Splashtop遠端桌面評論：Chase Rubin

對於需要遠端存取電腦的任何公司或個人，Splashtop都是一項有價值的服務。 Splashtop是服務台和IT人員的理想選擇。對於家庭和商用電腦的所有者，當他們離開辦公室時可能需要存取台式機上的資料時，它也是有用的產品。 Splashtop可與任何設備一起使用，從而使任何人都可以隨時進行遠端存取。

科技企業家和 Splashtop 使用者蔡斯·魯賓（Chase Rubin）提出了他對這項服務的看法。 他給出了任何公司都可以利用 Splashtop 服務的原因。 Chase Rubin還將 Splashtop 與該領域的其他公司進行了比較。

您使用的是哪種 Splashtop 產品？

我使用[ Splashtop Business Access ]遠端桌面。這有助於我在外出時訪問工作電腦上的信息。當我需要訪問數據時，可以在平板電腦上打開家庭桌面。這對於客戶會議特別有用。我能夠直接與客戶分享信息，並回答他們對我的服務可能有的任何疑問。我相信Splashtop使我的業務運作更加順暢。

您如何使用 Splashtop？

當我不在辦公桌旁時，我使用Splashtop從辦公室電腦中調用數據。這樣，我始終可以存取我的數據和客戶的項目。他們很感激我能夠如此靈活地完成任務。如果我有業務部門的IT或幫助台組件，我還將使用遠端存取來實現IT和支持團隊的職能。如果我的初創公司發展到需要這些服務的地步，那麼我肯定會選擇Splashtop超越競爭對手。

你為什麼喜歡飛濺頂？

Splashtop為遠端存取提供了一個完整的解決方案。無需使用Splashtop之類的服務就可以做到這一點，但是它是如此易於使用，它消除了您自己設置這種訪問方式的艱難學習過程。我相信使用Splashtop使我的業務更加敏捷，並準備好應對業務給我帶來的任何困難。

Splashtop 如何擊敗競爭對手或您以前使用過的任何其他類似產品？

在使用Splashtop之前，我嘗試了另一種遠端桌面服務，而Splashtop在競爭中脫穎而出的方式令我感到很興奮。 Splashtop比競爭對手更快，更輕鬆地工作。 Splashtop的第一大優勢是易於設置和易於使用。該界面直觀，無需佔用企業主寶貴的時間來學習使用該產品。

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