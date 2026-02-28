跳至主內容
Two IT techs working at their computers.

設置遠端支援的精細存取控制

Robert Pleasant
閱讀時間：10 分鐘
更新
為什麼遠端支援存取控制隨時間崩潰

遠端支援使 IT 團隊能夠連接到使用者的裝置，進行臨機疑難排解和維護，即使使用者和技術人員處於不同位置。隨著團隊的擴大，控制誰可以存取哪些裝置以及他們在連線中可以做什麼變得更加難以管理。

遠端支援工具通常一開始只有少數管理員使用，但很快地就演變成共享權限、“臨時”存取變為永久，以及權責混亂，使得建立問責制變得具有挑戰性。

現在，對於精細控制的需求更大了。企業雇用更多的承包商來管理、分散 IT 團隊，並且有更高的稽核期望，因此必須對誰可以存取什麼進行嚴格控制。

重點在於定義角色，例如 Tier 1、Tier 2、團隊主管、管理員和承包商，然後將每個角色匹配到所需的最小範圍和連線功能。

什麼是用於遠端支援的精細存取控制？

精細控制管理三個重要因素以進行遠端存取

  1. 誰能存取哪些裝置（以及哪些裝置群組）

  2. 在連線期間他們可以做什麼

  3. 他們可以在控制台中管理的內容（例如，用戶、群組或政策）

這些控制通常依賴最小權限原則、職責分離和基於角色的存取控制 (RBAC) 來管理存取。這意味著，對所有用戶的存取權限被限制在最低基準，直到根據用戶角色授予更大的存取權限為止，每個用戶都有明確定義的責任。

遠端支援中的精細控制通常包括：

  • 裝置或端點範圍定義，由群組、部門、用戶端或區域設定的界限。

  • 連線功能控制，包括僅供檢視與完整控制、檔案傳輸權限、剪貼簿存取、遠端重啟功能等等。

  • 管理和管理權限，例如誰可以建立群組、邀請使用者或更改設定。

  • 日誌和監督權限，用於管理誰可以檢視連線記錄檔、錄製、報告等。

  • 時間限定或有條件的存取，特別是針對承包商和輪班值班。

  • 委派管理，讓團隊領導可以在不依賴全域管理者的情況下管理他們的部門。

細緻存取控制對遠端支援的好處是什麼？

當精細控制設計圍繞實際支援工作流程時，其效果最佳。以下是他們在日常遠端支援中通常改進的事項。

精細控制存取權限的好處包括：

  • 在不減慢支援速度的情況下減少風險： 控制措施限制高影響操作，例如檔案傳輸和系統更改，僅限於更高信任角色，以降低代理商誤用這些功能的風險。

  • 縮小錯誤的影響範圍： 存取控制限制個別代理和群組的存取權限，從而防止意外存取錯誤的客戶、部門或敏感裝置。

  • 提高問責性： 存取控制將操作與特定角色和用戶掛鉤，而不是共享的管理員帳戶，這樣更容易看到誰做了什麼以及何時做的。

  • 加快員工入職和離職流程： 存取控制可以透過將角色指派給群組，並持續應用來加快入職和離職流程。一旦使用者被新增至或移除出群組，他們的權限會相應變更。

  • 支援清晰的升級路徑： 精細控制可以定義各技術人員的權限。例如，第 1 層技術人員可以安全地進行分類，第 2 層技術人員可以採取控制措施，而管理員則負責處理原則變更。

  • 加強稽核準備： 精細控制提供清晰的存取審查和簡單的證據，顯示誰有什麼存取權及其原因，使得在稽核時更容易呈現文件和證據。

  • 啟用大規模委派： 精細控制存取權限使團隊負責人能夠管理他們的區域，而不需賦予他們全域控制權。

首先應定義哪些遠端支援角色？

當你準備將精細控制權限添加到你的遠端支援軟體時，該從何開始呢？請根據需要存取的內容來定義角色，因此在設置他們時請記住這些要點。

從真實的支援流程開始，而非工作職稱

與其專注於職位，不如考慮您需要承擔的任務和責任。角色應該對應於任務，例如分診、補救、升級、管理、製造商支援和報告。了解哪些角色負責哪些任務將有助於您更好地組織存取控制並相應地指派存取權限。

