Splashtop 新功能：2018 年 3 月至 4 月

我們在 2018 年 3 月和 4 月為 Splashtop 添加了一些很棒的新功能。 以下是一些最新添加的內容：

Splashtop Business Access， Remote Support 和 SOS

iOS 應用程式：更新了電腦管理。 版本 2.7.4.0 中的新功能。 現在，當您按兩下 Splashtop iOS 應用程式中清單中電腦旁邊的資訊圖示時，您將看到新的資訊螢幕（顯示在下面的兩列中）。它包括有關計算機的擴展資訊，包括帳戶、組、流處理器版本、IP 位址、上次會話和當前狀態。 下半部分有一個擴展的選項清單，包括解析度、清除憑據、刪除計算機、重新啟動 Streamer、正常重啟和安全模式重啟。

iOS 應用：通過“顯示所有顯示器”改進了多顯示器 - 以前，您可以在多顯示器方案中一次查看一台顯示器，並通過點擊切換顯示器按鈕在顯示器之間切換。 現在，您可以按名稱選擇顯示器或同時在iOS螢幕上顯示多個顯示器。

點擊 Splashtop iOS 應用程式工具列上的切換監視器圖示後，您可以選擇監視器或顯示所有監視器

選擇“顯示所有監視器”時，可以在iOS設備螢幕上並排查看螢幕。在這種情況下，它們是兩種不同的尺寸，因為它是一台大顯示器，旁邊是一台較小的筆記本電腦。

iOS應用程式：現在支援從iOS設備到iPad / iPhone和Android的SOS遠端會話 - 以前在iOS設備上使用Splashtop SOS，您可以遠端查看和控制Windows和Mac計算機。 現在，您還可以從iOS遠端查看iOS和Android設備。 您還可以控制一些Android設備（root，三星以及一些聯想和LG）。 蘋果不允許遠端控制iOS設備，因此只能遠端查看。

iOS 應用程式：支援 iPhone X – iOS 應用程式已針對iPhone X進行了重新設計，現在可以將遠端會話最大化為全屏視圖。

Windows和Mac用戶端應用程序 ：在版本3.2.2.0中 添加了5種語言的本地化 ：德語，日語，葡萄牙語，簡體中文和西班牙語

Windows用戶端應用程式 ： 預填充的域信息。當遠端電腦位於域中時，可以輕鬆選擇而不是輸入信息。在版本3.2.2.0中添加

my.splashtop.com

測試版遠端支援進階功能可用於測試 – 我們正在為即將推出的 Splashtop 遠端支援高級包開發新功能。 如果您想測試新功能並在開發過程中向我們提供反饋， 瞭解更多資訊並在此處註冊 .如果您當前擁有 Splashtop 遠端支援 PLUS，則可以在測試期間免費在您的產品中啟動這些功能。 如果您沒有遠端支援 PLUS，則可以開始免費試用並在試用版中測試測試版功能。 這兩個選項都需要在表單上註冊才能激活測試版功能。 警報和 Windows 更新管理功能目前可用於測試。

Splashtop Personal