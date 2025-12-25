免責聲明：Splashtop SOS 已重新命名為Splashtop Remote Support。雖然產品名稱發生了變化，但特性和功能保持不變，繼續提供快速、安全和可靠的遠端支援。
我們剛剛在 Splashtop SOS 中新增了用戶最需要的功能之一。
新功能：將標準用戶連線提升為管理員
現在，透過遠端登入 Windows 標準使用者帳戶時，可以提升為管理員權限。您將能夠充分運用 UAC 及執行所有特殊權限的動作，例如安裝/解除安裝。
立即啟用它
要獲得此新功能，當前使用者只需將您的 Splashtop 業務應用程式更新 到最新版本（3.1.4.x 或更高版本）。 還要確保您的客戶正在下載最新的 SOS 應用程式。
如何以管理員身份連接
當您在 Splashtop 業務應用程式中輸入客戶的 SOS 代碼時，您將看到一個新複選框。 只需選取該框，系統就會提示您輸入 Windows 管理員憑據。
SOS 需要幾秒鐘才能提升為管理員許可權，遠端使用者需要在 UAC 彈出視窗中按兩下確定。 就是這樣！
以下是一些其他有用的資源
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