安全性、修復錯誤以及改善員工日常使用的工具，對於有效的工作環境都是至關重要的。
為什麼 OS 級別修補對 IT 安全至關重要
有些人可能會想知道為什麼 OS 修補如此重要。如果他們的電腦運行良好，是否值得花時間在多個裝置上安裝修補程式？
OS 修補對於保護設備和網路免受網路攻擊至關重要，因為安全修補會解決攻擊者可能利用的漏洞。未修補的系統是主要的攻擊途徑，研究顯示64% 的 CISO表示推遲修補更新導致了成功的數據洩露。
OS 修補有助於關閉漏洞並修復零日漏洞，在黑客利用它們之前切斷這些攻擊途徑。
此外，擁有最新的安全性對於IT 合規性是必要的。大多數安全標準和法規要求系統完全修補和更新，因此及時和完整的 OS 修補對於 PCI-DSS、DORA 和HIPAA 合規性等是必要的。
OS 修補中的常見挑戰
雖然 OS 修補是必要的，但它並非沒有障礙。有一些常見的挑戰可能使安裝更新比預期的更複雜，包括：
1. 缺乏對修補狀態的可見性
根據修補的大小和複雜性，更新可能需要相當多的時間，讓 IT 不確定更新完成需要多長時間，員工才能再次使用他們的設備。如果在更新過程中的任何地方發生錯誤，這將進一步延遲工作和進度。
如果無法查看修補狀態，員工和 IT 團隊將無法判斷更新進行得如何、還剩多少時間以及是否發生了任何問題。
2. 手動流程和不一致的更新排程
當修補是手動完成時，IT 團隊通常面臨耗時且容易出錯的工作流程。每個裝置都必須單獨檢查、更新和重新啟動，這使得在不斷增長的端點設備中維持一致的修補排程幾乎不可能。
沒有自動化，更新會不定期發生或被推遲，這會在您的安全姿態中創造盲點。錯過的修補可能會使系統容易受到已知漏洞的攻擊，而未計劃的重啟可能會中斷生產力並讓最終使用者感到沮喪。
3. 與軟體或驅動程式的相容性問題
技術不斷進步，有時舊設備或軟體無法跟上。兼容性問題並不罕見，當軟體或驅動程式過時或舊的整合不再運作時，這種情況經常發生。
4. 停機風險和使用者中斷
更新可能需要時間，這可能會導致在不合適的時間安排時出現停機和中斷。當多個裝置正在安裝大型更新時，使用這些裝置的團隊通常無法做任何事情，只能等待，這可能導致未計劃的停機和中斷。
安排更新在造成最小干擾的時間進行是有幫助的，並將它們分開，以免任何團隊必須等待每個裝置完成更新。
5. 跨多��個 OS 平台（Windows、macOS）跟蹤修補
現代組織通常在混合環境中運作，包括 Windows 筆記型電腦和 macOS 裝置。每個 OS 都有自己的修補機制、排程和安全建議流程，這使得在整個系統中保持可見性和一致性變得困難。
沒有統一的儀錶板或管理工具，IT 團隊只能手動檢查每個平台的更新狀態，增加了漏掉修補或不一致合規的風險。
2025 年 OS 修補的最佳實踐
幸運的是，這些挑戰都不是不可克服的。通過適當的準備和正確的工具，可以輕鬆解決任何減慢 OS 修補的困難，確保快速和順利的推出。這些最佳實踐包括：
1. Maintain a current 詳細目錄 of all endpoints and OS versions
組織是跟蹤您擁有的端點、它們使用的操作系統以及它們需要的更新的關鍵。保持更新的詳細目錄將使管理您的端點變得更加容易。
2. 使用自動化工具來排程和部署修補程式
修補管理不必是手動過程。像 Splashtop AEM 這樣的自動化工具可以在不需要 IT 代理手動更新每個裝置的情況下，排程、測試和部署修補，節省時間並使修補部署更加高效。
3. 在廣泛推出之前在受控環境中測試修補程式
雖然相容性問題可能是一個問題，但也可以通過在受控環境中測試修補程式來識別和減輕。首先更新一兩個裝置可以讓 IT 團隊識別可能存在問題的任何問題或不相容性，以便在將更新發送到更廣泛的環境之前解決問題。
4. 監控修補失敗並在必要時重試
自動化有助於在端點上有效地推出修補程式，但修補失敗可能會發生。重要的是要監控任何問題，如果出現問題，請再次嘗試修補。否則，裝置可能會沒有修補程式，使其容易受到攻擊。
5. 保留審計日誌以便合規和故障排除
記錄您的更新和修補是一種確保您的端點是最新的有價值的方法，並且可以作為支援的記錄。這些日誌不僅可以證明您符合安全標準，還可以在出現問題時提供一條線索，使故障排除更容易。
為什麼自動化是大規模 OS 修補的關鍵
當您擁有一個擁有多個端點的大型業務環境時，手動修補可能需要一段時間，並消耗 IT 團隊和員工的寶貴時間。當我們考慮到遠端和混合環境時，情況變得更加困難；手動修補根本無法擴展。
另一方面，自動化使得在大型和遠端環境中進行 OS 修補更快更容易。自動化工具可以檢測新修補程式、排程更新，並在不需要人為手動批准每一個的情況下在端點上推出，確保有效的推出和更快的漏洞響應。
額外的好處是，自動化修補減少了人為錯誤並加快了修補過程。自動化工具不會在每次出現更新通知時點擊“稍後提醒我”；它們會排程更新，確保正確推出，並保持工作不間斷地進行。
使用 Splashtop AEM 簡化 OS 級別修補管理
當您有多個端點和遠端或混合員工時，OS 修補管理可能是一個耗時的挑戰，但不必如此。一個合適的端點管理解決方案可以輕鬆地在大型生態系統和遠端裝置中推出更新，確保每個裝置保持更新和安全。
Splashtop AEM 使得遠端支援和管理多個端點變得容易，包括自動化任務如修補管理、設置端點原則，以及通過即時警報和智能動作快速解決問題。
使用 Splashtop AEM，您可以：
自動化 Windows、Mac 和第三方應用程式的更新和修補部署。
實時監控您的修補狀態。
在端點上設置和執行自訂原則。
快速在分佈式環境中部署更新和動作。
自訂更新、排程和警報。
訪問任務管理器和遠端命令以進行背景操作，而不會中斷員工的工作。
今天就開始自動化 OS 修補吧
OS 修補不應該是一個耗時的過程，也不應該影響您的正常運行時間和生產力。在設備和分佈式環境中保持一致的修補對於安全性和效率至關重要，但企業需要正確的工具來自動化修補並獲得對所有設備的可見性。
Splashtop AEM 使得在您的環境中高效且安全地更新和修補設備成為可能，無論您的業務有多大或有多少員工遠端工作。您可以保持設備安全、軟體更新，並讓您的團隊無縫工作，而不需要讓您的 IT 團隊加班修補設備。
準備好親自體驗 Splashtop AEM，看看 OS 修補有多簡單嗎？現在就開始免費試用。