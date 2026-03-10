如何管理大量的遠端端點？傳統的端點管理在 IT 團隊需要支援的設備數量有限，且不需要擔心過多的修補和更新時已經足夠。然而，隨著當今越來越多的漏洞修補、遠端工作和BYOD（自帶設備）的增長，以及IT團隊需要以更少資源完成更多工作，這樣還遠遠不夠。
因此，IT 團隊現在需要自主管理端點的解決方案。這些工具透過添加智能化、基於原則的自動化，消除了耗時、重複和手動任務的需要，使多個分散的端點能夠輕鬆管理。
考慮到這一點，讓我們來看看自主端點管理，它與傳統端點管理的比較，以及像Splashtop AEM這樣的解決方案如何授權IT團隊從任何地方支援更多的設備。
定義：傳統與自主端點管理
在比較傳統和自主端點管理之前，我們需要定義這兩者。這將幫助我們了解他們的目標、如何達成這些目標，以及可能存在哪些問題。
什麼是傳統的端點管理？
傳統端點管理是透過UEM/MDM/RMM工具和服務台工作流程，對整個組織的端點進行集中式管理。通常專注於詳細目錄、原則強制執行和排程修補，其結果極大程度依賴手動努力、工單隊列和定期檢查。
在傳統的端點管理中，成功通常取決於一個原則或部署是否已被指派和套用。這不總是等於已驗證的補救措施，尤其是在裝置離線、更新失敗無提示或重啟被延遲的情況下。
什麼是�自主終端管理？
自主端點管理是一種可以大規模管理端點的更自動化的運行模式。它結合了持續的可視性與原則驅動的自動化，來識別問題，優先處理最重要的事項，以及執行修復工作流程，減少手動工作量，這對於遠端和分散的資源尤其有價值。
自主終端管理通常包括自動化的詳細目錄和終端可見性、漏洞和補丁管理、配置強制執行以及自動修復動作，所有這些都是由 IT 定義的原則所管理。它還依賴於護欄，如環形部署、維護時間窗、高風險動作的批准和自動記錄，以支援審核和問責。
透過適當的自主管理，IT 團隊可以降低風險，提高修補合規性，並減少事件升級次數，同時管理裝置健康狀況。
傳統與自主端點管理比較表
考量這些差異，傳統與自動化端點管理解決方案如何比較？我們可以將它們的主要差異分解在一個方便的表格中，這樣很清楚地看到它們的相似點和不同之處：
傳統端點管理
Autonomous Endpoint Management
主要營運模式
反應式、手動和以問題單驅動
主動且基於原則，使用自動化而非手動勞動
補丁方法
排程的修補循環
即時風險為本的修補
第三方修補涵蓋範圍
有限，通常需要分開的工具或手動修補
廣泛涵蓋第三方應用程式，並具備自動修補功能
偵測和警報
定期檢查和警報通常需要在工具間手動關聯
持續可視性和接近即時的狀態報告，提供基於 CVE 的漏洞洞察，以幫助優先處理修復
補救措施
通常需要人工干預來診斷、修復和驗證問題
自動化補救工作流程（例如：部署補丁、重啟政策和糾正措施），以及支援的重試、記錄和回滾
原則執行
靜態執行與定期稽核和合規檢查
連續、即時、基於條件的強制執行
報告與審計準備
報告分散，準備審計需要耗費大量時間
即時儀錶板和符合審核要求的報告
所需的 IT 努力和修復時間
高投入和較長的修復時間，通常需要數天到數週
低努力和更快的修復時間，通常在幾分鐘到幾小時內完成
使用者干擾
更多的手動接觸點，經常需要在工作日中重新啟動和打擾使用者
透過智慧排程進行控制自動化，導致干擾最小化
