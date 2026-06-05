Remote Desktop Services Alternative - Splashtop

隨著遠端工作日益成長的趨勢，企業正在尋找安全、可靠且高效能的 遠端桌面存取 解決方案，以確保不間斷地存取桌面和應用程式。 儘管遠端桌面服務（RDS）一直是遠端桌面訪問的熱門選擇，但現在還有許多其他選擇，並且 Splashtop 已成為當今可用的最佳選擇。
以下是 Splashtop 成為 Microsoft 遠端桌面服務的最佳替代方案的原因。
Splashtop 成為最佳遠端桌面服務替代方案的 5 個原因
1 — 高性能遠程連接
遠端桌面存取最重要的因素之一是效能。 Splashtop 以其高性能流媒體功能而聞名，即使在速度較慢的互聯網連接上，也可以順暢，無延遲地訪問桌面和應用程序。
Splashtop 的專有協議允許低延遲流，使其非常適合視頻和圖形編輯等應用程序。 您可以編輯視頻並使用其他資源密集型應用程序（例如 CAD 工具），並感覺就像您親自使用遠程桌面一樣。
另一方面，RDS 在較慢的網路連線上使用時可能會遇到延遲和其他效能問題。
2 – 多平台支援
與 RDS（包括 WindowsMac，iOS 和 Chrome 操作系統）相比，Splashtop 與更廣泛的設備和操作系統兼容。 Android使用 Splashtop，您可以從任何電腦，平板電腦或智能手機設備訪問桌面。 無需僅依賴 Windows 設備。
3 — 易於使用
與 RDS 相比，Splashtop 更易於設置和使用，因此需要更多的技術專業知識才能安裝和配置。 進一步了解使用 Splashtop 設置遠端桌面軟體 有多麼容易。
Splashtop 只需幾分鐘即可完成設置。 Splashtop 的直觀界面使用戶可以輕鬆控制其遠端電腦並高效工作，而幾乎不需要培訓甚至不需要任何培訓。
4 — 安全性
在遠端存取電腦時， 遠端桌面安全性 是企業最關注的問題。 Splashtop 提供了一系列安全功能，以防止未經授權的訪問和數據洩露，包括 SSL/AES 256 位加密，雙因素身份驗證和設備身份驗證。 Splashtop 還為有需要的企業支持 HIPAA 和 GDPR 合規性。
5 — 功能介紹
Splashtop 提供了一系列功能，幫助您更高效地在遠端存取電腦時工作，例如遠端列印、檔案傳輸、多螢幕支援、遠端喚醒等。Splashtop 配備了您對遠端桌面工具所期望的所有功能。
立即嘗試 Splashtop — 遠端桌面服務的更好替代方案
Splashtop 由於其高性能的流式傳輸，多平台兼容性，易用性，強大的安全功能和廣泛的功能列表，因此是遠端桌面服務的最佳替代方案。
如果您正在尋找可靠高效的遠端桌面存取解決方案，請考慮嘗試 Splashtop。