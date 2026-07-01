IT 團隊必須做出的最大決策之一，就是要專注於內部部署基礎架構，還是轉向雲端。這項選擇會影響其 IT 成本、資料安全性、業務成長等多個層面，但並沒有一體適用於所有企業的唯一正確答案，因此必須仔細權衡各種選項與自身需求。
如果正在評估該選擇地端部署還是雲端，這可能會讓人覺得是個不容易的決定。不過，只要了解兩者的差異，並權衡各自的優點與缺點，IT 團隊就能判斷哪種選擇最適合企業。
考量到這點，讓我們來看看內部部署與雲端基礎架構的差異，了解兩者的優缺點，並協助判斷哪一種最符合業務需求。
什麼是內部部署運算？
On-premises 基礎架構是指由公司私有並控制、存放及維護於自身設施中的伺服器。採用 On-premises 運算時，公司可對其基礎架構擁有更直接的控制，包括資料位置、應用程式、安全性設定和維護。
內部部署基礎架構通常用於擁有高度敏感資料或嚴格IT 合規要求的公司，不過這也需要實體空間來存放所有硬體。
什麼是雲端運算？
雲端基礎架構是指由第三方服務供應商託管，並依需求提供使用的基礎架構。透過雲端運算，供應商可經由網際網路提供軟體、儲存空間等資源，讓企業無須將所有內容都儲存在本地並自行管理。
雲端運算是兼具實惠與可擴充性的選擇，因此成為企業的熱門方案。雲端運算也有多種形式，包括公有雲，其由供應商管理的資源會由多個客戶共享，但會透過雲端安全控制在邏輯上加以區隔與保護；以及私有雲，其系統專供單一組織使用。
On-Premise 與雲端之間有哪些關鍵差異？
雲端與地端部署模式各自都有優點與缺點，這些差異有助於凸顯兩者之間的關鍵不同，但兩者的差別不只如此。兩者之間有幾項差異，因此組織應了解關鍵不同點，才能判斷哪一種最符合自身需求。
它們的差異可概括如下：
面向
雲端運算
內部部署運算
成本
前期成本較低，通常採訂閱制或按使用量計費。成本會隨著用量增加而擴大。
除了持續的維護成本外，還需要在硬體、軟體、設施與設定上投入高額的前期投資。
可擴展性
高度可擴充；可依需求向上或向下調整資源。
受限於硬體容量。擴充通常需要購買並安裝新設備。
安全控制
通常採用共同責任模型，由供應商管理基礎架構安全，而客戶則管理資料與存取控制。
組織可完全掌控安全原則、基礎架構和資料保護。
維護責任
供應商會負責硬體維護、更新與基礎架構管理。
內部 IT 團隊負責硬體、軟體更新、備份及系統維護。
效能
取決於網際網路連線能力與供應商基礎架構。部分工作負載的效能可能會受到延遲影響。
通常可為本機使用者和應用程式提供可預期的效能與低延遲。
遠端存取就緒度
專為可在任何有網際網路連線的地方進行遠端存取而設計。
需要 VPN、遠端桌面解決方案或其他基礎架構，才能啟用遠端存取。
標準規範
許多供應商提供合規認證與工具，但組織仍必須確保設定正確，並做好資料治理。
可更直接掌控資料所在位置、基礎架構設定與稽核流程，但組織仍須負責實施並記錄所需的控制措施。
最佳使用情境
快速成長、工作負載變動大、新創企業、全球協作、災難復原，以及遠端工作環境。
高度受監管的產業、舊有應用程式、可預測的工作負載、有資料主權要求的情境，以及需要最大控制權的組織。
On-Premise 運算的優勢與挑戰
在釐清這些定義後，我們就可以開始拆解各類基礎架構的優缺點。那麼，本地部署運算有哪些優點與缺點？
地端運算的主要優勢
對於需要其所提供之安全性與控制力的組織而言，內部部署運算具備多項優勢，包括：
完整資料控制：使用內部部署基礎架構，代表可完全掌控資料、系統和硬體。
成本可預測：由於內部部署基礎架構不依賴訂閱，因此更容易預估和管理成本。
合規控制：地端基礎架構可讓組織更直接掌控資料位置、系統設定和稽核流程。
低延遲效能：由於基礎架構全都建置於現場，因此在辦公室工作時幾乎不會有延遲。
