Splashtop被評為 2025 年 Gartner ®端點管理工具市場指南的代表製造商
本篇內容使用 AI 自動翻譯，僅供參考。如有任何差異或歧義，應以英文原文為準。
Splashtop 致力於提供 AI 輔助自動化和即時端點管理功能，協助 IT 團隊降低複雜性並加強安全性。
加州庫比蒂諾，2025 年 6 月 5 日— Splashtop今天宣布被列入 2025 年Gartner ®端點管理工具市場指南的代表性製造商。 Gartner 表示：“最終用戶服務領導者應該利用這項研究來指導端點管理工具的投資決策。”
根據 Gartner 表示，「自主端點管理（AEM）代表了十多年來最重要的端點管理方面的進步，並預計供應商將在未來推出額外的自主功能」，並預計「到 2029 年，超過 50% 的組織將在進階端點管理和數位員工體驗 (DEX) 工具中採用 AEM 功能，從 2024 年的幾乎零增加。」
Splashtop的自主端點管理解決方案使 IT 能夠全面了解其環境中的設備健康和安全風險。 它提供了保持控制權的彈性，同時自動化耗時的任務，以提高營運效率。該平台加速了跨作業系統、第三方和自訂應用程式的軟體修補，使 IT 能夠減少Windows暴露並大規模保持更強大的安全合規性。 功能豐富的解決方案可強化安全性狀態，而不會增加複雜性、成本或培訓需求。最近的更新引入了支援零接觸操作的高級原則自動化、漏洞掃描和安裝設定工具。
Splashtop 執行長兼聯合創始人 Mark Lee 表示：“自主端點管理 (AEM) 正在改變 IT 團隊的運營方式，從被動響應轉向實時控制。借助 Splashtop AEM，企業可以即時查看其網絡上的資產，縮短檢測漏洞的時間，並加快修補和修復速度。”這項認可證實了我們對更具彈性、主動的 IT 方法的願景。」
Splashtop 的端點管理功能透過提供即時修補和清晰的裝置健康狀況可見度來增強 Microsoft Intune和其他 UEM 平台，從而實現更快的修復並降低安全漏洞的風險，而無需增加管理開銷。
如需詳細資訊或安排演示，請造訪 https://www.splashtop.com/。
披露：
Gartner， 《端點管理工具市場指南》 ，Tom Cipolla、Lina Al Dana、Sunil Kumar，2025 年 1 月 13 日。
GARTNER 是加特納公司和/或其附屬公司在美國和國際範圍內的註冊商標和服務標誌，並經許可在此處使用。版權所有。
Gartner 免責聲明：Gartner 不認可其研究出版物中描述的任何製造商、產品或服務，也不建議技術使用者僅選擇那些具有最高評級或其他頭銜的供應商。 Gartner 研究出版物包含 Gartner 研究組織的意見，不應被解釋為事實聲明。Gartner 拒絕對有關本研究的所有明示或暗示的保證，包括任何可銷售性或適用於特定目的的的保證。
關於 Splashtop
Splashtop 是全球頂尖的遠端工作、支援和管理解決方案供應商，可簡化隨處辦公的安全性和效能。Splashtop 將客戶成功視為首要之務，其技術易於中小型企業和大型企業部署、使用和管理，提供進�階安全功能、高輸送量、豐富裝置支援，以及每週 5 天的 24 小時客戶支援。Splashtop 是深獲超過 3,000 萬使用者青睞且能輕鬆上手的解決方案，提供高度靈活的方案，陪伴使用者按照自己的腳步發展壯大。Splashtop 是 Microsoft 情報安全性聯盟 (MISA) 成員，與 Microsoft 站在同一陣線，共同努力協助客戶應對現今 IT 領域不斷變化的挑戰。請上 www.splashtop.com，關注我們的 LinkedIn 以深入了解。