從傳統管理轉向自主管理時會發生什麼變化
如果你從傳統的端點管理轉變到自主模型，最大的變化會在日常操作中顯現：
由於更多的維護和修正任務可以被自動化和標準化，因此例行票據和重複事件較少。
更快因應高風險漏洞，因為您可以識別受影響的裝置、按 CVE 風險進行優先排序，並以大規模部署更新。
透過政策驅動的執行和驗證的推廣流程，實現遠端和混合車隊更一致的成果。
減少「試算表操作」和部落知識，因為狀態、涵蓋範圍和結果都能在一個地方清楚看到。
讓真實的 AEM 與基本自動化分開的關鍵能力
然而，並非所有的自動化工具都能實現自主的端點管理。真正的 AEM 在多個方面超越了基本自動化，為端點管理解決方案增添了更大的控制和靈活性。這些包括：
1. 與漏洞風險對應的即時可見性
雖然基本自動化依賴於預設指令和選定的端點，但 AEM 軟體提供即時可見性和威脅檢測。自主端點管理改善了對硬體、作業系統和應用程式的可見度，然後使用 CVE 上下文幫助 IT 團隊了解哪些裝置受影響以及優先處理的項目。
2. 自動化修復與防護措施
自主端點管理可以自動執行修復任務，同時使用預設的安全防護措施來確保安全並將中斷降至最低。這包括基於輪狀的推送以安全測試更新可能遇到的問題，為便捷時間安排更新，以及使用維護窗口以減少中斷。
IT 團隊也可以管理批核和例外情況，以處理由於某些原因無法更新的邊緣案例或裝置。這有助於管理安全性，同時保持足夠的靈活性以適應例外情況，並將這些情況記錄在案。
此外，AEM 解決方案可以包含回滾功能，以防更新出錯，並在更新安裝失敗時進行重試。所有這些變更都有清楚的記錄，因此有可靠的審計追蹤。
3. 大規模第三方修補程式
儘管大多數基本的自動化工具具備一些補丁管理能力，但通常只限於它們的作業系統。自動端點管理提供大規模的第三方應用程式修補，因此 IT 團隊可以輕鬆管理和更新他們端點上的應用程式。這提供了更好的網路安全性和改進的IT合規性，確保裝置不使用存在漏洞的過時應用程式。
4. 原則和設定強制執行超越修補程式
�自動化不應僅限於補丁；一個自主端點管理解決方案有助於確保端點保持正確配置並符合公司政策。這包括設定漂移控制、基準線和自動修正，以確保所有端點與您的原則和安全要求保持一致，而不會逐漸偏離。
零日漏洞與利用可能情境：為何自主性很重要
現在，讓我們考慮一些自主端點管理可能有用的情境。這些都是組織及其 IT 團隊經常遇到或必須關心的常見情況，因此了解自主性能帶來的不同之處是有幫助的。
考慮一種情況，即發現了一個高度可利用的作業系統漏洞，並影響到分布在整個組織中的多個裝置。沒有自動化終端管理，您將需要尋找並手動修補每個受影響的終端，這可能需要時間和資源，且容易出現人工錯誤。
另一方面，通過自主的端點管理，您可以在修補程式可用後立即自動部署到受影響的端點。像 Splashtop AEM 這樣的優質自動化解決方案，可以根據風險和暴露程度來優先考慮修補，並使用環狀部署來確保順利和安全的推出。
在另一種情況下，漏洞可能不在作業系統中，而是在第三方應用程式中。受影響的應用程式可能讓攻擊者獲得受影響裝置的存取權限，從而危害整個公司的安全。
許多自動化工具可以更新作業系統，但無法更新第三方應用程式。另一方面，像 Splashtop AEM 這樣的解決方案，可以管理作業系統和應用程式的更新，並快速推出更新到受影響的端點，以確保其應用程式的安全性。
如果裝置是離線的怎麼辦？有時候，遠端裝置會間歇性地處於離線狀態，這可能會導致在排程的修補週期和檢查中出現合規性差距。自主終端管理也可以通過在裝置上線後自動部署更新來解決這��個問題，而不是等待下一個修補週期。