不受連線限�制：地端運算仰賴本機裝置，因此即使不需要網際網路連線也能運作。
內部部署運算的常見挑戰
內部部署運算的挑戰包括：
前期成本高：雖然地端運算可能具有可預測的經常性成本，但其前提是必須先投入高額前期成本，以建置實體基礎架構及其他設備。
持續維護：雖然託管解決方案由供應商維護與管理，但地端基礎架構則需由公司自行負責。這表示必須投入 IT 資源進行維護與疑難排解，而這可能成本不低。
擴充性有限：雖然託管解決方案易於擴充，但本地部署基礎架構的擴充難度明顯更高，且需要投入大量額外設備與空間。
故障風險：依賴硬體代表必須承擔硬體故障的風險，這可能導致長時間中斷和資料遺失。
部署速度較慢：設定與部署內部部署基礎架構可能相當耗時，甚至連新使用者的上線與佈建也可能需要不少時間。
雲端運算的優勢與挑戰
接著來看看雲端運算的優缺點，了解它有哪些是地端選項沒有的優勢（反之亦然）。
雲端運算的主要優勢
雲端運算提供企業所需的可存取性、擴充性與可靠性，因此成為各種規模公司都青睞的選擇。這些優勢包括：
快速擴充性：由於雲端運算是託管服務，因此能隨著企業成長輕鬆擴充。服務提供者可以輕鬆新增授權席次，而組織無需投資額外的基礎架構。
前期投資較低：雲端運算不需要硬體或實體空間，因此前期成本顯著較低。
災難復原：許多雲端供應商提供備援、備份和災難復原功能，但組織仍需正確設定並妥善管理這些功能。
全球可及性：由於雲端基礎架構可透過網際網路存取，使用者不受限於單一實體地點；只要有網際網路連線，就能隨時隨地存取一切。
降低 IT 負擔：供應商會管理底層雲端平台，可減少 IT 維護實體伺服器、儲存設備和設施所花費的時間。
雲端運算的常見挑戰
與內部部署選項相比，可能有幾個問題會降低其吸引力，包括：
製造商依賴：使用雲端基礎架構代表必須仰賴供應商，也意味著需要犧牲部分控制權。
隱私疑慮：雖然雲端基礎架構通常具備完善的安全措施與加密機制，但不同供應商之間仍可能有所差異，且並非所有公司都會安心將資料儲存在異地。
法規遵循： 雖然雲端供應商通常會遵守相關法規，但由於這是第三方服務，即使具備強大的加密機制，仍可能引發一些疑慮與潛在問題。
訂閱成本：雲端服務是以訂閱制提供，視供應商而定，長期下來費用可能會逐漸累積。
依賴網際網路：由於雲端基礎架構是透過網際網路提供，使用者必須仰賴穩定的網際網路連線才能存取所有內容。
自訂能力有限：雖然地端解決方案（以及部分私有雲）可依組織需求與偏好進行自訂，但大多數雲端服務提供的自訂選項與彈性都相當有限。
如何在地端部署與雲端之間做選擇
在選擇地端部署和雲端基礎架構時，有幾個因素需要考量。
首先，必須考量隱私與網路安�全。不過，如果所在產業受到高度監管，且有嚴格的安全要求，例如醫療保健領域的 HIPAA 合規，那麼地端方案在安全性與控制力方面可能更適合。不過，仍然有可能找到具備所需完善安全控制的雲端方案。
另外也要考量靈活性與擴充性的需求。如果企業正處於成長階段，地端方案可能過於缺乏彈性，難以隨業務一同擴展。同樣地，如果缺乏容納地端基礎架構的實體空間，或希望將基礎架構管理工作移轉出去，雲端會是更合適的選擇。
預算編列也是另一項考量。您需要比較持續性的雲端訂閱總成本，以及內部部署方案的前期成本與維護成本，才能判斷哪一種最符合預算需求。
簡單來說，雖然沒有一體適用的解決方案，但可依據最符合業務、預算與安全需求的選項，判斷哪一種最適合。
為什麼混合式 IT 越來越普及
不過，在考量當前需求的同時，也應一併納入未來需求。因此，我們也需要看看持續成長的趨勢，而在這種情況下，還包括第三種選項：混合式基礎架構。
混合式基礎架構是一種日益普及的趨勢，指的是組織同時採用地端與雲端運算的組合。這讓組織能將最敏感的資料安全地儲存在本地，同時仍可利用雲端獲得更高的擴充性與支援。
Gartner 將混合運算列為 2026 年首要基礎架構與營運趨勢，指出隨著 IT 環境日益分散，組織需要結合不同的運算、儲存與網路模型
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