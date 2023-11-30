Splashtop Remote Support

Windows
macOS
Splashtop Business 應用程式 (適用於 Remote Support)
在您想要遠端連線的電腦和行動裝置上安裝 Splashtop Business 應用程式。
macOS 10.10* 或更新版本
* 僅駐留在我們全球（美國）資料庫中的帳戶支援MacOS 10.7/10.8/10.9。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。
Linux
Windows
Splashtop Streamer
安裝 Splashtop Streamer 在您要遠端存取/控制 (遠端) 的電腦上。
Windows 11、10、8、7、Vista*、XP* 和 Server 2019、2016、2012、2008、2003*
* 僅駐留在我們全球（美國）資料庫中的帳戶支援 Windows XP/Vista 和 Windows Server 2003。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。
macOS
Splashtop Streamer
安裝 Splashtop Streamer 在您要遠端存取/控制 (遠端) 的電腦上。
macOS 10.10* 或更新版本
* 僅駐留在我們全球（美國）資料庫中的帳戶支援MacOS 10.7/10.8/10.9。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。
Chromebook
Splashtop Streamer
安裝 Splashtop Streamer 在您要遠端存取/控制 (遠端) 的電腦上。
* 僅駐留在我們的全球（美國）資料庫中的帳戶支援 5.0 之前的 Android 版本。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。
行動裝置
Splashtop Streamer
在您想要遠端存取/控制（遠端）的行動裝置上安裝 Splashtop Streamer。
Android 5.0* 或更新版本
* 僅駐留在我們的全球（美國）資料庫中的帳戶支援 5.0 之前的 Android 版本。我們的歐盟數據庫和基礎架構限制對 TLS 1.2 的訪問，這些舊設備不支持。