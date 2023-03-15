託管服務提供商（MSP）執行支持和管理其客戶的計算基礎結構以確保安全性，可靠性和正常運行時間的關鍵任務。這是一個競爭格局，MSP必須不斷尋找增加利潤的方法。 Splashtop的遠端支援解決方案已幫助全球許多MSP降低了成本，擴展了業務並增加了收入。

Splashtop Remote Support 是 MSP 遠端支援與管理端點解決方案首選。與遠端監視和管理 (RMM) 工具不同，Splashtop 遠端支援兼具成本效益及完整的 MSP 客戶支援功能。它的端點監視及管理功能可供技術人員以遠端控制、主動監視、一對多操作等功能，對遠端電腦進行支援，同時還有 50 個授權可轉售給其終端用戶，方便他們進行遠端存取 (可購買更多終端用戶授權)，實現不受時空限制的「自由工作」型態。

借助新推出的Splashtop Enterprise，Splashtop將遠端支援和遠端存取功能提升到一個新的水平。 Splashtop Enterprise是面向內部IT團隊，服務台和MSP的下一代多合一遠端存取解決方案。它提供強大的安全性，企業級功能，還能夠支持非託管設備的功能，並無縫集成到現有IT環境，票務系統和技術人員工作流中。它還提供了選擇命名的最終用戶遠端存取許可證和並發技術人員遠端支援許可證數量的靈活性。

讓我們來探索一下 Splashtop Enterprise 與 Splashtop Remote Support 的差異。

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攝影： Christina Morillo from Pexels