從Splashtop Remote Support升級到企業版的原因

在當今快節奏的數位環境中,對強大且可擴展的遠端支援解決方案的需求從未如此之高。託管服務提供者 ( MSPs ) 和 IT 專業人員一直在尋找能夠簡化操作並為遠端存取和支援提供安全可靠環境的工具。Splashtop 一直處於提供此類解決方案的前沿,以滿足其多樣化用戶群不斷變化的需求。

Splashtop Remote Support為MSPs和 IT 團隊提供了一個經濟高效且功能強大的平台,用於遠端支援以及端點監控和管理。這是一種解決方案,已證明其在簡化 IT 和支援作業方面的能力。

但是,隨著組織的成長和 IT 基礎架構的複雜性增加,就需要更全面的解決方案。 這就是Splashtop Enterprise 的用武之地,它提供了下一代一體化遠端存取和支援解決方案。Splashtop Enterprise 旨在滿足內部 IT 團隊、幫助台和MSPs的細微差別需求,提供進階安全性、企業級功能以及與現有 IT 環境的無縫整合。

在本部落格中,我們探討了為什麼從 Splashtop Remote Support 升級到 Splashtop Enterprise 對於旨在增強遠端支援和存取能力的組織來說是一項策略性舉措。無論您是考慮這項轉變的決策者,還是渴望提升遠端支援基礎架構的 IT 經理,本文都將提供做出明智決策所需的見解。

了解Splashtop Remote Support

Splashtop 終端支援已成為MSPs和 IT 專業人員可靠且經濟高效的解決方案,為自己贏得了一席之地。該平台經過精心設計,可簡化遠端支援和端點管理。以下是 Splashtop 終端支援提供的詳細資訊:

隨時隨地存取、監控和管理: 技術人員可以輕鬆地從任何位置存取、監控和管理端點。 該平台提供了一個集中的設定畫面,提供見解、自動化和安全端點訪問,使 IT 團隊更容易掌握其營運。

高效能遠端存取: 該平台擁有先進的性能架構,可確保透過互動式高清視訊和音訊會話進行超快速的遠端訪問,從而提供無縫的遠端支援體驗。

全面的平台支援: 無論是Windows、Mac、iOS或Android,Splashtop終端支援都提供全面的平台支持,確保技術人員無論使用何種作業系統都可以提供支援。

端點安全設定畫面: 安全性是最重要的問題,Splashtop 終端支援透過提供端點安全設定畫面來解決這個問題。此功能可讓技術人員查看所有 Windows 和 Mac 端點的端點安全保護狀態,確保基礎架構保持安全。

一對多操作: 技術人員可以從 Splashtop 網路控制台同時執行或排程任務到多個端點。此功能可節省時間,並提高管理多個端點的效率。

啟用最終用戶遠端存取: Splashtop 終端支援允許建立最多 50 個最終用戶帳戶,為用戶提供對其電腦的遠端訪問,從而將遠端工作功能擴展到最終用戶。

Splashtop Remote Support 是一個強大的解決方案,可滿足遠端支援和端點管理的基本需求。然而,隨著組織規模的擴大及其需求變得更加複雜,像 Splashtop Enterprise 這樣更先進的解決方案就變得不可或缺。

探索 Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise 將遠端支援和存取解決方案提升到一個新的水平,提供許多為內部 IT 團隊、幫助台和MSPs量身定制的高級功能。

事實上,Splashtop Enterprise 具有 Splashtop 終端機支援的所有功能和功能,還有更多功能:

多合一解決方案: Splashtop Enterprise 不僅促進無縫終端支持,而且還促進最終用戶存取遠端工作。這種全面的方法可確保組織擁有單一、強大的解決方案來滿足其所有遠端存取和支援需求。

進階安全功能: 安全性是 Splashtop Enterprise 的基石。它提供單一登入 (SSO)集成,支援透過 Okta、Azure AD、ADFS 等各種平台進行身份驗證。這種安全層級可確保組織能夠緊密掌握存取控制,將潛在的安全風險降到最低。

靈活的授權: 與 Splashtop 終端支援基於端點的固定定價不同,Splashtop Enterprise 提供靈活的授權選項。組織可以選擇指定最終用戶遠端存取許可證和並發技術人員遠端支援許可證的數量,確保他們只支付所需的費用。

