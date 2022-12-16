Splashtop 新功能 2020 年 6 月/7 月

Splashtop 已為 Splashtop Business Access、Splashtop Remote Support 和 Splashtop SOS 的訂閱者 (和試用者) 發布了 Splashtop Business 應用程式和 Streamer 3.4.0.x 版。

Splashtop 商業應用程式和串流媒體的3.4.0.0版中有哪些新功能？

以下是 3.4.0.0 版和 3.4.0.1 版更新的一些熱門新功能和升級功能。

新！在SOS連線中的電腦用戶之間切換而無需重新連接（對於Splashtop SOS用戶）

如果您處於Splashtop SOS遠端存取連線中，並且需要切換到遠端電腦上的其他用戶帳戶，則該連線將保持連接狀態。

注意：本文中提到的 Splashtop SOS 新功能可套用至我們最新的 SOS 計劃，包括 SOS、SOS+10 和 SOS Unlimited。這些功能在隨附 SOS Lite 的 Splashtop Remote Support 或 2017 年及舊版 SOS 計劃中無法使用。

在SOS連線中遠端重新引導後自動登錄

當您在 Splashtop SOS 遠端工作階段中存取 Windows 電腦並重新啟動遠端電腦時，您現在可以在重新啟動後登錄，而無需再次輸入憑據。 我們很高興推出這項新的省時功能。

增強的列印質量/與遠端Windows電腦的兼容性

Windows 上的遠端列印功能以前使用 XPS 檔案格式。 現在，您可以使用 PDF 檔案格式來改進文件格式的呈現。 該過程也得到了簡化，因此您可以選擇“Splashtop PDF 遠端印表機”作為列印目標，而無需安裝任何額外的印表機驅動程式。 有關詳細資訊，請參閱 遠端列印支援文章 。

在 iPad 上使用帶有 Splashtop 的滑鼠或觸控板

現在，您可以在遠程會話中將藍牙滑鼠或觸控板與 iOS 13.4 的 iPad 配合 Splashtop。我們還添加了改進的快速鍵支援，以便在使用外部鍵盤時。

Splashtop Streamer Linux 版新增了新功能

2020 年 7 月 15 日發布新版的 Splashtop Streamer Linux 版 2.6.4.0，增加了許多新功能，讓功能組合更接近 Windows 和 Mac Streamer。

新功能包括：遠端重新啟動、遠端滑鼠游標、網路喚醒、多螢幕支援以及在本機螢幕上切換和顯示多個遠端螢幕的功能、支援動態解析度 (在遠端連線期間變更解析度) 和更多新功能！

支援 Splashtop Global 和歐盟

從 2020 年 6 月 22 日開始，我們添加了一個新的 my.Splashtop.eu 網站和 cloud 後端，並在法國首次推出。 2020 年 6 月 29 日，我們將其擴展到其他 28 個國家/ 地區。

3.4.0.0版本以及更高版本的應用程式和Streamer支持連接到任何一個。無論您身在何處，如果您在my.splashtop.com上創建了帳戶，那麼您將繼續使用該站點，並且您的帳戶將託管在全局實例上。如果您從29個歐洲國家中的一個開始新帳戶，則將在my.splashtop.eu網站上提示您啟動該帳戶。

如果您在歐洲，您可能會根據您所在的位置自動定向到 my.Splashtop.eu 網站。 請務必查看全域|登錄欄位旁邊的歐盟選擇器，以確保您位於帳戶所在的正確網站上。

其他改進和增強功能：

改進：檔案傳輸介面現在將遵循本地日期/時間格式

增強了 Mac 上的音訊/視頻同步

安全改進

各種錯誤修復

如何獲取最新的 Splashtop 更新？

像往常一樣，更新的應用程式和流媒體最初可從 https://www.splashtop.com/downloads 獲得。 然後通過「檢查更新」功能提供它們，最後，更新會自動推出到現有流媒體，系統將提示您更新 Windows 或 Mac 應用程式。

3.4.0.0 版應用程式和 Streamer，包括 Splashtop Business、Splashtop Streamer、Splashtop SOS Windows 版和 Mac 版以及 Splashtop Business iOS 版可用至 2020 年 6 月 22 日。2020 年 7 月 15 日開始發布 3.4.0.1 版的部分更新。

同時發佈的 Android 應用使用不同的版本號，包括 Splashtop 業務 Android 3.4.3.2，Splashtop Android 3.1.5 的流光， 和Splashtop SOS用於 Android 3.1.5 所有這些都可以在谷歌Play商店中找到。