在每一個情境中，自主端點管理確保迅速識別、優先處理和應對受影響的裝置。每個修補程序部署都會經過驗證以確認補救措施，每個更新都會完整記錄，以便在審計期間證明合規性。
Splashtop AEM 如何幫助團隊從手動工作轉為自動化操作
當你準備好使用自主端點管理解決方案時，你會想要一個像 Splashtop AEM 這樣強大、有力且安全的解決方案。Splashtop AEM 提供基於原則的自動化，支援分散端點的 CVE 漏洞洞見，以及修補和補救工作流程，旨在幫助 IT 團隊保持裝置的安全性、合規性和更新。
Splashtop AEM 的自動化修補管理有助於確保您網路中的裝置保持更新和安全，而不需要 IT 代理手動更新每一台裝置。這項強大的自動化不僅節省時間和資源，還提供對您的端點和整體安全態勢的持續可見性。
對於依賴 Microsoft Intune 等工具的團隊，Splashtop AEM 可以通過擴展第三方修補程式覆蓋範圍並提供更多對修補程式執行和驗證的操作控制和可見性來幫助填補常見缺口。
Splashtop AEM 包含:
基於 CVE 的漏洞見解 以檢測和優先處理威脅
即時修補和自動化 保持端點設備更新
硬體和軟體可見性 以便隨時維護最新的詳細目錄
補救和驗證報告以可靠地應對威脅和漏洞
以圈層為基礎的部署及原則控制，以安全且有效率地部署更新，同時遵循公司原則
如何評估您是否準備好進行自主端點管理
如果您不確定自動端點管理是否適合您，現在是退一步思考的時候。評估您的 IT 環境、端點、修補需求等，然後使用我們方便的清單來看看是否該升級到自主端點管理解決方案：
補丁積壓： 你的積壓是增長還是穩定？如果你經常收到超過你能應付的補丁，那是時候採用自主解決方案了。
第三方曝光： 您的員工使用多少應用程式？如果您無法跟上所有第三方應用程式的更新和修補程式，是時候獲得一個可以的解決方案了。
遠端設備情況： 裝置多久會不在網路上？良好的自主管理解決方案可以幫助遠端裝置在重新上線後立即保持更新。
稽核需求: 當稽核來臨時，您能否快速證明合規整改？如果沒有，具有自動記錄和日誌的解決方案可以幫助你順利通過下一次的審計。
團隊頻寬： 每週花多少小時在日常修復上？自主端點管理可以幫助節省時間，協助 IT 團隊跨越重複的手動任務，讓他們有時間專注於更緊迫的問題。
選擇符合您風險和規模的模型
自主端點管理是一個強大的工具，可以在分散的端點中維持安全性、效率和合規性。透過良好的 AEM 解決方案，您可以確保網路上的遠端裝置安全且保持最新，同時節省 IT 團隊的時間，並確保符合公司政策。
雖然傳統的端點管理工具對某些公司來說仍有其用途，但成長中的企業和遠端環境需要更多。他們需要只有像 Splashtop AEM 這樣的自主管端點管理解決方案才能提供的速度、安全性、治理和效率。
Splashtop AEM 提供 IT 團隊所需的工具和技術，以監控端點、主動處理問題，並減少工作負擔。這包括：
自動化修補作業系統、第三方和自訂應用程式。
AI 驅動的基於 CVE 的漏洞洞察。
可自訂的原則框架，可以在整個網路中強制執行。
跨所有端點的硬體和軟體詳細目錄追蹤和管理。
警示和修復功能，能在問題產生前自動解決問題。
在不打斷使用者的情況下，背景執行存取任務管理員和裝置管理員等工具的動作。
準備好減少補丁積壓並證明在您的端點上進行修復了嗎？開始免費試用 Splashtop AEM。