增強的使用者和電腦管理: 借助精細權限、基於群組的存取和連線排程時間等功能,管理使用者和電腦變得輕而易舉。這些功能允許更有條理且更有效率的管理結構,這對於大型組織而言至關重要。

與票務系統整合: Splashtop Enterprise 可以與 Autotask PSA、ServiceNow、Freshservice 等流行的票務系統無縫整合。這種整合簡化了支援工作流程,使技術人員更輕鬆地管理支援票證並提供及時的協助。

按需服務台功能: 此平台提供按需服務台功能,使 IT 團隊能夠快速提供臨機支援。這在需要立即支持的緊急情況下尤其有用。

可自訂的附加元件:組織可以透過Splashtop AR和Splashtop Connector等強大的附加元件進一步增強其遠端支援和存取功能。這些附加元件提供其他功能,這些功能在特定使用案例中可能很重要。

Splashtop Enterprise 旨在成為一個強大、可擴展且靈活的解決方案,可滿足現代組織不斷變化的需求。它對安全性、整合和高階管理功能的重視使其成為 Splashtop 終端支援的引人注目的升級。

升級到 Splashtop Enterprise 的好處

從 Splashtop 終端支援升級到 Splashtop Enterprise 是一項有利於您的組織的策略性舉措。以下是一些引人注目的優勢,使 Splashtop Enterprise 成為滿足不斷變化的業務需求的最佳選擇:

1.增強安全性

Splashtop Enterprise 提供進階安全功能,包括單一登入 (SSO) 整合、精細權限控制以及安排存取時間的能力。這些功能增強了安全性並簡化了使用者管理,確保您的遠端存取基礎架構符合最高的安全標準。

2.可擴充解決

隨著您的組織不斷發展,對可擴展遠端存取解決方案的需求也在不斷增長。Splashtop Enterprise 旨在隨您的業務輕鬆擴展,確保您可以管理越來越多的端點,而不會影響效能或安全性。

3.整合您的 IT 堆疊

Splashtop Enterprise 可以與流行的票務系統和其他 IT 管理工具無縫整合。此整合功能可確保 Splashtop Enterprise 完美融入您現有的 IT 生態系統,進而提高工作流程效率並縮短團隊的學習曲線。

4.賦予遠端工作者

最終使用者將體驗 Splashtop Enterprise 的卓越會話功能。USB裝置重新引導、麥克風直通和高效能遠端存取等功能增強了遠端存取會話的品質和效能。透過為最終用戶提供可靠且高效能的端點訪問,您可以讓他們隨時隨地高效工作。這提高了生產力,並有助於更好地平衡工作與生活和工作滿意度。

5. 提高技術人員效率

憑藉服務台支援工作流程、精細權限和基於群組的存取管理等附加功能,Splashtop Enterprise 減少了管理和支援 IT 基礎架構所需的時間和精力。

6.彈性授權

Splashtop Enterprise 提供靈活的授權選項,可讓您選擇指定最終使用者遠端存取許可證和並發技術人員遠端支援許可證的數量。這種靈活性可確保您只需支付所需的費用,使其成為各種規模的組織的具有成本效益的解決方案。

簡而言之,升級到 Splashtop Enterprise 是對卓越的遠端存取和支援基礎設施的投資,隨著組織的發展和遠端工作環境的不斷發展,它將為您的組織提供良好的服務。

開始使用 Splashtop Enterprise

從 Splashtop 終端支援到 Splashtop Enterprise 的過渡是一次策略升級,符合現代組織不斷變化的需求。憑藉強大的功能、增強的安全性、無縫整合等,Splashtop Enterprise 預計將大幅提升您的遠端存取和支援能力。

無論您是希望為客戶提供卓越服務的 MSP,還是旨在簡化營運和增強支援的內部 IT 團隊,Splashtop Enterprise 都是您所需的解決方案。其靈活的授權選項可確保您獲得符合組織架構和預算的量身定制解決方案。

現在是將您的遠端支援和存取功能提升到新水平的時候了。立即聯絡我們,了解Splashtop Enterprise如何改變您的遠端存取體驗。

