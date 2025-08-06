網路威脅不斷增長，任何漏洞都可能為攻擊者提供進入您網路的途徑。未修補的系統是一個主要的漏洞，駭客可以利用這一點，因此一旦有新更新可用，立即修補作業系統和應用程式是至關重要的。
然而，許多 IT 團隊仍依賴手動修補工作流程，這可能需要時間並使技術人員分心於其他任務。無論技術人員是習慣了手動修補，缺乏自動化更新的工具，還是擔心複雜性，他們在逐一緩慢更新的同時，讓系統處於易受攻擊的狀態。
手動修補讓組織暴露於威脅之中，但有一個解決方案。讓我們來探討自動化修補和像Splashtop AEM這樣的自動化軟體如何幫助系統保持安全和最新，並減少手動工作。
什麼是手動補丁管理？
手動補丁管理是指手動識別、下載、測試和應用補丁的過程。這意味著每當有作業系統、應用程式或其他工具的更新發布時，IT 人員必須手動批准並在每個裝置上安裝更新。對於擁有廣泛（且通常是遠端）端點環境的大型組織來說，這可能是一個耗時的過程。
仍然常見的情況
並非每個人都覺得有必要投資於修補自動化軟體。例如，較小的 IT 團隊、學校和非營利組織可能會發現他們需要管理的端點數量很少，因此手動修補管理對他們來說不是問題。其他組織可能已經投資於較舊的 IT 修補工具，可能還沒有準備好進行更新。
雖然每個組織可能有其原因，但事實仍然存在：讓裝置和應用程式長時間未修補會使其面臨風險。
手動工作的例子
這就引出了問題：究竟什麼才算是手動補丁管理？畢竟，IT 人員並不是手動編寫補丁代碼。手動補丁管理有多種形式，可能包括多個步驟，例如：
檢查製造商網站以獲取更新，因為並非所有應用程式都提供自動更新通知。
一次為一個端點應用修補程式，而不是自動化多個端點的更新。
使用試算表或臨時系統來追蹤更新，而不是使用自動化追蹤工具。
在單一環境中安裝修補程式並進行手動測試以確保其正常運作。
根據 IT 團隊的規模和工作環境，這些手動任務可能需要大量時間。修補漏洞所需的時間越長，端點就越容易受到攻擊。
手動修補管理的五大風險
下一個問題是：如果依賴手動補丁管理，最糟糕的情況會是什麼？沒有自動化補丁，可能會出現很多問題，後果可能很嚴重。最大的手動補丁管理風險包括：
1. 錯過或延遲更新
修補程式和其他安全更新對於網路安全和合規性至關重要，因此跳過更新可能會帶來災難性後果。人為錯誤或時間限制導致修補程式被跳過，這使系統暴露在網路攻擊的風險中。
2. 安全漏洞
未修補的系統是勒索軟體和其他漏洞的主要進入點。沒有自動化修補管理工具，公司可能會長時間不修補其作業系統和應用程式，使其設備易受攻擊。
3. 合規性失敗
許多法規框架，如 DORA、HIPAA 和 NIS2，要求最新的安全性，這需要持續的修補。手動修補需要時間且容易出錯，這可能會使合規性面臨風險。
4. 操作停機時間
手動修補可能是一個耗時的過程，特別是當您擁有一個大型且分散的端點環境時。手動修補不僅耗時，錯過的更新還可能導致意外的中斷或相容性問題。沒有自動化修補管理，您的 IT 團隊將失去寶貴的時間，不是手動更新過時的修補程式，就是處理遺漏修補的後果。
5. 缺乏可見性和報告
追蹤修補狀態是確保合規性和系統保持最新的關鍵。手動系統使得在審計或調查期間證明修補狀態變得困難，這增加了不確定性，並使得容易在更新上落後。另一方面，自動化修補管理工具可以追蹤修補狀態並提供對端點的可見性。
自動化修補管理的理由
那麼，如果手動修補管理不可靠且風險高，替代方案是什麼？自動化修補軟體是答案，因為它提供作業系統修補和應用程式更新，無需 IT 技術人員手動訪問每個裝置並安裝修補程式。
自動化修補管理工具可以識別何時發布新修補程式，安排在方便的時間進行更新，並在端點上推出修補程式。這有多重好處，包括：
減少人為錯誤和延遲，因為軟體會自動執行更新。
所有端點的一致性和最新的安全更新。
為 IT 員工騰出更多時間專注於策略性任務。
實時可見性和所有修補程式及端點的報告。
符合行業/政府法規和審計要求，這通常要求系統保持完全更新。
Splashtop AEM 如何輕鬆實現補丁自動化
如果您正在尋找一個強大的解決方案來自動化管理您端點的補丁，Splashtop AEM（自主端點管理）擁有您所需的一切。Splashtop AEM 使組織和 IT 團隊能夠管理、監控和保護分佈式環境中的端點，包括自動化補丁管理、主動警報和可自訂的原則框架。
Splashtop AEM 包括：
跨平台支援
Splashtop AEM 是為了在不同的作業系統和裝置上運作而設計的，因此您可以從任何地方管理所有的端點。使用它，您可以自動化 Windows、macOS、主要第三方應用程式等的修補程式。
可自訂排程
使用 Splashtop AEM，您可以控制修補程式的部署時間和方式。這使 IT 團隊能夠安排更新，以免干擾工作日或造成意外停機。
實時修補狀態可見性
當您有多個端點時，很難看到哪些端點已正確修補。Splashtop AEM 讓您對每個端點有完整的可見性，因此您可以確切知道哪些系統是更新且合規的，哪些不是。
輕量且易於部署
雖然一些遠端監控和管理 (RMM) 解決方案複雜且難以部署，但 Splashtop AEM 設計為使用者友好且高效。不需要大型伺服器基礎設施或複雜的 RMM，只需快速安裝和設置，Splashtop AEM 就可以開始運作。
Splashtop 遠端支援 & Enterprise
Splashtop AEM 可以無縫整合 Splashtop 遠端支援 和 Splashtop Enterprise，結合自動修補與 遠端存取 和修復。這提供了更多支持使用者的方法，幫助員工從任何裝置、任何地方工作，並賦予 IT 團隊遠端支援終端使用者跨裝置和地點。
使用 Splashtop AEM 獲得自動化補丁
乍看之下，手動修補似乎是一種可管理的方式來保持裝置更新，但這根本不值得冒險。手動修補管理效率低下，容易出錯，並使裝置處於風險中，使其成為不可靠的方法。
另一方面，自動化修補管理已被證明可以減少漏洞，提高正常運行時間，並幫助確保IT 合規性。這是一種有效的方法，可以保持端點的最新狀態，同時釋放 IT 團隊的時間以專注於更緊迫的任務。
當您需要一個強大且使用者友好的解決方案來進行自動化修補管理時，Splashtop AEM 擁有您所需的一切。Splashtop 讓您輕鬆管理多個遠端端點的修補和更新，而不需要 RMM 解決方案的複雜性。這包括：
作業系統和第三方軟體修補
實時漏洞洞察
可自訂原則框架
遠端警報和修復
以及更多意想不到的功能！
準備好親自體驗 Splashtop AEM 嗎？今天開始您的免費試用，將補丁風險從您的工作中移除。