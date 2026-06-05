Splashtop 新功能 2020 年 6 月/7 月

Splashtop 已經發佈了 Splashtop Business 應用程式和 Streamer 的 3.4.0.x 版本，這些版本適用於 Splashtop 遠端存取和 Splashtop 遠端支援的訂閱者（和試用使用者）。
Splashtop 商業應用程式和串流媒體的3.4.0.0版中有哪些新功能？
以下是 3.4.0.0 版和 3.4.0.1 版更新的一些熱門新功能和升級功能。
新的！在終端支援連線中的電腦使用者之間切換而無需重新連接（適用於Splashtop Remote Support的使用者）
如果您處於Splashtop Remote Support遠端存取連結中，並且需要切換到遠端電腦上的其他使用者帳戶，則該連結將保持連線。
終端機支援連線遠端重新啟動後自動登入
當您在Splashtop Remote Support遠端連結存取Windows電腦並重新啟動遠端電腦時，您現在可以在重新啟動後登錄，而無需再次輸入憑證。 我們很高興推出這項新的節省時間功能。
增強的列印質量/與遠端Windows電腦的兼容性
Windows 上的遠端列印功能以前使用 XPS 檔案格式。 現在，您可以使用 PDF 檔案格式來改進文件格式的呈現。 該過程也得到了簡化，因此您可以選擇“Splashtop PDF 遠端印表機”作為列印目標，而無需安裝任何額外的印表機驅動程式。 有關詳細資訊，請參閱 遠端列印支援文章 。
在 iPad 上使用帶有 Splashtop 的滑鼠或觸控板
現在，您可以在遠程會話中將藍牙滑鼠或觸控板與 iOS 13.4 的 iPad 配合 Splashtop。我們還添加了改進的快速鍵支援，以便在使用外部鍵盤時。
Splashtop Streamer Linux 版新增了新功能
2020 年 7 月 15 日發布新版的 Splashtop Streamer Linux 版 2.6.4.0，增加了許多新功能，讓功能組合更接近 Windows 和 Mac Streamer。
新功能包括：遠端重新啟動、遠端滑鼠游標、網路喚醒、多螢幕支援以及在本機螢幕上切換和顯示多個遠端螢幕的功能、支援動態解析度 (在遠端連線期間變更解析度) 和更多新功能！
支援 Splashtop Global 和歐盟
從 2020 年 6 月 22 日開始，我們添加了一個新的 my.Splashtop.eu 網站和 cloud 後端，並在法國首次推出。 2020 年 6 月 29 日，我們將其擴展到其他 28 個國家/ 地區。
3.4.0.0版本以及更高版本的應用程式和Streamer支持連接到任何一個。無論您身在何處，如果您在my.splashtop.com上創建了帳戶，那麼您將繼續使用該站點，並且您的帳戶將託管在全局實例上。如果您從29個歐洲國家中的一個開始新帳戶，則將在my.splashtop.eu網站上提示您啟動該帳戶。
如果您在歐洲，您可能會根據您所在的位置自動定向到 my.Splashtop.eu 網站。 請務必查看全域|登錄欄位旁邊的歐盟選擇器，以確保您位於帳戶所在的正確網站上。
其他改進和增強功能：
改進：檔案傳輸介面現在將遵循本地日期/時間格式
增強了 Mac 上的音訊/視頻同步
安全改進
各種錯誤修復
如何獲取最新的 Splashtop 更新？
像往常一樣，更新的應用程式和流媒體最初可從 https://www.splashtop.com/downloads 獲得。 然後通過「檢查更新」功能提供它們，最後，更新會自動推出到現有流媒體，系統將提示您更新 Windows 或 Mac 應用程式。
截至 2020 年 6 月 22 日可用的 3.4.0.0 版應用程式和串流媒體包括適用於Splashtop Windows和 Mac 的 Business 應用程式、適用於Splashtop Streamer Windows和 Mac 的 、適用於Splashtop Remote Support Mac 和Windows 應用程式以及適用於Splashtop iOS 的 Business 應用程式。3.4.0.1 次要更新已於 2020 年 7 月 15 日開始發布。
Android 應用程式的發佈版本同時使用不同的版本編號，包括 Splashtop Business for Android 3.4.3.2，Splashtop Streamer for Android 3.1.5，以及 Splashtop 遠端支援 for Android 3.1.5這些都可以在 Google Play Store 上找到。