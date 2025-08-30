成為 Splashtop 阿姆斯特丹第一個實習生的感想

作者：艾莉亞·馬頓，阿姆斯特丹大學學生和歐洲、中東和非洲實習生，2021 年夏季
培育和支援的文化
成為 Splashtop 阿姆斯特丹總部的第一個實習生是什麼感覺？
第一次互動時，公司創辦人竭誠地在 LinkedIn 上發出了私人訊息表示歡迎。隨之而來的是團隊中每一位成員的熱切歡迎，希望我能勝任這個新角色。我也因此得到了一些很酷的裝備！
我每天都在辦公室見證這個型態的養成文化，我想這是激勵整個團隊的關鍵因素。
我來說明一下：儘管身為辦公室裡最沒有經驗的人，但 Splashtop 團隊非常包容並接納我和我在公司扮演的角色，並讓我從第一天起就有機會承擔責任。
從審查社群媒體策略、登入頁面和行銷活動，到調整個客戶使用體驗，我都有機會盡一分力並帶來影響。
而且這些情況不僅發生在一般行銷專案上。團隊對於我通訊科學系學生之外的身份也很感興趣，因此當他們發現我熱衷於音樂 (唱歌) 時，他們提議讓我在即將舉行的教育網路研討會上演出。真是太棒了！
挑戰和關鍵重點
身為 EMEA Splashtop 辦公室的第一個實習生，公司一定對我這個通訊科學系學生的能力抱持很高的期望。
最大的挑戰之一是克服困難，例如熟悉溝通和專案工作所需的新工具，並迅速熟悉公司內部常用的各種縮寫詞彙和軟體套件。
支援型的辦公環境使我能夠克服這些困難並成長。
我參與平面設計、充分表達我的想法、學著透過 LinkedIn 尋找潛在的網路研討會參與者、研究產業中的相關事件，並與行銷團隊密切合作，集思廣益討論出透過網路研討會和社群媒體提高公司品牌知名度的想法和方式。
此外，Splashtop 目前正在 EMEA 地區擴展，我十分幸運有機會見證公司的成長，這是一家真正將客戶和員工放在首位的公司。當人們朝著一個共同的目標努力時，通力合作的速度尤其驚人。事情進展得非常快，這具有相當的挑戰性。
拼命工作，拼命玩？沒錯！
團隊努力工作的同時也抽出一些時間來玩樂！
無論是自發性的桌上足球遊戲，或者爬 8 樓比賽，都會在團隊桌上紀錄比賽結果，這代表著我們充分珍惜與善用了在 COVID 之後終於回到辦公室的時光。
我特別喜歡披薩之夜，因為我們會討論客戶體驗過程，並在牆上貼上便利貼，積極提出改善的想法。
其他我和團隊一起享受的有趣時刻是生日，每個人都聚在一起聊天、一起吃蛋糕，在阿姆斯特丹少見的好天氣中，享用休閒��午餐！辦公室裡很少有沉悶的時刻，即使是一個小團隊，走廊裡也總是充滿笑聲。
總結
Splashtop 的團隊精神非常棒，很高興看到每個人都努力支援公司目標。
在團隊中人人平起平坐，不僅是同事而且也是朋友，這感覺很棒！
我與行銷團隊的密切合作中學到了很多東西，他們想出了讓公司提高品牌知名度和改善客戶體驗的方法。
從全日制學習並且由於冠狀病毒的限制而幾乎沒有離開我的公寓，到 Splashtop 阿姆斯特丹 - 一個充滿活力和樂趣的辦公環境 - 也是一個受歡迎的變化！最終，在辦公室的時間使我能夠與同事討論工作角色，並即時瞭解它們如何重疊和整合。 這有助於我進行職業選擇，我認為我對未來的目標有了更清晰的認識。
可以肯定的是，這次實習帶給我非常深刻的印象，將來我也會持續關注 Splashtop 邁向成功之路！
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