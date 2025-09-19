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Chase Rubin tech entrepreneur & Splashtop user, smiling & endorsing the service

Splashtop遠端桌面評論：Chase Rubin

Trevor Jackins
閱讀時間：2 分鐘
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最受好評的遠端存取、遠端支援和端點管理解決方案。
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如果公司或個人需要遠端存取電腦，都能透過 Splashtop 獲得寶貴的服務。Splashtop 是服務台和 IT 人員的理想選擇，也是家用或商務電腦使用者的實用產品，因為他們不在辦公室時，可能需要存取桌上型裝置中的資料。Splashtop 適用於任何裝置，讓任何人都能隨時執行遠端存取。

科技企業家和 Splashtop 使用者蔡斯·魯賓（Chase Rubin）提出了他對這項服務的看法。 他給出了任何公司都可以利用 Splashtop 服務的原因。 Chase Rubin還將 Splashtop 與該領域的其他公司進行了比較。

您使用的是哪種 Splashtop 產品？

我使用 [Splashtop Remote Access] 遠端桌面，幫助我在外出時存取工作電腦上的資訊。當我需要存取資料時，我可以從平板電腦上打開家用電腦的桌面。尤其是跟客戶開會時，特別能派上用場；我可以直接與客戶分享資訊，並解答他們對我的服務產生的任何疑問。我認為 Splashtop 讓我的業務執行起來更加順暢了。

您如何使用 Splashtop？

當我不在辦公桌旁時，我使用Splashtop從辦公室電腦中調用數據。這樣，我始終可以存取我的數據和客戶的項目。他們很感激我能夠如此靈活地完成任務。如果我有業務部門的IT或幫助台組件，我還將使用遠端存取來實現IT和支持團隊的職能。如果我的初創公司發展到需要這些服務的地步，那麼我肯定會選擇Splashtop超越競爭對手。

你為什麼喜歡飛濺頂？

Splashtop為遠端存取提供了一個完整的解決方案。無需使用Splashtop之類的服務就可以做到這一點，但是它是如此易於使用，它消除了您自己設置這種訪問方式的艱難學習過程。我相信使用Splashtop使我的業務更加敏捷，並準備好應對業務給我帶來的任何困難。

Splashtop 如何擊敗競爭對手或您以前使用過的任何其他類似產品？

在使用Splashtop之前，我嘗試了另一種遠端桌面服務，而Splashtop在競爭中脫穎而出的方式令我感到很興奮。 Splashtop比競爭對手更快，更輕鬆地工作。 Splashtop的第一大優勢是易於設定和易於使用。該界面直觀，無需佔用企業主寶貴的時間來學習使用該產品。

想嘗試Splashtop嗎？立即開始免費試用，體驗高質量遠端存取解決方案的功能。無需信用卡或承諾。

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