您可以複製的角色範本

幸運的是，你不需要重新發明輪子。這些常見職位在各組織中通常具有類似的職責，因此在設置存取控制時可以考慮以下定義：

第一級支援（分類診斷）

  • 他們能做什麼：啟動和接收已分配裝置群組的連線、進行基本遠端控制，並在必要時查看系統資訊以進行初步診斷。

  • 無法執行的操作：檔案傳輸、剪貼簿同步、遠端重啟、超出分配範圍的主動存取，或更改全組織的設定。

  • 範圍：僅限於特定的部門或客戶群。

第二層級支援（升階處理）

  • 他們能做的: 需要時進行進階修復行動，比 Tier 1 涵蓋更廣泛的裝置群組。

  • 他們不能做的事情：除非明確要求並授予，否則無法管理用戶或更改全局原則。

  • 範圍: 升級群組和較高信任的端點。

團隊領導/調度員

  • 他們能做什麼：管理技術人員群組，指派連線，並檢視與其團隊相關的操作儀錶板和記錄。

  • 他們不能做的事情：管理全域管理員設置或進入無限制存取的裝置。

  • 範圍: 主要是團隊層級的群組。

管理員（平台/原則）

  • 他們能做什麼：管理用戶、群組、權限、安全設定、整合和報告配置。

  • 他們做不到的事：日常支援動作，除非必要。

  • 範圍: 組織層級。

承包商/供應商

  • 他們能做的：在有限的時間窗內存取特定裝置，並具有有限的連線功能。

  • 他們無法做到的: 取得橫向存取其他群組、匯出或管理動作。

  • 範圍: 僅限於一個定義狹窄的裝置群組，且只有短暫的特定期間。

審計員/合規檢視者

  • 他們能做什麼：檢視必要的日誌和報告（僅供閱讀）。

  • 他們不能做的事情: 發起連線、修改權限或更改設定。

  • 範圍：僅限報告。

如何逐步設定精細存取控制

當你準備好設定精細控制存取時，請使用可重複的方法，先從範疇開始，然後是角色，接著是連線功能。以下步驟將幫助您在不降低支援速度的情況下，定義每個角色的存取和範疇。

  1. 列出您的遠端支援使用案例，如分診、升級及供應商支援，並列出每個案例所需的動作。

  2. 定義您的範圍 使用像是依部門、用戶端、和敏感性進行分組的裝置群組類別。

  3. 建立與任務相關的角色定義，如第一層、第二層、管理員、承包商和審計員。

  4. 將連線功能映射到每個角色，以設定每個角色在連線中可以執行的清晰指導方針。

  5. 將控制台管理與連線工作分開，以維持對權限的控制，避免授予全域管理員狀態。

  6. 使用群組指派角色 以設置基礎存取權限並避免「角色逐漸漂移」。先不用擔心一次性的例外情況。

  7. 與一個團隊進行試點，以測試其運作方式並驗證您的技術人員是否仍能輕鬆解決問題並升級票務。

  8. 新增升級途徑， 包括交接工單或重新指派工作流程的能力，而不是擴展Tier 1權限。

  9. 以清晰、精確的一句話記錄下每個角色的目的，說明其存在的原因及對象。

  10. 排程定期存取檢視（每月或每季）以確保權限持續依預期運作，並移除不再需要的例外。

在遠端支援連線中，您應該最限制哪些內容？

接下來，考慮你的限制。並非所有連線功能具有相同的風險等級，因為有些可能會傳輸資料或造成不可逆的變更。功能的影響越大或潛在的誤用越多，管理它就越重要。

高影響權限包括：

  • 檔案傳輸，無論是傳到或從遠端裝置

  • 剪貼簿同步

  • 遠端重新啟動和其他電源操作

  • 行命令、腳本或其他特權工具（如有）

  • 更改系統設定

  • 安裝軟體

  • 檢視或匯出超出定義受眾的記錄/錄音

  • 主動存取至受管理的電腦（在您的環境中支持的情況下）

  • 訪問敏感的端點群組，例如財務、行政或生產系統。

如何在不減慢支援速度的情況下保持角色清晰？

雖然精細控制可以提高遠端支援的安全性，但由於它們所施加的限制，可能會引起對效率的擔憂。這也可能導致個人獲得逐漸累積的例外額外存取權，最終產生“角色蔓延”的現象。

然而，精細控制存取可以改善流程並簡化工作流程。他們確保工作保持在範圍內，並在需要時更容易升級票務，同時將一切有條不紊地組織在適當的群組中。

遵循這些簡單的指導方針，可以保持職責清晰，工作流程高效：

  1. 預設新使用者為最低權限角色。

  2. 使用時間限制/即時存取，授予外包人員及隨叫隨到需求的權限。

  3. 要求針對例外情況提供理由，並按排程進行審核。

  4. 盡可能將“管理員”和“支持”分開，以保持不同的權限。

  5. 維持一小組標準角色，而不是為每個邊緣案例創建新角色。

  6. 定期檢查裝置群組成員資格，以避免範圍漂移。

Splashtop 如何支持遠端支援團隊的精細存取控制

Splashtop 透過讓團隊定義符合實際支援運行的存取界限和權限，支持最低權限方式的遠端支援。與其讓每位技術人員擁有廣泛的存取權，您可以限定誰可以連接哪些裝置，並根據角色控制哪些連線和管理功能可用。

實際上，這意味著您可以使用 Splashtop 來：

  • 按用戶和群組設定存取範圍，讓技術人員僅看到他們負責的端點。

  • 使用基於角色的權限，以便影響力較大的連線功能保留給信任度較高的角色。

  • 委派管理，以便團隊領導可以管理其部門而不需要全球管理員存取權限。

  • 透過將存取權限綁定至具名使用者和明確的角色，而非共享權限，來維持更清晰的責任權。

  • 隨著團隊擴大，透過標準化角色和範疇來保持治理的可管理性，然後定期審查存取權限。

Splashtop 使遠端支援存取變得可預測、可審核，並與升級工作流程保持一致，這樣一來，第一級可以安全地進行分類，而第二級和管理員則在需要時擁有所需的權限。

通過不過度授權的方式擴展遠端支援的實用方法

遠端支援不代表授予無限存取權限。界定範疇、角色和能力對於確保安全且高效的支援體驗非常重要，同時讓IT代理和支援團隊能夠隨時隨地工作。

使用 Splashtop，您的代理和技術人員可以無縫地連接到遠端裝置進行實地支援，同時嚴格控制角色和權限的存取。這提供了企業所需的安全性和控制，讓 安全遠端工作 成為可能，同時為 IT 人員提供了幫助各地使用者的工具。

如果您正在標準化遠端支援的角色和範疇，Splashtop 可以幫助您在不拖慢技術人員的情況下，實現最低權限運作。開始免費試用，評估基於角色的權限和範圍存取如何符合您的支援工作流程。

