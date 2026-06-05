Splashtop 新功能：2018 年 3 月至 4 月

免責聲明：Splashtop SOS 已重新命名為 Splashtop Remote Support，Splashtop Business Access 已重新命名為 Splashtop Remote Access。雖然產品名稱已變更，但功能和功能仍保持不變，繼續提供快速、安全且可靠的遠端存取和支援。
我們在 2018 年 3 月和 4 月為 Splashtop 添加了一些很棒的新功能。 以下是一些最新添加的內容：
Splashtop Business Access， Remote Support 和 SOS
iOS 應用程式：更新了電腦管理。
版本 2.7.4.0 中的新功能。 現在，當您按兩下 Splashtop iOS 應用程式中清單中電腦旁邊的資訊圖示時，您將看到新的資訊螢幕（顯示在下面的兩列中）。它包括有關計算機的擴展資訊，包括帳戶、組、流處理器版本、IP 位址、上次會話和當前狀態。 下半部分有一個擴展的選項清單，包括解析度、清除憑據、刪除計算機、重新啟動 Streamer、正常重啟和安全模式重啟。
iOS 應用：通過“顯示所有顯示器”改進了多顯示器
- 以前，您可以在多顯示器方案中一次查看一台顯示器，並通過點擊切換顯示器按鈕在顯示器之間切換。 現在，您可以按名稱選擇顯示器或同時在iOS螢幕上顯示多個顯示器。
點擊 Splashtop iOS 應用程式工具列上的切換監視器圖示後，您可以選擇監視器或顯示所有監視器
選擇“顯示所有監視器”時，可以在iOS設備螢��幕上並排查看螢幕。在這種情況下，它們是兩種不同的尺寸，因為它是一台大顯示器，旁邊是一台較小的筆記本電腦。
iOS應用程式：現在支援從iOS設備到iPad / iPhone和Android的SOS遠端會話
- 以前在iOS設備上使用Splashtop SOS，您可以遠端查看和控制Windows和Mac計算機。 現在，您還可以從iOS遠端查看iOS和Android設備。 您還可以控制一些Android設備（root，三星以及一些聯想和LG）。 蘋果不允許遠端控制iOS設備，因此只能遠端查看。
iOS 應用程式：支援 iPhone X
– iOS 應用程式已針對iPhone X進行了重新設計，現在可以將遠端會話最大化為全屏視圖。
Windows和Mac用戶端應用程序 ：在版本3.2.2.0中添加了5種語言的本地化 ：德語，日語，葡萄牙語，簡體中文和西班牙語
Windows用戶端應用程式 ： 預填充的域信息。當遠端電腦位於域中時，可以輕鬆選擇而不是輸入信息。在版本3.2.2.0中添加
my.splashtop.com
測試版遠端支援進階功能可用於測試 –
我們正在為即將推出的 Splashtop Remote Support Premium 套件開發新功能。如果您想在我們開發過程中，參與新功能測試並向我們提供回饋，請深入了解並在此處註冊。如果您目前擁有 Splashtop Remote Support PLUS，測試期間即可在產品中免費啟用這些功能；如果沒有 Remote Support PLUS，不妨開始免費試用並測試 Beta 功能。無論是上述哪一種方案，都需要透過表單註冊才能啟用 Beta 功能。目前，警示和 Windows 更新管理功能可供測試。
Splashtop Personal
獲取最新的錯誤修復
在 App Store 上適用於 iOS 的 Splashtop 個人應用程式版本 2.7.4.6 中。