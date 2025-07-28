IT 團隊經常需要處理多個工單，卻沒有足夠的時間來管理它們，這一切都因為不斷重複的手動任務而變得更糟。當 IT 人員被浪費時間的任務拖累時，整個企業可能會變慢，導致專案延遲、停機時間增加和員工倦怠。
幸運的是，有一個解決方案。擁有合適的 IT 自動化工具，IT 團隊可以自動化基本任務，這些任務否則會耗費數小時的時間，從而釋放時間並提升 IT 生產力。
有鑑於此，讓我們來看看 IT 團隊必須應對的主要時間浪費者，以及像 Splashtop AEM 這樣的自動化解決方案如何提供幫助。
讓您的團隊慢下來的 5 大 IT 時間浪費者
首先，IT 團隊必須處理哪些浪費時間的任務？了解什麼事情最耗費 IT 團隊的時間，將有助於指導您在實施自動化工具時的決策。
IT 時間浪費者包括：
1. 手動監控端點健康狀況
維持健康的端點環境對生產力和網路安全至關重要，但手動監控端點可能是一項耗時且單調的任務。不斷檢查 CPU、記憶體、磁碟使用情況、崩潰日誌等可能會重複且乏味，同時也會耗費寶貴的時間，但監控端點以防有任何需要解決的問題也是很重要的。
2. 作業系統和應用程式補丁管理
保持作業系統和應用程式更新是另一個關鍵任務，因為這些更新對於維持安全的端點和確保順暢的工作流程效率至關重要。然而，必須尋找更新、測試補丁並手動推送它們可能會耗時，特別是當 IT 人員需要監控每個裝置的補丁狀態時。當代理忙於觀看更新進度條完成時，其他任務仍可能堆積。
3. 回應重複的支援問題
問問任何 IT 人員，他們都會告訴您，有些支援問題比其他問題更常見。許多這些問題都是簡單的問題，可以通過清除快取、重新啟動服務或重置使用者的設定來解決。然而，代理仍然需要要麼指導使用者完成過程，要麼親自介入並手動管理。這是可以用來處理更緊迫問題的時間，但不解決這些問題仍然會浪費員工的時間和生產力。
4. 登入端點進行例行檢查
管理多個端點沒有合適的工具可能會是一個挑戰。遠端登入多個端點進行例行檢查和確認系統狀態是很重要的，但這也可能需要時間，特別是當 IT 人員需要手動處理時。然而，若不偶爾檢查端點，可能會有出錯的風險，而修復損害可能需要更多時間。
5. 跨多個工具追蹤任務
當企業有多個日常工作的工具時，跨工具追蹤任務可能會很複雜。缺乏集中化的警報和自動化可能會導致工作流程分散，這會對效率和生產力產生負面影響。然而，如果任何工具失效或損壞，這可能會進一步拖累生產力。
Splashtop AEM 如何消除這些 IT 時間浪費者
幸運的是，每個這些時間浪費者都可以得到解決。像 Splashtop AEM（自主端點管理）這樣的解決方案可以自動化這些基本任務，維持安全性和效率，而不會佔用 IT 人員的時間。這樣可以讓 IT 團隊有更多時間專注於更緊迫的問題，而不會讓關鍵的維護和保養任務被忽視。
即時��系統監控與警報
監控系統既重要又耗時。使用即時系統監控自動化，讓 IT 團隊在效能問題或故障發生時立即收到通知，讓他們能夠在不需手動介入的情況下解決這些問題。這使 IT 部門能夠密切監控系統和網路，而不需花費過多時間。
自動化補丁部署
手動補丁部署可能是一個耗時的過程，端點越多，所需時間越長。另一方面，自動化補丁部署幫助組織自動安裝作業系統和第三方更新，並可以根據其政策和工作時間表進行排程，以減少干擾。
基於腳本的修復
一些小問題常見到可以通過簡單的腳本解決。具有基於腳本修復功能的 IT 自動化工具可以做到這一點。這個功能使 IT 團隊能夠創建和部署腳本，自動修復常見問題並執行簡單任務，例如清除臨時檔案或重啟服務，使他們能夠自動解決小而簡單的問題。
單一儀錶板的端點可見性
管理多個端點可能是一項耗時的麻煩，但將可見性整合到單一儀錶板中會使其變得容易得多。這使 IT 團隊能夠查看和管理每個端點，確保它們運行正常並在需要時應用修復，而無需單獨登入每個裝置。
輕量級部署，無臃腫
擁有 IT 自動化軟體的所有好處，合理地假設安裝這些工具將是一個複雜、耗時且技術性的過程。幸運的是，情況完全不是這樣。像 Splashtop AEM 這樣的 IT 自動化解決方案可以快速輕鬆地設置，沒有其他遠端監控和管理 (RMM) 工具的複雜性。
實際影響：IT 團隊從自動化中獲得的收益
話雖如此，IT 自動化的真正好處是什麼？自動化手動任務不僅僅是每天節省幾分鐘。增加的速度和效率累積起來為企業提供了多項好處�，包括：
節省時間，因為技術人員可以花更少的時間在重複性任務上，更多時間支持您的員工和客戶。
更少的被動支援工單，因為問題會被主動識別並自動解決。
更多時間用於策略性 IT 計劃，因為 IT 人員不再被重複的手動工作拖累。
更高的使用者滿意度，因為 IT 團隊可以快速有效地解決問題和潛在問題。
更少的中斷，得益於實時監控和主動支援。
改善合規性，通過一致的補丁和文檔，確保您符合監管義務。
Splashtop AEM 如何消除時間浪費
當您看到 IT 自動化的好處時，很明顯，自動化手動、耗時的任務不僅可以節省時間，還可以提高生產力、減少中斷，並幫助確保IT 合規性。而手動 IT 工作會消耗時間、拖慢專案並增加安全風險，自動化解決了所有這些問題，並保持工作順利進行。
這就是 Splashtop AEM 的用武之地。Splashtop AEM 簡化了基本任務，因此 IT 團隊可以專注於最重要的工作，而不會讓任何事情被忽視。使用 Splashtop AEM，您可以自動化例行任務、監控端點，並在分散的環境中推出補丁，所有這些都可以從單一控制台完成。
Splashtop AEM 賦予企業以下能力：
使用基於 CVE 的漏洞洞察即時識別威脅
自動化端點的補丁和更新
通過自動修復快速解決問題
在端點上執行原則
從單一儀錶板監控多個端點
以及更多意想不到的功能！
準備好看看 Splashtop AEM 能為您做什麼了嗎？今天就開始免費試用！