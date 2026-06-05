在評估遠端支援解決方案時，選擇一個符合您團隊規模、工作流程和安全需求的平台是很重要的。在 Splashtop，有兩個強大的選擇脫穎而出：Splashtop 遠端支援 (SOS 層級) 和 Splashtop Enterprise。
這兩種解決方案均可跨裝置（包括Windows 、 MacOS 、iOS、 Android等）提供快速、安全的有人值守和無人值守的遠端存取。 每個都支援 IT 團隊和服務台，具有技術人員存取、多顯示器支援、文件傳輸、連線記錄和遠端重新啟動功能等核心功能。 但是，它們是針對不同類型的組織和支持模式設計的。
Splashtop Remote Support （ SOS層）非常適合 IT 團隊和MSPs ，他們需要易於部署、基於技術人員的解決方案來提供按需支援並管理多達 300 個無人值守端點。 它經過優化，以高度競爭力的價格提供快速設置、直觀的操作和基本支持功能。
相較之下， Splashtop Enterprise專為需要高階安全控制、集中管理、服務台工作流程以及 SSO、SIEM 和 SCIM 等整合的大規模環境而建置。 對於需要滿足嚴格合規要求，同時支持複雜的 IT 環境的企業、教育機構和受規管行業的組織而言，這是最佳選擇。
在下表中，您可以並排比較兩個選項，以幫助您決定哪個選項適合您的需求。
Splashtop Remote Support （ SOS層）
參加 + 主動參與
Yes
Yes
為行動裝置（Android/iOS）提供支持
Yes
Yes
功能包括文件傳輸、聊天、連線錄製、日誌記錄和多顯示器支持
Yes
Yes
整合 PSA 支援需求單系統和 ITSM
Yes
Yes
使用者角色和存取管理
Yes
Yes
用戶和電腦分組
Yes
Yes
使用者遠端存取授權機制
Yes
Yes
由 Bitdefender 外掛程式提供支援的Splashtop Antivirus
Yes
Yes
自主端點管理附加元件
Yes
Yes
進階安全功能，例如 SSO、SIEM 記錄、IP 白名單、雲端連線錄製等。
No
Yes
主動 Android 存取
No
Yes
進階服務台工作流程
No
Yes
No
Yes
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